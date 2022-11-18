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"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата", - Лукашенко радіє закриттю McDonald’s. ВIДЕО

11 листопада стало відомо, що мережа ресторанів McDonald’s йде з Білорусі, водночас заклади відкриються під російським брендом "Вкусно – и точка".

Повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мережа McDonald’s йде з Білорусі

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Запомните, никто другой. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - заявив Луашенко.

Автор: 

Білорусь (7967) Лукашенко Олександр (2661) McDonald’s (121)


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Топ коментарі
+63
Так путькин уже впихнул ему кусок мяса между булочек! Это он своим опытом хвастается!
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18.11.2022 17:17 Відповісти
+53
тебе между булочек такой кусок мяса надо впихнуть что б из ушей полезло
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18.11.2022 17:16 Відповісти
+47
Мудак ты, Лука.
Точно также и в россии думали - делов то, булочка, котлета, картошка. Мол, сделает не то, что так само, а еще даже и лучше. И обосрались...
Булочка черствые и заплесневелые, котлеты из черте шо, рассыпаются от прикосновения, картошка комом, слипшаяся.
И с запозданием до них дошло, что главный рецепт успеха МакДональдса не булочка-котлета-картошка, а старательность-честность-стандартизация.
Ну, если взялся пробовать - пробуй.
В россии уже попробовали и превратили МакДональдс во "Вкусно и точка".
Правда народ произносит это название чуть иначе - ВКУСно и тОЧКА.
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18.11.2022 17:26 Відповісти
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тебе между булочек такой кусок мяса надо впихнуть что б из ушей полезло
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18.11.2022 17:16 Відповісти
Так путькин уже впихнул ему кусок мяса между булочек! Это он своим опытом хвастается!
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18.11.2022 17:17 Відповісти
та какой кусок, у него уже не стоит давно!
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18.11.2022 17:29 Відповісти
Это как в старом сссреровском анекдоте. Вопрос на "отлично", как забить дождевого черьвя в землю? В дальнейшем - "Зачетка с пятеркой от профессора, а 100 рублей( анекдот СССр) от его жены !
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18.11.2022 17:36 Відповісти
бутылку , это так по русски
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18.11.2022 18:50 Відповісти
кусочек
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18.11.2022 21:12 Відповісти
уже впихнули
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18.11.2022 18:49 Відповісти
Бобріха теж казала, що котлети смажити то вони вміють .
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18.11.2022 17:17 Відповісти
Картошки...
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18.11.2022 17:17 Відповісти
Та хоч картопля, а то ще шмат трактора запхає, чи що там у них лишилося.
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18.11.2022 17:21 Відповісти
Так якого ляда ви іх впускали -- якшо ви все вмієте .
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18.11.2022 17:18 Відповісти
можуть, тільки смакувати це буде, як лайно собаче, а про сервіс і взагалі мовчу
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18.11.2022 17:19 Відповісти
это уровень!
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18.11.2022 17:19 Відповісти
Между твоих булок, ублюдок, кадыровцы хороший член впихнут! Будешь для них овцой- женой!
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18.11.2022 17:19 Відповісти
Вкус очка.
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18.11.2022 17:20 Відповісти
Важко колгоспнику пояснити, що таке логістика.
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18.11.2022 17:21 Відповісти
И все это в черный пакет.
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18.11.2022 17:22 Відповісти
А що там з білоруськими креветками, крабами? Нормально серед бульби розмножуються? Імпортозамістилися по плану? Чи їм теж між булок щось засунули?
Феєричний ідіот!
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18.11.2022 17:22 Відповісти
Это насколько умственно отсталым нужно быть, чтобы серьезно воспринимать этот бред спятившего колхозника?
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18.11.2022 17:22 Відповісти
Этот ***** мог бы развлекать своими словоизвержениями во время мира, как урод не имеющий отношения к Украине, но теперь уже имеет, гауляйтер соучастник убийства украинцев, желаю ему быстрой смерти, как и его кремлевскому фюреру.
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18.11.2022 17:22 Відповісти
Мудак ты, Лука.
Точно также и в россии думали - делов то, булочка, котлета, картошка. Мол, сделает не то, что так само, а еще даже и лучше. И обосрались...
Булочка черствые и заплесневелые, котлеты из черте шо, рассыпаются от прикосновения, картошка комом, слипшаяся.
И с запозданием до них дошло, что главный рецепт успеха МакДональдса не булочка-котлета-картошка, а старательность-честность-стандартизация.
Ну, если взялся пробовать - пробуй.
В россии уже попробовали и превратили МакДональдс во "Вкусно и точка".
Правда народ произносит это название чуть иначе - ВКУСно и тОЧКА.
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18.11.2022 17:26 Відповісти
народ там, ще ті естети, якщо можуть порівнювати та паралелити.
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18.11.2022 18:10 Відповісти
На паРаше только слышно "та что там делать, мы что сами не можем?" Вот только как оказалось даже гвозди сами не могут производить
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18.11.2022 19:01 Відповісти
Марна іронія на рахунок цвяхів -- усе саме з цвяхів й починається ... А точнійше , коли з дитинства пом"ятаєшь , що цвяхи це те , що завжди буває іржавілого кольору ... а тут тобі вже років 15 й ти бачишь такий собі боксик з Італії й який збитий цвяхами блискуче металевим кольором ...
В відношенні навіть до цвяхів як для гідного товару й відрізняє справжнього виробника (будь чого) від софкоїда з міжгалактичними амбіціями й такою ж "міжгалактичною тупістю" !
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18.11.2022 21:14 Відповісти
А руснявое это заморское, или ***********?
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18.11.2022 17:26 Відповісти
Під 🤣
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19.11.2022 00:58 Відповісти
Розрізати булочку зможуть і всунуть туди бульбу і що? А яку булочку?
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18.11.2022 17:26 Відповісти
Поражает гробовая тишина в зале и всепоглощающее внимание.
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18.11.2022 17:27 Відповісти
беги McDonald's, беги
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18.11.2022 17:28 Відповісти
Вочевидь же не можуть,раз "Макдональдс" в білорашці працював! Сервіс, панове,сервіс! Справа навіть не в булочках, суть в стандартах та культурі обслуговування. Бургер з "Макдональдса" однаковий,що у Львові,що у Харкові! Доречі,не знаю жодного випадку,що б хтось отруївся продуктами від "Макдональдсу". А булочку навпіл і в Африці вміють різати.
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18.11.2022 17:28 Відповісти
До речі, це не зовсім правда, бо використовуються регіональні продукти. Спілкувався з американкою, так вона сказала, що в США в маку неможливо їсти, а у нас - шикарне все, смачне, нежирне. І навіть картопля різна, але це можна помітити тільки якщо часто замовляєш у Маку.
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18.11.2022 17:42 Відповісти
не знаю як зараз , але на початку 2000 все йшло в Україну з америки .коли буваю в незнайомих містах-країнах . їм в мак. не тому що подобається , а тому що не обіср...ся .
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18.11.2022 19:09 Відповісти
"Вкусно - и точка!" - поїв, і можна класти крапку.
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18.11.2022 17:29 Відповісти
У нас что, бульбочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек бульбочки, бульбу и бульбу?


