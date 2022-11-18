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Артилеристи прямим влучанням з першого пострілу знищили ворожий БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешків. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з ювелірною точністю знищили російський БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешків на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена прямим влучанням з першого пострілу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 30-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

артилерія (799) 59 окрема мотопіхотна бригада (130) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+18
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 14:46 Відповісти
+13
«Вот это силища»: оккупант в шоковом состоянии показал последствия удара HIMARS:
https://t.me/Ukraine_365News/41128
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18.11.2022 14:37 Відповісти
+12
Здається мені, це був снаряд Excalibur.
Файно.
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18.11.2022 14:30 Відповісти
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Ти розумієш що ти провокатор?
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18.11.2022 14:34 Відповісти
Щоб кацапи оголосили нас терористами які топлять торгові суда?
Морські дрони використають за призначенням,не хвилюйся,кацап.
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18.11.2022 14:36 Відповісти
Ты специально для этого вчера зарегистрировался?) Как же быстро вы освоили язык придуманный в австрийском генштабе))) Обучаемые когда хотите)) А то челюсть, челюсть у вас не такая)))
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18.11.2022 14:43 Відповісти
Чєлюсть - не така, клавіатура з гугл транслейт - така
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18.11.2022 15:34 Відповісти
Прийде пора і на таку погань і навіть скоріше ніж думається.
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18.11.2022 17:33 Відповісти
Здається мені, це був снаряд Excalibur.
Файно.
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18.11.2022 14:30 Відповісти
10 000 таких снарядів , і.....кизда кацапоброні та "екіпажам"...- а за 2 місяці нових не підготовиш...
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18.11.2022 15:35 Відповісти
Знакомое место... Это как раз вьезд на Антоновский мост с левого берега...
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18.11.2022 14:37 Відповісти
«Вот это силища»: оккупант в шоковом состоянии показал последствия удара HIMARS:
https://t.me/Ukraine_365News/41128
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18.11.2022 14:37 Відповісти
Вольфрам?
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18.11.2022 15:03 Відповісти
В свином жиру.
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18.11.2022 15:51 Відповісти
Нет, карбид вольфрама.
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
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18.11.2022 17:14 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 14:46 Відповісти
Завжди лайкую ваші коментарі , бо страшенна лють проти кацапів спокою не дає😠
Які ж вони всі мерзенні і огидні 😠
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18.11.2022 14:57 Відповісти
така ж сама думка!!
хочу щоб ВСІ жителі України ЦЕ прочитали та зрозуміли:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! і що

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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18.11.2022 16:53 Відповісти
Орки завыли про ДРГ у себя в тылу.)))
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18.11.2022 14:54 Відповісти
Гойда! Гойда))))) *******ы
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18.11.2022 14:55 Відповісти
Ну, тогда и взрыва не было.
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18.11.2022 15:12 Відповісти
Кацапські п*дораси село затопили, мабуть дамбу знищили.
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18.11.2022 15:38 Відповісти
Это плавни на левом берегу Днепра) Вернее это даже не Днепр, а параллельная Днепру речка... Антоновский мост через две реки одновременно, вернее он состоит из двух частей... Тот что именно через Днепр, тот Антоновский, а с этой стороны он Олешковский) Ну а для всех все вместе он все равно Антоновский) Как то так)))
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19.11.2022 00:12 Відповісти
Зрозуміло, але дома затоплені.
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19.11.2022 00:34 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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18.11.2022 15:41 Відповісти
С первого выстрела БТР в капонире? Десятка! А можно одним снарядом сразу двух и почаще?
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18.11.2022 17:21 Відповісти
Шановні до дописувачі, чому послуговуєтеся мовою окупанта? Мудрі кажуть: тільки раб може спілкуватися мовою свого поневолювача, Подумайте, хто ви?
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18.11.2022 17:36 Відповісти
половина бойцов на нуле так общаются , рабы ? тупая овца ...
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18.11.2022 17:55 Відповісти
Большая часть ТРО Днепра рабы ? Волонтеры Днепра рабы? Может скажешь им это в лицо?
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19.11.2022 06:16 Відповісти
Молодці! Героям Слава! Смерть окупантам!
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18.11.2022 17:39 Відповісти
beautiful
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18.11.2022 18:20 Відповісти
 
 