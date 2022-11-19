Бійці 30-ї ОМБр знищили групу окупантів під Бахмутом за допомогою дрона. ВIДЕО
Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських окупантів під Бахмутом, застосовуючи безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"У лісочку біля Бахмута окупанти заховалися під великим деревом – сподівалися, що воно захистить... Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+38 Trevo Trow
показати весь коментар19.11.2022 21:07 Відповісти Посилання
+23 Urs
показати весь коментар19.11.2022 21:17 Відповісти Посилання
+17 Саша Пончик
показати весь коментар19.11.2022 21:15 Відповісти Посилання
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дерево не сильно постраждало.
і не замаскуваався - а дрон відробив на 5.