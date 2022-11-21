Полонений росіянин звернувся до уряду РФ з проханням обміняти його на херсонського єнота. ВIДЕО
Полонений росіянин Олег Макашов звернувся до керівництва своєї країни з проханням забрати його з полону через обмін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений заявив, що готовий на те, щоб його обміняли на єнота, якого російські окупанти вкрали із херсонського зоопарку, коли втікали з міста.
Нагадаємо, що після втечі загарбників із Херсона кремлівська пропагандистка Ганна Долгарьова розповіла, що її знайомий перед наступом ЗСУ вкрав єнота з місцевого зоопарку. Це стало приводом для численних жартів у мережі.
Топ коментарі
+44 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.11.2022 10:02 Відповісти Посилання
+38 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.11.2022 10:09 Відповісти Посилання
+26 Мобильный крематорий
показати весь коментар21.11.2022 10:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
то є кацап з татарським прізвищем макаш а закінчення (ов) засвідчує те що в московії панує татарва і помісь інших істот :морвиди башкирів чувашів удмуртів мері ханти мансі та іншого чурбанського бидла які їдуть за сруццкій мір вбивати українських громадян
вот Вы зря наговариваете, это раньше мы были мокши, эрзя, вепсы, мурома, пермь, чуваши и
прочая и прочая... а теперя мы рюзьге )
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
.