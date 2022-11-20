Найбільш жорстокі бої на Донеччині. Луганщина – потроху і з боями рухаємось, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський 20 листопада виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Завершується цей день – вже 270-й день повномасштабної війни. Перше – фронт. Найбільш жорсткі бої – як і раніше, на Донеччині. Луганщина – потроху і з боями рухаємось. ... Південь – тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.
Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередач, ремонти – все триває цілодобово. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.
Третє – зовнішня політика. Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна і реалістична – на відміну від пустої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", - зазначається у повідомленні.
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⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.
🤷🏻♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.
🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.
🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.
"Печерский холм"
...у нас правдива реторика стосовно корупції.))
московские попы отказались отпевать украинского военного, погибшего на фронте
https://twitter.com/i/status/1594300634848808960
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
Казнокрад сказал Коррупции в Украине нет,но Украина по этому показателю со 119 места в прошлом году,опустилась на 123 место из 184 стран мира...
КВНшик обдурил сам себя...Наполеончик...🤣