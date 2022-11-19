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Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна отримала САУ "Гвоздика", відремонтовану за кошти благодійників. ВIДЕО

Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко передав Першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна відремонтовану за гроші благодійників САУ "Гвоздика".

Про це повідомляється на ютуб-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

"122-й калібр "Гвоздики" це те, що потрібно, аби палити окупантів", - подякували українські воїни.

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Автор: 

благодійність (575) зброя (7534) волонтери (1340) Гончаренко Олексій (488) ЗСУ (7669) САУ (230)


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Топ коментарі
+16
Радоваться. Каждая такая "игрушка" идет в копилку победы.
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19.11.2022 20:27 Відповісти
+16
Перекидывал на ремонт,так что и моя копеечка там есть.
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19.11.2022 20:38 Відповісти
+6
https://t.me/s/berezoview В цій бригаді воює журналіст Прямого телеканалу Тарас Березовець
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19.11.2022 21:04 Відповісти
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Радоваться. Каждая такая "игрушка" идет в копилку победы.
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19.11.2022 20:27 Відповісти
Перекидывал на ремонт,так что и моя копеечка там есть.
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19.11.2022 20:38 Відповісти
Час пливе...Усе змінюється....Не змінються тільки дураки...
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19.11.2022 20:56 Відповісти
https://t.me/s/berezoview В цій бригаді воює журналіст Прямого телеканалу Тарас Березовець
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19.11.2022 21:04 Відповісти
і Гончаренко теж?
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19.11.2022 21:50 Відповісти
І Порошенко молодший
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20.11.2022 11:05 Відповісти
І зеленський з кошовим . Заспокоївся ?((
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20.11.2022 15:15 Відповісти
З Богом, хлопчики
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19.11.2022 21:52 Відповісти
Прикро, самі благодійники, дяка вам велика. Тіко шобло нас таки зливає
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19.11.2022 22:06 Відповісти
Kak prijatno! Smert vorogam!
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19.11.2022 22:48 Відповісти
 
 