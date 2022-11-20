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Російський канал "Муз-ТВ" заглушив слова "мир" та "війна" під час виконання композиції гурту "Гости из будущего". ВIДЕО

Російська пропаганда та жорстка цензура щодо вживання слова "війна" в контексті ситуації в Україні добралась і до російського шоу-бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

Як зазначається, російський телеканал "Муз-ТВ" заглушив слова "мир" та "війна" під час каверу пісні гурту "Гости из будущего".

Опобліковано також відповідне відео. 

Також читайте: Примусова мобілізація і цензура посилюють напругу в РФ, - американський Інститут вивчення війни

Автор: 

пропаганда (2825) росія (66070) цензура (363) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+44
Книжку "Война и мир" вже заборонили?
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20.11.2022 13:40 Відповісти
+44
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20.11.2022 13:40 Відповісти
+28
Сумасшествие приобретает гротескные формы.
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20.11.2022 13:39 Відповісти
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Сумасшествие приобретает гротескные формы.
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20.11.2022 13:39 Відповісти
Книжку "Война и мир" вже заборонили?
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20.11.2022 13:40 Відповісти
"Спецоперация и мир" же.
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20.11.2022 13:43 Відповісти
Дык и мир уже нельзя. Тогда могу предложить "Спецоперация и другое", "Вобла и мур"...
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20.11.2022 17:54 Відповісти
Фильм "Война миров Z" с Бредом - сложный вопрос , названии Z
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20.11.2022 13:44 Відповісти
В них Толстой був у суді визнаний екстремістом, це відбулося тричі - у 1901, 2009 і 2011 роках.
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20.11.2022 14:16 Відповісти
Ще б пак!

Толстой написав роман "Пи та пи"

"князь Андрей Волконский сделал из пи-столета хлопок в француза, но француз при-хлопнул князя"😂

Рашка - Антиутопия "2022" 😢

.
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20.11.2022 16:13 Відповісти
не звертай увагу.
там масова шизофренія
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20.11.2022 19:12 Відповісти
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20.11.2022 13:40 Відповісти
причем очень глубоко....
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20.11.2022 15:05 Відповісти
Ну їбануті всі кацапи, але це неновина.
***** нам дибільні новини з дибільного запарєбріка?
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20.11.2022 13:41 Відповісти
у нас ще багато прихильників кацапстану,це для них
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20.11.2022 13:56 Відповісти
Памятуя СССР могу лишь констатировать шо в таком сумашествии они могут жить десятилетиями. А потом в один день развалиться.
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20.11.2022 13:42 Відповісти
В СССР такого ідіотизму не було. Мир там формально декларувався.
Це скоріш калька з нацистської Германії.
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20.11.2022 13:46 Відповісти
ну це як подивитись, один лише "Ленин жив" чого вартий. Чи це по-вашому ще нормально?
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20.11.2022 13:51 Відповісти
Пане Рибальченко,а вам не здається,що комуняки ліпили з лєніна Ісуса Христа?Розуміли,падлюки,що народу потрібна хоч якась заміна.
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20.11.2022 20:13 Відповісти
Саме так, саме так. Це був майже релігіозний культ з вічно живим "богом". Навіть тіло його нєтлєнне!
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22.11.2022 17:41 Відповісти
Ну был разный СССР. В 30-е и не такое было
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20.11.2022 15:07 Відповісти
В СРСР ідіотизму було хоч черпаком жуй. Одна безглузда афганська війна з постійно напівпорожніми прилавками у магазинах чого варті.
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20.11.2022 15:10 Відповісти
Так. Але хоч і лицемірно, там все таки декларувалася бажання миру.
А тут же орки, тупі кровожерні орки...
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20.11.2022 15:38 Відповісти
Так ці кровожерлі орки і насильники не впали з іншої планети. Вони мають конкретну назву - "россияне". Не пуйло ж особисто сидить у кожному танку, не пуйло особисто гвалтує неповнолітніх дітей на території України. Це наші сусіди по СРСР таке діють!
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20.11.2022 15:53 Відповісти
Дык они и тут вас спасают А вы сами себя бомбите, поэтому вам нужно уничтожить инфраструктуру и убить 90% населения, которые не понимают, что они русские...
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20.11.2022 17:58 Відповісти
Афганська війна тоді суспільством засуджувалась. По тихому. Дуже добре памятаю. Але і відкритих протестів не було, за відсутністю громадянського суспільства. До речі, радянській пропаганді радянськи же люди не вірили массово. Скептицизм та здоровий глузд характеризували той період з дефіцітом, блатом і всьо вакруг калхозноє - всьо вакруг майо. Такого ідіотизму як у нинішній кацапії не було. Інтернету не було - слухали Голос Америки, читали проміж рядків.
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20.11.2022 16:38 Відповісти
За уточненими даними, всього у Афганскій війні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F радянська армія втратила 14 427 осіб, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ - 576 осіб, МВС - 28 осіб загиблими і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8 зниклими безвісти . Поранення і контузії отримали більше 53 тисяч осіб. Медична допомога була надана 463 тисячам військовослужбовців. За оцінками незалежних дослідників втрати радянської армії склали до 140 тисяч убитими та до 350 тисяч пораненими.