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18.11.2022 17:33 Відповісти
Бонджорно, сеньйор Скела ! Та не можуть, нічого вони не можуть, просто нічого, ну щось там Белаз
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18.11.2022 18:23 Відповісти
Гамарджоба, генацвале!
Нє, коли кажуть "Белаз", то треба шанобливо вставати та казати "У-у-у-у-у!"
Я про священні білодревні скрєпи.
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18.11.2022 18:28 Відповісти
В вкусе очка как-то дед,
съел ту лажу на обед,
и тепер не платит дед,
ни за газ и ни за свет...
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19.11.2022 00:36 Відповісти
Тяжко впихувать невпихуємоє...
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18.11.2022 17:34 Відповісти
Тоталитарный режим обязательно рождает агрессивных хамов и тупое быдло.
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18.11.2022 17:34 Відповісти
У Львові років з двадцять тому була кнайпа (забігайлівка).Називалась "Сіли - з"їли"...Хтось дописав внизу - "встали - всрали"...
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18.11.2022 17:37 Відповісти
Правильно, Саня, Макдональдс - это капитализм, разврат и холестерин. Долой искушения! Верни народу все родное - дыруны, картоха жарена-парена-варена. По праздникам как положено - салат оливье и шпроты в открытой банке на столе. Этого достаточно! Песни Кабздона непрерывно днём, вечером и даже ночью. Телеканал только один - президентский. И конечно же отрада всех белорусов - радио! Восреси Пионерскую зорьку, утреннюю радио-зарядку, в обед на той же единственной радиостанции можно будет услышать "По заявкам радиослушателей" , репертуар разнообразный - ранние песни Кобздона.
Далее Театр у микрофона одного актера, как уже все и догадались - президента всея руси святого луки-бульбы. В 21 час новости о достижении в сельском хозяйстве. Далее - сон под убаюкивающую мелодию Кабздона "этот день победы"
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18.11.2022 17:37 Відповісти
В старые времена это все описывали кратче - "Это все о нем и немного о погоде"
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18.11.2022 17:50 Відповісти
Вот тебе бульбофюрер булочки и раскроют . И салат тебе туда засунут и еще мясо какое-то. И кореша твоего, БЕСапутина антихриста люциферовича, не забудут. То же с ним в макдональдс поиграют.
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18.11.2022 17:42 Відповісти
Бульбафюреру нужно о своих булочках беспокоиться. Туда народ Беларуси с удовольствием напихает не только салату. И точка на этом будет
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18.11.2022 17:44 Відповісти
Немає ніякого "народа бєларусі".Є аморфне стадо,яке слухає ці марення вже декілька десятиріч.
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18.11.2022 17:55 Відповісти
БУ-ГА-ГА-ГА-А... Драный совок... Я уже не говорю, мол, шо за 500 лет своего существования... Я говорю о 70 лет - совкодраныку, дык, не додумались разрезать булочку и положить туда мясо, давились бульбой. Блин, "Макдоналдс" научил даунов это делать... Хотя не научил... Это кацапы сплагиатили, это они импортозаместились, вместо имени "Макдоналдс" - издевкой, мол, "вкусно - и точка". Теперь это ягелеядное посмешище заместит у бульбашей "Макдональдс"... Влипли драныкоеды , однако... на кацапбугая будут работать... А ШО ДЕЛАТЬ(прихлебаям)...ХЕХ...
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18.11.2022 17:47 Відповісти
Если взять навскидку, то сколько процентов среди среди населения Беларуси назовет себя беларусами и сколько литвинами?
Ваш прогноз?
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18.11.2022 17:53 Відповісти
Можете не повірити, але всі слова з вашого коментарію зрозумілі українцю, підтверджуючи слов'яномовне походження. А рашист розпочав би про "непонимаю"...

