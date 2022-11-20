Російський канал "Муз-ТВ" заглушив слова "мир" та "війна" під час виконання композиції гурту "Гости из будущего". ВIДЕО
Російська пропаганда та жорстка цензура щодо вживання слова "війна" в контексті ситуації в Україні добралась і до російського шоу-бізнесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.
Як зазначається, російський телеканал "Муз-ТВ" заглушив слова "мир" та "війна" під час каверу пісні гурту "Гости из будущего".
Опобліковано також відповідне відео.
Топ коментарі
+44 Aurimas Šandaris
показати весь коментар20.11.2022 13:40 Відповісти Посилання
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+28 rock-n-roll
показати весь коментар20.11.2022 13:39 Відповісти Посилання
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Толстой написав роман "Пи та пи"
"князь Андрей Волконский сделал из пи-столета хлопок в француза, но француз при-хлопнул князя"😂
Рашка - Антиутопия "2022" 😢
.
там масова шизофренія
***** нам дибільні новини з дибільного запарєбріка?
Це скоріш калька з нацистської Германії.
А тут же орки, тупі кровожерні орки...
Задля чого полягли смертью ці люди на ЧУЖІЙ землі?
Цапи це окреме плем'я і як вони живуть, нас не цікавить.
Nick Dmytriiev
Одна із фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 Jerry Heil презентувала нову пісню, присвячену українцям та Залужному (це не конкурсна пісня)
https://twitter.com/i/status/1594225729088425984
Донбасс, элитные рашисткие спецназовцы «подснежники» пошли: первый снег припорошил трупы оккупантов
https://twitter.com/i/status/1594226572537511936
- Товаріщ прапорщік! А товаріщ генерал говорил что крокоділи лєтают!"
- Да... Лєтают... Только нізьохонько низьохонько...
вибриквитвір містецтва такий?
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