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Новини Відео Війна
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Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 268 дня війни.

Відповідне відео опубікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень уже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина.

У Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – Пункти незламності. Перші два – буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там звʼязок, є старлінки. Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, усе відновимо", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) енергетика (2613)


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Топ коментарі
+20
Дякую, ЗЕ, дуже дякую... І за "велике крадівництво", і за підготовку до вторгнення, і за розмінування Чонгару, і за зупинення ракетних програм, і за скорочення армії, і за "травневі шашлики", і за "нагнєтатєлєй напряжонності", і за Оман, і за Париж, і за "скінчення війни в твоїй голові", і за "мир в очах путіна", і за "актрису з німецьких фільмів для дорослих", і за "********* паличкі", і за "просто перестать стрєлять", і за "розвелення" військ...

Зоб тобі, курва, все те вернулося!
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18.11.2022 23:43 Відповісти
+12
А чому Медведчук досі нардеп ВР ?
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18.11.2022 23:38 Відповісти
+12
Вимкни свій марахвон і врятуй енергетику.
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18.11.2022 23:46 Відповісти
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Шашлычки на пару с Куйлом на майские будут и без света, но с асфальтом...
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18.11.2022 23:37 Відповісти
і знову те неголовене чмо в футболочці! спекотно йому
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19.11.2022 01:23 Відповісти
Та нормальний президент кожуха б начепив Та ще й навиворіт, щоб кудряшки будо видно
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19.11.2022 08:54 Відповісти
Ну так... Зима на носі, треба олігархам продати в Європу електроенергії... Хай українці померзнуть трохи.... Трошки.............. Зиму................
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18.11.2022 23:37 Відповісти
А чому Медведчук досі нардеп ВР ?
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18.11.2022 23:38 Відповісти
Тому що вмі ОПЗЖопніки голомують зі слугами за бюджет.
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18.11.2022 23:42 Відповісти
Тому що зезрадник відпустив свого падєльника мертветчука на московщину без притягнення його до кримінальної відповідальності і вироку суду за держзраду
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19.11.2022 02:24 Відповісти
Падельник він-у головах зрадоботів. А, між тим-скільки наших воїнів за одного цього мертвечука вдалося повернути з полону ? Це ж нічого, так ? А це-набагато краще, ніж його б засудили та у камеру посадили б на довічне, толку нам з того.
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19.11.2022 07:22 Відповісти
Так вирок суда і заочно можно винести .
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19.11.2022 08:15 Відповісти
Дякую, ЗЕ, дуже дякую... І за "велике крадівництво", і за підготовку до вторгнення, і за розмінування Чонгару, і за зупинення ракетних програм, і за скорочення армії, і за "травневі шашлики", і за "нагнєтатєлєй напряжонності", і за Оман, і за Париж, і за "скінчення війни в твоїй голові", і за "мир в очах путіна", і за "актрису з німецьких фільмів для дорослих", і за "********* паличкі", і за "просто перестать стрєлять", і за "розвелення" військ...

Зоб тобі, курва, все те вернулося!
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18.11.2022 23:43 Відповісти
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18.11.2022 23:44 Відповісти
А де ви зелені діваєте всю електроенергію зараз, яку виробляє Україна ?!
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18.11.2022 23:44 Відповісти
Частину в ЄС на експорт
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19.11.2022 00:08 Відповісти
зелесратушка обосратушка... уходи и поставь пороха, при порохе у меня было все хорошо как никогда, не смотря на ваше блеяние из парашки про барыгу...
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18.11.2022 23:45 Відповісти
Вимкни свій марахвон і врятуй енергетику.
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18.11.2022 23:46 Відповісти
щас - все зеленнья на цьому!
вимкнути марахвон - і через тиждень зелених нема...
а казали мікрочіпи з вакциною вживляють, а воно все легше - через вуха!
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19.11.2022 00:05 Відповісти
так трансформатори росія познищувала. що, не можна закупити по всьому світу трансформатори і замінити їх? в китаї їх, я думаю, повно.

