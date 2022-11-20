Найбільш жорстокі бої на Донеччині. Луганщина – потроху і з боями рухаємось, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Завершується цей день – вже 270-й день повномасштабної війни. Перше – фронт. Найбільш жорсткі бої – як і раніше, на Донеччині. Луганщина – потроху і з боями рухаємось. ... Південь – тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.

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Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередач, ремонти – все триває цілодобово. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.

Третє – зовнішня політика. Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна і реалістична – на відміну від пустої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", - зазначається у повідомленні.

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