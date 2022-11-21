Цьогоріч всі побачили, що ми можемо дати відсіч одній із найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу, - Зеленський. ВIДЕО
Україна продовжує платити за свободу високу ціну.
Про це у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя Незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним. Слава Україні!", - зазначив глава держави.
"Гідність та свобода - ми завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо, а цього року всі дізналися, що ми можемо...Ми довели, що гідність та свобода для нас - свято. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці. Як можна дати відсіч одній із найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу", - зазначив глава держави.
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Про себе розкажи. Там де ти "захищав" гідність і свободу України.
А зедебіли нехай поржуть по приколу.
А Лєнка його всьо взнавала та випитувала "пішітє гдє ВСУ єдєт, гдє стоят" мобкдь хотіла приїхати туди скумбрією за 8грн., нагодувати.
Він так любив та любить Україну що навіть назвав її повією, мабуть зі своєю матір'ю порівняв.
А як він любив та любить добробати, нелох...
Невже в нашого Президента змінився світогляд!?
Бо так розхвалює ЗСУ!
А особисто від мене, Слава ЗСУ і Слава українському Народу!
Не ти Вова й не Ви а ЗСУ, ТРО, Захисники Українці!!!
P. S. Вова ніхто не забув як ти "готував" країну до оборони й за скільки Харьків "здати" був готовий!
Взял и лизнул козломордым на ровном месте
Особисто ЗЄ від мобілізації 4 рази відкосив і до армії не має жодного стосунку.
"Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками"
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
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1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
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11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
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21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
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31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
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41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
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51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошо
Таке треба пам'ятати, на виборах!! Дорого для Українців !!,
Мы пахали, я и трактор (Хаймарс). Тут надо скорее говорить о полном провале и саботаже обороны. Героизм это первый признак просчетов и провалов в обороне страны. Паскуда.
Йди, відсмокчи у гнусавого, може й тобі дасть медальку, як лисому з кварталу.
Яке ж ти гидотне, як і всі зелені наркомани🤮