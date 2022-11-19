Мобілізований окупант розмовляє з другом: "Нас во взводе нах#й 16 человек, понял? Короче, осталось 5 человек! Вообще все разъеб#ли!" - перехоплення ГУР. АУДIО
Мобілізований військовослужбовець РФ розмовляє телефоном із другом.
Нове перехоплення розмови російського окупанта опублікувало Головне управляння розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
"Окупант, мобілізований військовослужбовець 1 АК, розповідає своєму другові про фінансове забезпечення мобілізованого особового складу в підрозділах ЗС РФ, вимагання коштів командирами підрозділів у підлеглого особового складу та завдання їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні ГУР.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар19.11.2022 09:34 Відповісти Посилання
+12 AbOriginal_UA
показати весь коментар19.11.2022 09:49 Відповісти Посилання
+10 Leshek
показати весь коментар19.11.2022 09:41 Відповісти Посилання
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а шуфричів з бойками та бужанскіми активно прикривають...
Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Короче, еще двоих зажмурить и будет песня
мін. 300.000 свіжого мя´са....але цього ЗАМАЛО....
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!