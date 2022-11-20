Російський канал "Муз-ТВ" заглушив слова "мир" та "війна" під час виконання композиції гурту "Гости из будущего". ВIДЕО

Російська пропаганда та жорстка цензура щодо вживання слова "війна" в контексті ситуації в Україні добралась і до російського шоу-бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

Як зазначається, російський телеканал "Муз-ТВ" заглушив слова "мир" та "війна" під час каверу пісні гурту "Гости из будущего".

Опобліковано також відповідне відео.

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