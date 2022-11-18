"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата", - Лукашенко радіє закриттю McDonald’s. ВIДЕО
11 листопада стало відомо, що мережа ресторанів McDonald’s йде з Білорусі, водночас заклади відкриються під російським брендом "Вкусно – и точка".
Повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Запомните, никто другой. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - заявив Луашенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Феєричний ідіот!
Точно также и в россии думали - делов то, булочка, котлета, картошка. Мол, сделает не то, что так само, а еще даже и лучше. И обосрались...
Булочка черствые и заплесневелые, котлеты из черте шо, рассыпаются от прикосновения, картошка комом, слипшаяся.
И с запозданием до них дошло, что главный рецепт успеха МакДональдса не булочка-котлета-картошка, а старательность-честность-стандартизация.
Ну, если взялся пробовать - пробуй.
В россии уже попробовали и превратили МакДональдс во "Вкусно и точка".
Правда народ произносит это название чуть иначе - ВКУСно и тОЧКА.
В відношенні навіть до цвяхів як для гідного товару й відрізняє справжнього виробника (будь чого) від софкоїда з міжгалактичними амбіціями й такою ж "міжгалактичною тупістю" !
Нє, коли кажуть "Белаз", то треба шанобливо вставати та казати "У-у-у-у-у!"
Я про священні білодревні скрєпи.
съел ту лажу на обед,
и тепер не платит дед,
ни за газ и ни за свет...
Далее Театр у микрофона одного актера, как уже все и догадались - президента всея руси святого луки-бульбы. В 21 час новости о достижении в сельском хозяйстве. Далее - сон под убаюкивающую мелодию Кабздона "этот день победы"
Ваш прогноз?
І з суттю коментарію цілком згідний. Тому нам потрібно триматися разом. Разом ми непереборні.
З таго часу, як залезлі ў дупу маскальскаму "старэйшаму" брату, якога кода то ў месцы з русінамі мы ўсё дружна білі не раз.
У нас и вывесок у них нет, так табличка и все.
У вас на всю крышу здания.
Еда как еда, мне больше шаурмячные нравятся.
Не йдеться про смакові уподобання, йдеться про те що у людей відбирають вибір навіть як їм харчуватися, а роблять це під ширмою "забота о здоровье нации".
Коли на смерть висилають на війну, щось здоров"є нації їх не особливо скребе.
ми з них втухаємо... буде їм скоро макдональс ))
Но где же єту булочку взять?
"***** бульбохуйлу
- чуйствуешь кусочек мяса всунутый между булочек?
- чуйствую!!
- и я чуйствую! но есть один ньюанс!"
Майже як у Митця.
Це ж якими лохами треба вважати людей , щоб "грузити" їм таку маячню ?
Шо не можна РЕАЛЬНО круглі (не, їбо шоб аж КРУГЛІ) колеса на машину поставити, напхати в її середину купу РЕАЛЬНО працюючої електроніки, мотора такого шоб заводився, й обшити це все (не за три місяці іржавіючого) нормальним залізом, й нап*здячити на капоті "МЕРСЕДЕС"?
(с,) Лесь Подерев'янський - а х*й там...