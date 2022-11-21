Цьогоріч всі побачили, що ми можемо дати відсіч одній із найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу, - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжує платити за свободу високу ціну.

Про це у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя Незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним. Слава Україні!", - зазначив глава держави.

"Гідність та свобода - ми завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо, а цього року всі дізналися, що ми можемо...Ми довели, що гідність та свобода для нас - свято. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці. Як можна дати відсіч одній із найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу", - зазначив глава держави.

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