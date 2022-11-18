Британський та канадський прем’єри телефонують Зеленському: "Hello, Volodymyr. It’s Rishi and Justin". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його канадський колега Джастін Трюдо опублікували відеозапис, на якому вони говорять з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці британського уряду в соцмережах. На відео Сунак і Трюдо розмовляють із Зеленським удвох через один мобільний телефон. Розмова стосувалася ракетного удару по польському Пшеводуві. Сунак та Трюдо намагалися підтримати Зеленського.

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