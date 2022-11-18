Десантники та артилеристи знищили підрозділ окупантів, що дислокувався у захопленому селі. ВIДЕО
Бійці десантно-штурмових військ та артилеристи успішно атакували підрозділ російських окупантів, що влаштував собі базу в захопленому селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти атаки на окупантів зафіксував безпілотник. На відеозаписі зафільмовано артилерійські удари по окупантах та убиті вороги.
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Sergey Yakovenko
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