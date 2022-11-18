Російський окупант, здаючись у полон, порушив домовленість та вистрілив у бійця ЗСУ. ВIДЕО
Під час проведення зачистки населеного пункту українськими воїнами російські окупанти вийшли на зв’язок і виявили бажання здатися у полон
Як повідомляє Цензор.НЕТ, йшлося про групу з більш, ніж десять загарбників. Незважаючи на домовленість, один з окупантів відкрив вогонь, поранивши українського воїна.
Топ коментарі
+88 Andry Moon
показати весь коментар18.11.2022 13:43 Відповісти Посилання
+69 Атас Злой
показати весь коментар18.11.2022 13:46 Відповісти Посилання
+67 Яна Чорновола
показати весь коментар18.11.2022 13:37 Відповісти Посилання
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По-перше, військовополоненими на той час вони ще не були...
Щоби у жодного читача невиникало хибних уявлень.
А ненормальным ты правду хоть вливай в газа и в уши, они утрутся и продолжат своё.
Они просто ищут смерть и чтобы за собой утащить в могилу побольше
У них є права ? Які ?
Вони без жалю вбивають українських громадян, а ми їм право на життя ?
Схоже на пропагандистський сюжет для кацапів про звірства укробендерівців.
Але згоден, що історія мутна. Навіть всі "опозиційні" ру-медіа показали свою істинну суть: говномедуза/дощ гігантськими буквами написали, що ми розстрілюємо беззахисних рашистських полонених
В полон можна брати тільки гарних росіян. А гарний росіянин - це...