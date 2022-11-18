УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11649 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
95 422 143

Російський окупант, здаючись у полон, порушив домовленість та вистрілив у бійця ЗСУ. ВIДЕО

Під час проведення зачистки населеного пункту українськими воїнами російські окупанти вийшли на зв’язок і виявили бажання здатися у полон

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йшлося про групу з більш, ніж десять загарбників. Незважаючи на домовленість, один з окупантів відкрив вогонь, поранивши українського воїна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники та артилеристи знищили підрозділ окупантів, що дислокувався у захопленому селі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) знищення (7542) полонені (2296)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+88
Згідно конвенції атакуючі дії під виглядом здачі в полон є воєнним злочином.
показати весь коментар
18.11.2022 13:43 Відповісти
+69
Нема ніяких ньюансів. Згідно домовленості у полон здавались групою, а не поодинці. Першим упритул почав стріляти орк, можливості контролювати інших під час стрільби не було. Кулеметник не мав можливості бути впевненим у тому, що у інших нема прихованої зброї та гранат, так як обшук провести не встигли. Усе було по закону війни "або ти, або тебе". Так що, я вважаю, у цій ситуації кулеметник зробив усе вірно, а кацапам, якщо здаються у полон групою, потрібно було до цього готуватись.
показати весь коментар
18.11.2022 13:46 Відповісти
+67
Все, що треба знати про кацапських полонених. Слів добирати не буду, немає в людській мові таких слів
показати весь коментар
18.11.2022 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Посмотрел внимательно видео, посмотрел к нему ссылки для полноты картины и хочу продублировав свой же пост дабы ответить тем кто тут пишет про "расстрел" военнопленных: "Расстреливаем" или были убиты в результате нападения при сдаче в плен?! Может не стоит путать "божий дар" с яичницей?! К тому же разве не мог быть сговор о том, что вы мол ребята выходите, ложитесь, а я выскакиваю с калашом и "ложу" "укропов" а потом мы весело докладываем руководству как уничтожаем ВСУ "хитро" и "храбро"???!!! Нужно много ума чтобы такой расклад понять???!!! "Умники" херовы!!!
показати весь коментар
18.11.2022 14:58 Відповісти
Не зрозумів?надіюсь всіх розстріляли??!
показати весь коментар
18.11.2022 15:46 Відповісти
Усіх
показати весь коментар
18.11.2022 15:51 Відповісти
Так і не зрозуміло що з тими кацапами.
показати весь коментар
18.11.2022 17:40 Відповісти
стали хорошими свиноцабаками...!
показати весь коментар
18.11.2022 22:51 Відповісти
Вони стали хорошими.
показати весь коментар
19.11.2022 01:18 Відповісти
Думаю, після цього полонених кацапів стане менше, особливо в цьому підрозділі. Кацапська потвора, знає, що наші полонених не вбивають і вистрілило прямо в бійця, який не стріляв, дав можливість здатися. Ось в цьому окупанті вся суть Цапії - при першій можливості буде все робити, щоб вас вбити.
показати весь коментар
18.11.2022 17:47 Відповісти
Такому ніякого обміну, хай посидить 15 років у "бандерівській" тюрмі, нижні чакри почнуть розкриватися.
показати весь коментар
18.11.2022 18:20 Відповісти
Який обмін, його пристрілили в той же час.
показати весь коментар
18.11.2022 21:59 Відповісти
Медуза: "Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором, предположительно, украинские военнослужащие расстреляли российских военнопленных"