Задля чого полягли смертью ці люди на ЧУЖІЙ землі?
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20.11.2022 17:13 Відповісти
Мир декларировался, но это никак не мешало оказывать "интернациональную помощ народу афганистана"... А сколько еще войн было.... не счесть...
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20.11.2022 17:57 Відповісти
Андрій,ти це сер*йозно?Ти де взяв гітлерівську кальку?Це якраз ноу -хау Сколково.Немає такого дна, ні в чому,яке б не пробили кацапи.Спалений гітлер, зараз, ще ширше ротяку роззявив,а гімлер повністю признав свою недолугість...
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20.11.2022 20:10 Відповісти
Не варто навіть згадувати про таки події.
Цапи це окреме плем'я і як вони живуть, нас не цікавить.
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20.11.2022 13:44 Відповісти
смотришь на такое и понимаешь, а ссср ни такой уж и плохой был
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20.11.2022 13:45 Відповісти
С ГУЛАГами, репрессиями, афганской войной, дефицитами, передпраздничными давками, полупорожними прилавками?..
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20.11.2022 15:19 Відповісти
А также с политинформациями, выговорами с занесением в комсомольскую учётную карточку и нет, увольнениями "по собственному желанию" - а если не хочешь, то по статье , жизнь по принципу : был бы человек, а статья найдётся: наполнение психбольниц здоровыми людьми с альтернативными политическими взглядами, непонятными самоубийствами и авариями, тупыми непрофессиональными начальниками с партбилетом, банкетами и общими банями партактива с комсомольскими активистками ...
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20.11.2022 20:57 Відповісти
Да, ещё с "всенародным одобрением" любых решений партии, с очень демократичными избиратеоьными кампаниями и широким выбором 1 из 1-го.
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20.11.2022 21:01 Відповісти
Абсолютно такой же. То вы просто подзабыли уже....
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20.11.2022 18:01 Відповісти


Nick Dmytriiev



Одна із фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 Jerry Heil презентувала нову пісню, присвячену українцям та Залужному (це не конкурсна пісня)

https://twitter.com/i/status/1594225729088425984

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20.11.2022 13:47 Відповісти
Zебанутым нет покоя
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20.11.2022 13:47 Відповісти
Або музичку крутить, або на кічу і на фронт.
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20.11.2022 13:49 Відповісти
Фанерщики сраные.
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20.11.2022 13:49 Відповісти
AlexSweden



Донбасс, элитные рашисткие спецназовцы «подснежники» пошли: первый снег припорошил трупы оккупантов

https://twitter.com/i/status/1594226572537511936

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20.11.2022 13:52 Відповісти
Толстого в ********** не заборонять але будуть використовувати вибірково. Наприклад ідею "нєпротивлєнія злу насілієм" будуть втюхувати малим народам, сусідам і хохлам, а фразу "Ми любім людєй за то добро котороє ім дєлаєм і нєнавідім за то зло котороє ім прічіняєм" цензори просто видалять з суспільного простору, як зробили попи з фразою Бога з Біблії "нє мір я пріньос вам, а мєч"... Дякуючи "Рен ТВ" мізки кацапів повністю "розбиті на частини" які в "діалектичному стані" глибокого протиріччя - "єдінства і борьби протівоположностєй". Кацапів пропаганда повернула в епоху релігійний війн але замість Бога всучила дебілам шовіністичну "імперію"...

- Товаріщ прапорщік! А товаріщ генерал говорил что крокоділи лєтают!"
- Да... Лєтают... Только нізьохонько низьохонько...
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20.11.2022 13:58 Відповісти
чорне то біле-біле-чорне
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20.11.2022 13:59 Відповісти
МИ в домікє
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20.11.2022 14:01 Відповісти
...дольше по времени дальше от дома, больше никто мы, больше никто мы.... Гыыыы
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20.11.2022 14:06 Відповісти
РосТБ пропускає слово ×уj, але фільтрує слово ×уjло.
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20.11.2022 14:18 Відповісти
Л.Толстой(1904)*И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. *
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20.11.2022 14:40 Відповісти
Я соромлюсь спитати - а ОЦЕ музика? Це культура така? Це вибрик витвір містецтва такий?
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20.11.2022 16:19 Відповісти
Скабєйчиха в своїх передачах вже давно - відкрито називає війну війною . і нічого їй . .
..
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20.11.2022 18:31 Відповісти
Хай будуть послідовними і ще заборонять ім'я ВладиМИР
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20.11.2022 18:58 Відповісти
і навіщо взагалі їм так тужитися, най замінять ті слова на матерні, що все було "так, как любят", і всі похідні теж можуть переробити.
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20.11.2022 22:15 Відповісти
почему и как все вдруг в рашке стали долбоемами.... чем их там облучают
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21.11.2022 01:22 Відповісти
Це просто божевілля... Хоча про кого я кажу, це ж русня
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21.11.2022 04:24 Відповісти
 
 