І з суттю коментарію цілком згідний. Тому нам потрібно триматися разом. Разом ми непереборні.
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19.11.2022 11:57 Відповісти
Перафразуючы знакамітую песню, - ніколі вам не быць літвінамі...
З таго часу, як залезлі ў дупу маскальскаму "старэйшаму" брату, якога кода то ў месцы з русінамі мы ўсё дружна білі не раз.
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20.11.2022 14:11 Відповісти
Тупоголовое совковое дерьмо.
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18.11.2022 17:53 Відповісти
это трагедия, когда твой самый главный водительруками - дебил
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18.11.2022 17:54 Відповісти
Так ето же плагиат загнивающего Запада. Давай чисто все белорузкое. Колорадский жук в картошке с листьями подорожника, например
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18.11.2022 17:59 Відповісти
Ахах... Картошки... Ну хоть не свеклы кормовой
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18.11.2022 18:01 Відповісти
Такой дурак управляет целой страной.
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18.11.2022 18:04 Відповісти
А я 1 раз был в Маке и то в Харькове.
У нас и вывесок у них нет, так табличка и все.
У вас на всю крышу здания.

Еда как еда, мне больше шаурмячные нравятся.
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18.11.2022 18:06 Відповісти
де це вас, щойновилуплений?
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18.11.2022 18:13 Відповісти
не зважайте на зомбі. а також на їх хворобливі уявленя про Харків. можливо ця істота і справді наїб...ла на кругу Новожанове в генделі та "супершвидкафе на "кругу". на весь трамвай смердить - ця отрута, а вони їдять цю гидоту!(
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21.11.2022 00:23 Відповісти
але маєте вибір, шаурма, Макдональдс, ще щось. А як би у вас вибір відібрали би. "вкусно и точка", гниле м"ясо з хробаками, стара гнила картопля, цвях в булочці або лічинки. "вкусно, курва и точка! или ти жри и нахваливай или тебе голову кувалдою проломят"

Не йдеться про смакові уподобання, йдеться про те що у людей відбирають вибір навіть як їм харчуватися, а роблять це під ширмою "забота о здоровье нации".
Коли на смерть висилають на війну, щось здоров"є нації їх не особливо скребе.
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19.11.2022 14:22 Відповісти
Нє всьо так однозначно бульбаші https://www.youtube.com/watch?v=GJKzzNJqnno https://www.youtube.com/watch?v=GJKzzNJqnno

ми з них втухаємо... буде їм скоро макдональс ))
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18.11.2022 18:06 Відповісти
хер тебе а не булочку
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18.11.2022 18:15 Відповісти
Впихните ему между двух половинок кусок мяса да побольше - мужчинка уже с трибуны просит об этом!
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18.11.2022 18:19 Відповісти
Якщо могли розрізати булочку самі , навіщо ж тоді відкривали Макдональдс ? .
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18.11.2022 18:39 Відповісти
Булочку разрезать не так уж и сложно...
Но где же єту булочку взять?
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18.11.2022 18:53 Відповісти
)) почти по классике.
"***** бульбохуйлу
- чуйствуешь кусочек мяса всунутый между булочек?
- чуйствую!!
- и я чуйствую! но есть один ньюанс!"
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18.11.2022 18:53 Відповісти
Картоха это тоже заморский овощ завезенный из проклятой Америки
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18.11.2022 19:10 Відповісти
Білоруський Макдональдс сунув в бургери картоплю??? Чи це ноу хау цього дебіла???
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18.11.2022 19:11 Відповісти
А лица, лица-то слушателей....!!!!! Конченые дебилы!!?
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18.11.2022 19:12 Відповісти
загадка: сколько булочек потребуется для впихнуть туда григорича вместе с мешком-другим бульбы?
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18.11.2022 19:20 Відповісти
Канфєту замість Мака він дасть вам (білоруси) посмоктати. Канфєта дуже класна - Тузік вкусний

