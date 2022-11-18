Артилеристи прямим влучанням з першого пострілу знищили ворожий БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешків. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з ювелірною точністю знищили російський БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешків на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена прямим влучанням з першого пострілу.

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