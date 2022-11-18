Російський командир б’є палицею підвішеного за руки підлеглого: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому російський командир б’є палицею підвішеного за руки підлеглого. Увага! Не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео потрапило у мережу з телефону убитого окупанта. Судячи із запису, йдеться про випадок дизертирства чи його планування. У такий спосіб російський командир з'ясовує, хто ще не мав бажання воювати.

"Очередной долбо#б, который не хотел воевать на нашей стороне", - коментує на записі власник телефону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пленных привозили, еб#ть, я над ними издевался. И пальцы отрублю, и кисть": СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українських військовополонених. АУДIО