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13 043 16

Британський та канадський прем’єри телефонують Зеленському: "Hello, Volodymyr. It’s Rishi and Justin". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його канадський колега Джастін Трюдо опублікували відеозапис, на якому вони говорять з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці британського уряду в соцмережах. На відео Сунак і Трюдо розмовляють із Зеленським удвох через один мобільний телефон. Розмова стосувалася ракетного удару по польському Пшеводуві. Сунак та Трюдо намагалися підтримати Зеленського.

Також читайте: Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трюдо щодо падіння ракети в Польщі: "Росія несе відповідальність"

Автор: 

Трюдо Джастін (355) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+18
"Hello, Rishi and Justin. It's д'єрьмак and янелох"
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18.11.2022 10:34 Відповісти
+16
Мені подобається. Нова генерація проти кодли старих пердунів. Пожилі лідори чомусь не виявляють декларовану мудрість, а більше виявляють помірковану деменцію і здоровий маразм.
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18.11.2022 10:30 Відповісти
+6
Закликаю українську армію взяти в блокаду морську торгівлю кацапів.
Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
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18.11.2022 10:23 Відповісти
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18.11.2022 10:21 Відповісти
Прикольно
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18.11.2022 10:33 Відповісти
Закликаю українську армію взяти в блокаду морську торгівлю кацапів.
Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
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18.11.2022 10:23 Відповісти
Оголосили. Іде танкер з нафтою, підбили. Витекла нфта і вкрила все узбережжя Туреччини, Румунії чи будь якої іншої держави. Далі як ви думаєте , який результат? Мабудь трішки варто думати перед тим як писати, чи не так?
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18.11.2022 11:58 Відповісти
А як по твоєму українські порти заблокували? Або в іншій другій війні? В кожні війні порти блокують
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18.11.2022 14:26 Відповісти
Видосикомания єто походу хвороба
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18.11.2022 10:24 Відповісти
А в ответ тишина...
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18.11.2022 10:29 Відповісти
Мені подобається. Нова генерація проти кодли старих пердунів. Пожилі лідори чомусь не виявляють декларовану мудрість, а більше виявляють помірковану деменцію і здоровий маразм.
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18.11.2022 10:30 Відповісти
Як щодо Макрона?
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18.11.2022 10:57 Відповісти
на нього впливає дружина
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18.11.2022 11:08 Відповісти
Це ще раз говорить про те що, вік ні до чого. Особливо у нас, де багато «бородатих бабусь».
Освідченість, чесність, досвід, бажання йти до мети, вміння правильно мету визначити - це орієнтир в першу чергу
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18.11.2022 12:13 Відповісти
Макрон ментально "старый пердун"
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18.11.2022 11:14 Відповісти
"Hello, Rishi and Justin. It's д'єрьмак and янелох"
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18.11.2022 10:34 Відповісти
на що готові політики,щоб 'зберегти лице' для НАТО і ще раз на словах продемонструвати єдність альянсу,коли це зробити на ділі нема бажання
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18.11.2022 10:41 Відповісти
e GreenSnot is a cool dawg homes composed & upgraded 'cause of ZSU & volunteers power on his side. Bitch who was entertaining separatists, licking ruskies ass is in the past, no no never happened.
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18.11.2022 10:57 Відповісти
 
 