Російський командир б’є палицею підвішеного за руки підлеглого: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир б’є палицею підвішеного за руки підлеглого. Увага! Не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео потрапило у мережу з телефону убитого окупанта. Судячи із запису, йдеться про випадок дизертирства чи його планування. У такий спосіб російський командир з'ясовує, хто ще не мав бажання воювати.
"Очередной долбо#б, который не хотел воевать на нашей стороне", - коментує на записі власник телефону.
Топ коментарі
+95 jklpqrs
показати весь коментар18.11.2022 17:45 Відповісти Посилання
+73 Харьков Сумской
показати весь коментар18.11.2022 17:46 Відповісти Посилання
+48 Шура Семенец #481401
показати весь коментар18.11.2022 17:54 Відповісти Посилання
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Кацап то є кацапзвичайний/вид безжаліснийдобеззахисного/підвид *******************************.
Тфу, гидота
Але від всієї душі.
Створити петицію за нагородження цього "охвіцера" орденом "замужества"!)))
Касаемо их отказов и бунтов - посмотрите видео в Ютубе. Эти мрази бунтуют не против войны, а против того, как их хреново готовят к этой войне.
Надеюсь, вас это отрезвит(если вы не кацапский бот)?
То не жарт, на то були наукові дослідження, котрі під час війни раптом щезли з інтернету.
Это ж роисся, надо понимать тонкую структуру скрепоносной души.