По-перше, військовополоненими на той час вони ще не були...
показати весь коментар
18.11.2022 18:42 Відповісти
У назві статті доцільно замість "здаючись у полон" писати "ІМІТУЮЧИ ЗДАЧУ У ПОЛОН".
Щоби у жодного читача невиникало хибних уявлень.
показати весь коментар
18.11.2022 18:53 Відповісти
На усмотрение наших защитников... Вот и все "правила войны"
показати весь коментар
18.11.2022 18:58 Відповісти
Выложите всё в Ютуб, иначе туда все выложат обрезанное видео путинисты и нас обвинят в расстреле пленных.
показати весь коментар
18.11.2022 19:15 Відповісти
касапи вже виклали свою брехливу інтерпретацію
показати весь коментар
18.11.2022 19:30 Відповісти
Срочно нужно выложить правду в ютуб, иначе нормальные люди тоже поверят лжи.
показати весь коментар
18.11.2022 19:41 Відповісти
Нормальные люди уже и так нашли, всё, что нужно для того, чтобы всё понять.
А ненормальным ты правду хоть вливай в газа и в уши, они утрутся и продолжат своё.
показати весь коментар
18.11.2022 22:44 Відповісти
Если люди нормальные, то им незачем лишний раз демонстрировать, что 2х2=4.
показати весь коментар
08.01.2023 15:55 Відповісти
наш жив???
показати весь коментар
18.11.2022 19:52 Відповісти
Пораненого везли, при свідомості був. Надія є.
показати весь коментар
18.11.2022 23:40 Відповісти
НЕДЕЕМСЯ, ЧТО ОСТАЛЬНЫХ В ПЛЕН НЕ БРАЛИ !!!
показати весь коментар
18.11.2022 21:33 Відповісти
НАМ НЕОБХОДИМО СТОЛЬКО ПЛЕННЫХ СКОЛЬКО У НИХ НАШИХ И НИ НА ОДНОГО БОЛЬШЕ !!!
показати весь коментар
18.11.2022 21:34 Відповісти
А кто точно знает какое количество на самом деле наших в плену?
показати весь коментар
08.01.2023 15:58 Відповісти
СПИСКИ !!!
показати весь коментар
10.01.2023 19:50 Відповісти
Змонтований рашистський мутнякдоя " мировой общественности" перед виз нанням рфії країною терористом! Нехай йдуть на ....!!
показати весь коментар
18.11.2022 21:38 Відповісти
Русня - это психопаты из секты самоубийц.
Они просто ищут смерть и чтобы за собой утащить в могилу побольше
показати весь коментар
19.11.2022 00:19 Відповісти
из-за одного утырка ... хотя, прям как Хйло. тоже наверное был "главный".
показати весь коментар
19.11.2022 04:02 Відповісти
Про тот случай говорит ета алкашка захарова?Когда иза одного гондона всю групу орков угандошили? заслуженно и поделом когда не знаешь скем в бой идёш.На тысяча процентов прави украинские воины такой шанс остатся живым дважды не дают.Смешно даже семя того гогдона и семи остальних орков компенсации одинаково получать.
показати весь коментар
19.11.2022 04:42 Відповісти
Цікаво, чому ми не маємо права страчувати полонених ?
У них є права ? Які ?
Вони без жалю вбивають українських громадян, а ми їм право на життя ?
показати весь коментар
19.11.2022 09:36 Відповісти
Тому що ми правова держава і не уподоблюємся оркам та їх злочинам!
показати весь коментар
21.11.2022 01:13 Відповісти
я тільки не розумію, про яких полонених може йти мова. війни формально немає, у русні, є якась сво, тому всі озброєні люди, які знаходяться на території України і не належать до її законних збройних формувань, являються ким завгодно, але не комбатантами. і, відповідно, ніякі конвенції і звичаї війни на них не поширюються. Сепрайз, мазафака!
показати весь коментар
19.11.2022 09:49 Відповісти
наши воины слишком увлеклись съемкой видео. если бы была настоящая засада?
показати весь коментар
19.11.2022 12:22 Відповісти
Тупие маскали ноют, что их солдат расстреляли, а я считаю, что правильно сделали, нехер ********* питухи позорние.
показати весь коментар
19.11.2022 13:20 Відповісти
Один дурник надивився усіляких 9 рот й вирішив пограти в героя. Ось тільки все закінчилось не так як у фільмах.
показати весь коментар
19.11.2022 13:24 Відповісти
ніякої віри кацапам - хай виходять в полон голими та босими
показати весь коментар
19.11.2022 16:17 Відповісти
Якась мутна історія. Навіщо розтрілювати всіх кацапів, як що стріляв один.
Схоже на пропагандистський сюжет для кацапів про звірства укробендерівців.
показати весь коментар
19.11.2022 19:07 Відповісти
Мені здається, що логіка є: стріляв один, але ті що лежать могли по ланцюговій реакції почати діяти. Тим більше зверніть увагу, що кацапів набагато більше, ніж наших.

Але згоден, що історія мутна. Навіть всі "опозиційні" ру-медіа показали свою істинну суть: говномедуза/дощ гігантськими буквами написали, що ми розстрілюємо беззахисних рашистських полонених
показати весь коментар
19.11.2022 20:09 Відповісти
Нормалному человеку не понятно зачем нарушат договорённость от которого прямом смысле зависит твоя жизнь.Ещо обижаются когда их животными называют.Да надо всем миром скинутся и сбрасывать на них спиртосодержающие жидкости и они будут довольнее и вес мир.
показати весь коментар
20.11.2022 16:06 Відповісти
Держіть гарний афоризм, який доповнює інший широковідомий афоризм:

В полон можна брати тільки гарних росіян. А гарний росіянин - це...
показати весь коментар
20.11.2022 17:46 Відповісти
Кожний 200 ий!
показати весь коментар
21.11.2022 01:14 Відповісти
Вороги хотіли вбити наших воїнів поранили Андрія прикриваючись здачею в полон в перестрілці загинули це їх вибір. Хлопці бережіть себе не вірте кацапам вас ждуть дома.
показати весь коментар
21.11.2022 14:50 Відповісти
Правильна назва "при скоєнні військового злочину(атаці при імітації здачі в полон) була знищена група російських загарбників".
показати весь коментар
15.12.2022 22:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 