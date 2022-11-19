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Мобілізований окупант розмовляє з другом: "Нас во взводе нах#й 16 человек, понял? Короче, осталось 5 человек! Вообще все разъеб#ли!" - перехоплення ГУР. АУДIО

Мобілізований військовослужбовець РФ розмовляє телефоном із другом.

Нове перехоплення розмови російського окупанта опублікувало Головне управляння розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

"Окупант, мобілізований військовослужбовець 1 АК, розповідає своєму другові про фінансове забезпечення мобілізованого особового складу в підрозділах ЗС РФ, вимагання коштів командирами підрозділів у підлеглого особового складу та завдання їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні ГУР.

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Автор: 

армія рф (17801) розвідка (3880) мобілізація (3114) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+15
Ще і тих п'ять зажмурять
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19.11.2022 09:34 Відповісти
+12
Шото кацап напутал с цифрами ! Наверное, забыл про песТню:

Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Короче, еще двоих зажмурить и будет песня
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19.11.2022 09:49 Відповісти
+10
Так это же зае@ца что осталось 5 человек! Вообще все ******#ли! Орк , ты сделал мое утро Слава ЗСУ!
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19.11.2022 09:41 Відповісти
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19.11.2022 09:33 Відповісти
Ще і тих п'ять зажмурять
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19.11.2022 09:34 Відповісти
Короче,харош этих матюкливых пидаров вещать,бабло нех на всякую уйню перехватов тратить,ипать мой ЙУХ...
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19.11.2022 09:39 Відповісти
Ви реально думаєте,що це "перехвати"?🤔
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19.11.2022 09:53 Відповісти
Так,цей-перехват,для постанови-занадто маюкiв...
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19.11.2022 10:00 Відповісти
А чому б і ні. Все прослуховується.
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19.11.2022 10:05 Відповісти
Так и видео всяких попадания снарядов в группу росийских военных полным-полно.Или тоже подстава?
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19.11.2022 10:11 Відповісти
Якщо кацап розмовляє з кацапстаном, то роумінг відбувається через наші ретранслятори і прослуховується СБУ через спецапаратуру.
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19.11.2022 10:32 Відповісти
подібно на "работу" Друга баканафффа...та 95-кагалу..
а шуфричів з бойками та бужанскіми активно прикривають...
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19.11.2022 10:40 Відповісти
Перехоплення робляться в першу чергу для виявлення важливої інформації. А ці "відосики"- це просто бонус.
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19.11.2022 11:09 Відповісти
Так это же зае@ца что осталось 5 человек! Вообще все ******#ли! Орк , ты сделал мое утро Слава ЗСУ!
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19.11.2022 09:41 Відповісти
Шото кацап напутал с цифрами ! Наверное, забыл про песТню:

Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Короче, еще двоих зажмурить и будет песня
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19.11.2022 09:49 Відповісти
Всех зажмурить , получится https://youtu.be/PX0hcTOg_3o краковяк.
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19.11.2022 09:54 Відповісти
Що шукали, те і знайшли. Така селява.
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19.11.2022 09:53 Відповісти
І чого він такий знервований? Все ж нормально. )))
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19.11.2022 10:08 Відповісти
Хто не знає броду, Не ідіть по воду, Повертайтеся в болото, Бо тут ота-ота, Ота-отаман Залужний, Воєвода трушний, Україні Богом даний! Пеклом раші суджений! Ота-отаман Залужний Валерій - Це ім'я кінця Рашистської імперїї! Козацькому роду | Нема переводу! | Нема рівні козакам, | Що йдуть за свободу! (с)
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19.11.2022 10:08 Відповісти
Це не кацпп - по мові чути, що дамбасюра...
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19.11.2022 10:20 Відповісти
Дуже хочу в це вірить. Що із взводу 5 лишилося, що всіх вже повбивали і таке інше. Але з такою арифметикою їх вже не повинно бути на фронті. Вже всі на цвинтарі б лежали. Чи в наших полях. Але хто ж тоді, курва, воює проти нас?
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19.11.2022 10:23 Відповісти
100.000 кацапів ВЖЕ зажмурили...це показує маштаб руZZкої могілізації:
мін. 300.000 свіжого мя´са....але цього ЗАМАЛО....
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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19.11.2022 10:45 Відповісти
Ваш аналіз ситуації це просто шедевр і не просто шедевр це просто аналіз бімбічного рівня - а до вас на навчання можна записатися?
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19.11.2022 11:31 Відповісти
Можна. Курс називається - Як пропускати поза вуха пропаганду, навіть якщо вона наша мила рідна українська.
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19.11.2022 12:29 Відповісти
вот так... зеле звонит, истину глаголит...
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19.11.2022 10:27 Відповісти
Зеля=земеля. Земляк по-орковські.
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20.11.2022 15:53 Відповісти
Какие же оно *бнутые дикари. У них только деньги в голове а жизнь ничто. Нищая рашка, где вершиной мечты поменять сына за унитаз.
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19.11.2022 10:46 Відповісти
Так, це зовсім інші організми, відмінні від людей. Мій син у 2011-му був на філософській конференції в КНУ ім. Шевченка. Довелось йому трохи поспілкуватися з одним з учасників з їхнього Бєлгорода. Каже, вони якісь пластикові (це про мацкалів).
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19.11.2022 11:43 Відповісти
 
 