пс: скільки коштує одна російська ракета і скільки коштує один трансформатор?
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18.11.2022 23:46 Відповісти
Нащо?! Треба за валюту продавати електрику в Європу, а українці хай потерплять...
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18.11.2022 23:50 Відповісти
в другой ветке про электричество писал один работник.
трансформатор штучное изделие, срок изготовления от полугода.
зайдите почитайте, он много комментариев оставил
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19.11.2022 00:33 Відповісти
це при й*баному кацапо-совку так було ...
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19.11.2022 05:21 Відповісти
не все так просто как кажется, трансформаторы можно взять и в Европе у Siemens но они там на 6 кВ а у нас везде стоят на 10. Если вместо разрушенного на 10 Кв поставить 6 то он не вытянет и сгорит. На 6 кВ намного лучше и там потери меньше, но для этого надо всю систему менять на европейскую а это миллиарды
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19.11.2022 03:12 Відповісти
Все не так просто по совсем другим причинам. Никто не трогает трансформаторы среднего уровня напряжения, которые установлены в распределительных ТП во дворах городов. Уничтожаются силовые повысительные трансформаторы 200-500МВА, 750/330/150 кВ, а так же понижающие трансформаторы на узловых ПС. Их не так много и запасов их нигде нет. Подобные вещи делаются под заказ, от заказа до окочания монтажа может пройти полгода...
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19.11.2022 08:50 Відповісти
Не можна, бо кожен силовий трансформатор такого рівня є спеціфічним виробом та виготовлюється під замовлення. На складах їх ніхто не тримає.
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19.11.2022 08:45 Відповісти
Хуженєбудєт! Хотьпосмєйомся! ЛішбинєПорох!
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18.11.2022 23:51 Відповісти
Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і Києві, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
І ТОМУ ЧАСТИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З УКРАЇНИ ІДЕ НА ЕКСПОРТ У ЄВРОПУ 🤣

Хто і коли візьме на себе сміливість і відповідальність відправити владу українофобів на "пенсію" ?
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18.11.2022 23:59 Відповісти
Мабуть так і є. Була два чи три дні тому новина тут, що експорт електроенергії в Європу з України в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на порядок...
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19.11.2022 07:57 Відповісти
😆

Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру

"Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької

атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення

центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС.

Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
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19.11.2022 00:02 Відповісти
Хто продає нарізну сброю?
Ау..., куплю за енотів
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19.11.2022 00:56 Відповісти
Та хто ж таке питає на відкритому форумі?
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19.11.2022 03:49 Відповісти
А де треба?
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19.11.2022 06:25 Відповісти
Так це щоб люди замислювалися. Звісно що ніхто не продасть.
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19.11.2022 08:44 Відповісти
хоча ви знаете мабуть таки купив би... я вже зневажаю нашу владу і наші закони, на них надії нема, вони націлені тільки на те щоб з мене здерти якусь копійку або примусити працювати за безцінь, або віддати борг якого нема
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19.11.2022 08:54 Відповісти
То чому не ремонтували? Перші пошкодження були більше місяця назад!
Кому було вигідно затягувати процес відновлення?
Проще відключення віялові населенню влаштувати!
А ну.... А чи не влаштували ви нам таке собі тренування перед ймовірним блекаутом?
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19.11.2022 03:48 Відповісти
Там не той масштаб пошкоджень обладнання, щоб можна було швиденько поремонтувати. Це-не просто дріт між двома стовпами натягнути. І, нажаль, продовжує прилітати. Навіть для тих, хто далекий від енергетики, елементарна логіка-чого б х#йло витрачало у таких кількостях настільки дороговартісні ракети по об'єктах критичної інфраструктури, якби українці наслідки цих влучань могли б лагодити за день-два ?
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19.11.2022 07:48 Відповісти
А чого путло витрачає, як ви кажете - високовартісні ракети щоб розхерачити просту сільську хату?
Що він повинен кидати? Ручні гранати?
А щодо налагодження системи, то я все сказала.
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19.11.2022 08:27 Відповісти
Ну, відбудувати підстанцію, якщо її знищено, це ж так само просто, як кіоск-кофейню, ага.





Нагадаю ще про 15 та 17 листопада.
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19.11.2022 08:59 Відповісти
 
 