"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата", - Лукашенко радіє закриттю McDonald’s. ВIДЕО

11 листопада стало відомо, що мережа ресторанів McDonald’s йде з Білорусі, водночас заклади відкриються під російським брендом "Вкусно – и точка".

Повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мережа McDonald’s йде з Білорусі

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Запомните, никто другой. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - заявив Луашенко.