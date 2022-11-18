Російський окупант, здаючись у полон, порушив домовленість та вистрілив у бійця ЗСУ. ВIДЕО

Під час проведення зачистки населеного пункту українськими воїнами російські окупанти вийшли на зв’язок і виявили бажання здатися у полон

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йшлося про групу з більш, ніж десять загарбників. Незважаючи на домовленість, один з окупантів відкрив вогонь, поранивши українського воїна.

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