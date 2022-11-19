Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна отримала САУ "Гвоздика", відремонтовану за кошти благодійників. ВIДЕО

Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко передав Першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна відремонтовану за гроші благодійників САУ "Гвоздика".

Про це повідомляється на ютуб-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

"122-й калібр "Гвоздики" це те, що потрібно, аби палити окупантів", - подякували українські воїни.

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