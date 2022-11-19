Бійці 30-ї ОМБр знищили групу окупантів під Бахмутом за допомогою дрона. ВIДЕО

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських окупантів під Бахмутом, застосовуючи безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"У лісочку біля Бахмута окупанти заховалися під великим деревом – сподівалися, що воно захистить... Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!", - йдеться у дописі.

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