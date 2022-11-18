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Десантники та артилеристи знищили підрозділ окупантів, що дислокувався у захопленому селі. ВIДЕО

Бійці десантно-штурмових військ та артилеристи успішно атакували підрозділ російських окупантів, що влаштував собі базу в захопленому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти атаки на окупантів зафіксував безпілотник. На відеозаписі зафільмовано артилерійські удари по окупантах та убиті вороги.

Також дивіться: Бійці знищують керованими ракетами два ворожі танки і БТР під час спроби окупантів атакувати. ВIДЕО бою

Автор: 

знищення (7542) артилерія (799) Десантно-штурмові війська (224)


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Топ коментарі
+88
Прекрасне відео зранку! І курям буде що поїсти
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18.11.2022 10:47 Відповісти
+67
Знову цензор зранку підіймає настрій купкою дохлих кацапів.
Дякуємо Збройним Силам України.
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18.11.2022 10:48 Відповісти
+62
Наприкінці відео курки чемно ходять! І я радію - живі, наші україньскі курки!
Значить будуть яйця та м'ясо.
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18.11.2022 10:49 Відповісти
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Щось мені здається, що це розстріляні кацапулі, що здавалися в полон. Чекаємо на скандал. https://censor.net/ua/video_news/3381512/rosiyiskyyi_okupant_zdayuchys_u_polon_porushyv_domovlenist_ta_vystrilyv_u_biyitsya_zsu_video
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18.11.2022 20:24 Відповісти
Ce byla perša serija kino.
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20.11.2022 14:48 Відповісти
Да, все сдались кроме последнего, он ранил нашего бойца. Наши всех покрошили. Нельзя это выкладывать было (
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18.11.2022 23:00 Відповісти
А чем это наши после двадцатой секунди полянку засыпают - такие маленькие феерверки лопаются, ну совсем махонькие (любопытство)
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19.11.2022 00:20 Відповісти
Через одного придурка, який передумав здаватись в полон, здох весь його підрозділ, і поранений наш боєць Андрюха.
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19.11.2022 00:44 Відповісти
Найважливіший результат -вони здохли.. і це добре
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19.11.2022 07:19 Відповісти
Незай дохнуть паскуди. Славанашим ЗСУ!
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19.11.2022 10:17 Відповісти
Это то видео, где орки иммитировали сдачу в плен, а сами неожиданно и коварно открыли огонь? Лишились жизни справедливо в таком случае, если собрались сдаваться, так лукавить не нужно
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19.11.2022 13:18 Відповісти
Бенни Хил украинского разлива.
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19.11.2022 14:31 Відповісти
Лепота!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 16:00 Відповісти
👍👍👍
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19.11.2022 16:24 Відповісти
то вкінці ті хитрожопі, шо влаштували засідку під виглядом здачі в полон
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19.11.2022 16:50 Відповісти
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