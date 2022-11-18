Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і Києві, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 268 дня війни.
Відповідне відео опубікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень уже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.
Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина.
У Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – Пункти незламності. Перші два – буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там звʼязок, є старлінки. Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, усе відновимо", - розповів Зеленський.
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Зоб тобі, курва, все те вернулося!
вимкнути марахвон - і через тиждень зелених нема...
а казали мікрочіпи з вакциною вживляють, а воно все легше - через вуха!
пс: скільки коштує одна російська ракета і скільки коштує один трансформатор?
трансформатор штучное изделие, срок изготовления от полугода.
зайдите почитайте, он много комментариев оставил
І ТОМУ ЧАСТИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З УКРАЇНИ ІДЕ НА ЕКСПОРТ У ЄВРОПУ 🤣
Хто і коли візьме на себе сміливість і відповідальність відправити владу українофобів на "пенсію" ?
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру
"Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької
атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення
центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС.
Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
Ау..., куплю за енотів
Кому було вигідно затягувати процес відновлення?
Проще відключення віялові населенню влаштувати!
А ну.... А чи не влаштували ви нам таке собі тренування перед ймовірним блекаутом?
Що він повинен кидати? Ручні гранати?
А щодо налагодження системи, то я все сказала.
Нагадаю ще про 15 та 17 листопада.