Британський та канадський прем’єри телефонують Зеленському: "Hello, Volodymyr. It’s Rishi and Justin". ВIДЕО
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його канадський колега Джастін Трюдо опублікували відеозапис, на якому вони говорять з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці британського уряду в соцмережах. На відео Сунак і Трюдо розмовляють із Зеленським удвох через один мобільний телефон. Розмова стосувалася ракетного удару по польському Пшеводуві. Сунак та Трюдо намагалися підтримати Зеленського.
Топ коментарі
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар18.11.2022 10:34 Відповісти Посилання
+16 Виктор Бороветский
показати весь коментар18.11.2022 10:30 Відповісти Посилання
+6 Gantz White
показати весь коментар18.11.2022 10:23 Відповісти Посилання
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Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
Освідченість, чесність, досвід, бажання йти до мети, вміння правильно мету визначити - це орієнтир в першу чергу