Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 268 дня війни.

Відповідне відео опубікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень уже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина.

У Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – Пункти незламності. Перші два – буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там звʼязок, є старлінки. Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, усе відновимо", - розповів Зеленський.

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