Десантники та артилеристи знищили підрозділ окупантів, що дислокувався у захопленому селі. ВIДЕО

Бійці десантно-штурмових військ та артилеристи успішно атакували підрозділ російських окупантів, що влаштував собі базу в захопленому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти атаки на окупантів зафіксував безпілотник. На відеозаписі зафільмовано артилерійські удари по окупантах та убиті вороги.

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