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Бійці 30-ї ОМБр знищили групу окупантів під Бахмутом за допомогою дрона. ВIДЕО

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських окупантів під Бахмутом, застосовуючи безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"У лісочку біля Бахмута окупанти заховалися під великим деревом – сподівалися, що воно захистить... Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 30 ОМБр тримають оборону та завдають ворогу шалених втрат на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4338) Бахмут (1562) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+38
Сподіваюся, дерево не сильно постраждало.
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19.11.2022 21:07 Відповісти
+23
та листячко і так би облетіло, зате лисицям їжі на пару тижнів тепер є.
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19.11.2022 21:17 Відповісти
+17
Менi також шкода дерево.
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19.11.2022 21:15 Відповісти
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Сподіваюся, дерево не сильно постраждало.
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19.11.2022 21:07 Відповісти
Менi також шкода дерево.
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19.11.2022 21:15 Відповісти
та листячко і так би облетіло, зате лисицям їжі на пару тижнів тепер є.
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19.11.2022 21:17 Відповісти
зато удобрения под ним!
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19.11.2022 21:32 Відповісти
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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19.11.2022 21:50 Відповісти
Упала граната, разбрызгались ребята...
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19.11.2022 22:21 Відповісти
iпашим винторогих,
дерево не сильно постраждало.


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19.11.2022 22:29 Відповісти
оператору дрона я б потиснув руку і пиво на мені!
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19.11.2022 22:44 Відповісти
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20.11.2022 00:16 Відповісти
"в отсосновому лісі" краще
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20.11.2022 14:16 Відповісти
стояв попід деревом льоша, льоша, льоша..
і не замаскуваався - а дрон відробив на 5.
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20.11.2022 02:44 Відповісти
 
 