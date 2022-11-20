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Найбільш жорстокі бої на Донеччині. Луганщина – потроху і з боями рухаємось, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Завершується цей день – вже 270-й день повномасштабної війни. Перше – фронт. Найбільш жорсткі бої – як і раніше, на Донеччині. Луганщина – потроху і з боями рухаємось. ... Південь – тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі серйозні бої, але про широкий наступ говорити зарано, - Повітряні сили

Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередач, ремонти – все триває цілодобово. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.

Третє – зовнішня політика. Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна і реалістична – на відміну від пустої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 4700 ракет застосувала Росія проти України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+22
Це ж наскільки треба бути тупорилим, щоб вибрати це чмо президентом😂
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20.11.2022 21:52 Відповісти
+20
Уявіть собі, що відосиків нема. Хто про це чмо буде пам'ятати довше трьох днів? Тільки самі упороті зебарани.
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20.11.2022 22:16 Відповісти
+14
https://telegra.ph/file/3ba806310ae9d70ac5075.png ​​ 🏛️... Стало известно, что Игорь Коломойский после лишения его украинского гражданства, продолжает ездить за границу Украины туда и назад... по заграничному украинскому паспорту. Т е его не просто не выдворили из страны после получения гражданства. У него еще и паспорт гражданина Украины не изъяли. И не убрали из соотвествующих баз.

⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.

🤷🏻‍♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.

🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.

🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.

"Печерский холм"
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20.11.2022 21:46 Відповісти
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https://telegra.ph/file/3ba806310ae9d70ac5075.png ​​ 🏛️... Стало известно, что Игорь Коломойский после лишения его украинского гражданства, продолжает ездить за границу Украины туда и назад... по заграничному украинскому паспорту. Т е его не просто не выдворили из страны после получения гражданства. У него еще и паспорт гражданина Украины не изъяли. И не убрали из соотвествующих баз.

⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.

🤷🏻‍♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.

🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.

🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.

"Печерский холм"
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20.11.2022 21:46 Відповісти
Хватит бред постить. Его гражданства не лишали, приостановлены некоторые права, пока он не ответит на вопрос, он гражданство Израиля имеет или нет.
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20.11.2022 22:55 Відповісти
А что Юзик и лысый делают?
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20.11.2022 21:49 Відповісти
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21.11.2022 05:56 Відповісти
Це ж наскільки треба бути тупорилим, щоб вибрати це чмо президентом😂
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20.11.2022 21:52 Відповісти
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20.11.2022 22:45 Відповісти
в спам, кацапятина.
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20.11.2022 22:56 Відповісти
Читаючи інформацію про передачу озброєння кожний день, дивлячись дані війни, питання, якщо Донецьк важкий край фронту, то чому допомога не максимальна, а тільки фіксація факту. Не потрібно викриття секретів,але Подвиг Бахмута для визволення Херсону є. Так захисників Бахмута потрібно підтримати, а не відео .Коли закінчиться епоха грошей на вітер цими відосиками
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20.11.2022 21:54 Відповісти
Уявіть собі, що відосиків нема. Хто про це чмо буде пам'ятати довше трьох днів? Тільки самі упороті зебарани.
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20.11.2022 22:16 Відповісти
А что, война с Куйлом делится по границам областей?
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20.11.2022 22:03 Відповісти
...на відміну від пустої й брехливої російської риторики... Джерело:

...у нас правдива реторика стосовно корупції.))
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20.11.2022 22:14 Відповісти
Какое же оно противное, это гундосное, такое впечатление, шо оно кривляется((
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20.11.2022 22:20 Відповісти
Hellis



московские попы отказались отпевать украинского военного, погибшего на фронте

https://twitter.com/i/status/1594300634848808960
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20.11.2022 22:44 Відповісти
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам? ЦЕ дуже цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
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20.11.2022 23:09 Відповісти
Зеленский политиком не станет и через 50 лет..... Читать речи с телесуфлера и поражать мир видосикаими,это не политика...
Казнокрад сказал Коррупции в Украине нет,но Украина по этому показателю со 119 места в прошлом году,опустилась на 123 место из 184 стран мира...
КВНшик обдурил сам себя...Наполеончик...🤣
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21.11.2022 04:23 Відповісти
У відставку, гнида!!
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21.11.2022 06:04 Відповісти
Тільки мені здалося, що цей бідосік був у туалеті записаний?
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21.11.2022 10:46 Відповісти
 
 