Майже як у Митця.
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18.11.2022 19:34 Відповісти
А что тогда ускоритель частиц на встречных пучках по версии луки?
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18.11.2022 20:05 Відповісти
дискотека "Печки - лавочки" со стаканом браги в правой руке и гортью семок в левой. И речитативом, сплевівая шелуху на пол - спасибо фирме "Сукин и Син" за класное обслуживание.
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18.11.2022 20:32 Відповісти
если бы все так было просто, даже более и менее нормальные конкуренты страдают тем что при меньшей очереди обслуживают дольше, больше надо ждать. а ещё в макдональдсе можно сказать что вам чего-то не доложили и вам дадут а не будут с вами спорить, это качество обслуживания которое вам никогда не достичь с вашим "впихнули в булочку"
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18.11.2022 20:35 Відповісти
впихдональдс
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18.11.2022 20:37 Відповісти
Дохтур Зігмунд Фрейд нервово смалить у закуточку !
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18.11.2022 21:17 Відповісти
А чому цей телепень говорить кацапською?
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18.11.2022 21:34 Відповісти
Із життя душевнохворих .. - Бацька тут розповідає як він колись розігнав трактор МТЗ 50 до швидкості 280 км/год . . Шумахер мля .. https://t.me/nevzorovtv/6819
Це ж якими лохами треба вважати людей , щоб "грузити" їм таку маячню ?
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18.11.2022 22:14 Відповісти
Ой, а я більше скажу!
Шо не можна РЕАЛЬНО круглі (не, їбо шоб аж КРУГЛІ) колеса на машину поставити, напхати в її середину купу РЕАЛЬНО працюючої електроніки, мотора такого шоб заводився, й обшити це все (не за три місяці іржавіючого) нормальним залізом, й нап*здячити на капоті "МЕРСЕДЕС"?
(с,) Лесь Подерев'янський - а х*й там...
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18.11.2022 22:22 Відповісти
Ублюдок
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18.11.2022 23:48 Відповісти
Микоян когда-то увидел как в Америке запихали котлету в булочку и решил повторить это в ссср.Долго оно не продержалось.Советские "рационализаторы" как всегда сделали все наоборот-начали пихать эти булочки(а потом хлеб)в фарш и жарить эту смесь.В общем как бы русня или белорусня не старались повторить Макдональдс,а все равно на выходе выйдет советская столовая.
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18.11.2022 23:57 Відповісти
Твоєму сексповєлітєлю вже давно булочку разрєзалі,нє парься,бульбоглот)
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19.11.2022 00:42 Відповісти
я досі не можу зрозуміти-він просто дебіл,чи настільки брудний лицемір? чи перше та друге-разом?
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19.11.2022 01:52 Відповісти
моковское куйло приказало выгнать МакДоналдс, лукнявая тварь исполнила. Все будет как мордоре много руцкого мира и конец беларуской незалежносци.
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19.11.2022 01:58 Відповісти
В рашке-белопарашке не смогут поставить на поток вообще никакую еду. Неизменно получится советский общепит. Но может они этого и хотят. Опять ездить на Москвичах и Волгах, и жрать сусиски с гречкой и кумпот.
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19.11.2022 03:19 Відповісти
Давиться драже-горошком, чи морскими камешками, чи подушечками в сахаре, с повидлом.
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19.11.2022 09:29 Відповісти
А я лично макдональдс не люблю - запах там неприятный.
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19.11.2022 10:19 Відповісти
Дійсно, продають в цих макдаках багате на вуглеводи лайно втридорога, зі стандартизованим запахом і смаком. Поки на початку війни ці гівнозакусочні не працювали, жити від їх закриття гірше не стало. Тепер знову відкрились - і що? Є повно альтернатив серед вуличної їжі, смачнішої, не такої шкідливої і трохи дешевшої.
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19.11.2022 14:04 Відповісти
що? це символ, якщо хочеш до МакДональдсу можеш піти до нього, а не як за совок.
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19.11.2022 14:14 Відповісти
Впевнена що в "Вкусно и точка" буде неповторний запах старих шкарпеток з солодкими нотками гнилого матраца.
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19.11.2022 14:15 Відповісти
о курва, а в білорусскіх мережах МакДональдса, до цього працювали американці?
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19.11.2022 14:13 Відповісти
 
 