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Полонений росіянин звернувся до уряду РФ з проханням обміняти його на херсонського єнота. ВIДЕО

Полонений росіянин Олег Макашов звернувся до керівництва своєї країни з проханням забрати його з полону через обмін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений заявив, що готовий на те, щоб його обміняли на єнота, якого російські окупанти вкрали із херсонського зоопарку, коли втікали з міста.

Нагадаємо, що після втечі загарбників із Херсона кремлівська пропагандистка Ганна Долгарьова розповіла, що її знайомий перед наступом ЗСУ вкрав єнота з місцевого зоопарку. Це стало приводом для численних жартів у мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти під час окупації Херсонщини вбили та повісили червонокнижних хом’яків. ФОТО

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обмін (1213) Херсон (3444) захист тварин (85) полонені (2303)


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Топ коментарі
+44
Херсонському єноту-респект...
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21.11.2022 10:02 Відповісти
+38
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21.11.2022 10:09 Відповісти
+26
Уйти хотел, чтобы не слушать
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21.11.2022 10:07 Відповісти
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Херсонському єноту-респект...
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21.11.2022 10:02 Відповісти
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21.11.2022 11:29 Відповісти
Касапизм головного мозга..
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21.11.2022 10:02 Відповісти
Та нє, що йому сказали озвучити наші пріколісти, то цей "полонений, що прийшов нас вбивати, але не заладилося" і сказав
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21.11.2022 10:08 Відповісти
...и убежал

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21.11.2022 10:02 Відповісти
Уйти хотел, чтобы не слушать
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21.11.2022 10:07 Відповісти
здаеться вона хоче срати-от як очі вирячила
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21.11.2022 10:50 Відповісти
потаскуха бурятська.
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21.11.2022 13:17 Відповісти
Не поменяют, енот дороже стоит,хотя бы десяток надо, тогда очень даже может быть
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21.11.2022 10:03 Відповісти
Вы часом не кацапских кровей?
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21.11.2022 10:17 Відповісти
Торги устраивать.
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21.11.2022 10:18 Відповісти
А главзеб предложил обменять енотика на одесскую катьку с бешенством матки.
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21.11.2022 11:00 Відповісти
две сотни вот тогда поменяют )
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21.11.2022 16:50 Відповісти
Єнотовидний кацап
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21.11.2022 10:07 Відповісти
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21.11.2022 10:09 Відповісти
Цю картинку терміново треба на обкладинку журналу TIMES
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21.11.2022 18:46 Відповісти
Цікаво, а Єнот згоден 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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21.11.2022 10:10 Відповісти
Морозов, иди Матросова подмени.
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21.11.2022 10:47 Відповісти
Краще на українського полоненого.
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21.11.2022 10:12 Відповісти
пригожин одобряе
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21.11.2022 10:14 Відповісти
Ідіота на єнота
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21.11.2022 10:15 Відповісти
господи, яке чмошне, і по комплекції, і по спорядженню.. і таких повинні боятися війська нато?!
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21.11.2022 10:23 Відповісти
Я было хотел то самое. Но чуть пожалел что ли. Хотя погань конечно. Но какое же чмо? Ботинки скорее всего 45 калибру, куртка до колен, шапка сползает до носу--- издалека чуть возникает желание дать кусок сала та хлеба--- хай воно попойисть убогэ.
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21.11.2022 11:16 Відповісти
сала не можна. сдохне..вони більше до репи привикли..кацапоід одним словом.
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21.11.2022 13:20 Відповісти
Отак подивишся здаля на москаля - неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима - блим, губами - плям, і десь трапляється хвилина - його буває навіть жаль. А ближче підійдеш - скотина... (с)
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21.11.2022 13:29 Відповісти
єто бєсчєловєчно ))
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21.11.2022 10:25 Відповісти
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21.11.2022 10:27 Відповісти
с горада новасибирска...родинка-уродинка у тебе, Чмобик, добрыЯ, обменяет, не СумневайсИ.))

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21.11.2022 10:31 Відповісти
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21.11.2022 10:40 Відповісти
Это старое фото в сети. Но что удивляет, те кто рядом с ней, неужели никто не скажет Василисе прекрасной, чтоб смыла. Может стебутся так? Так картинка хора тогда страхолюдная--- всех касается. Вот же конченные изначально.
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21.11.2022 11:20 Відповісти
мейкап наносили малярним валіком? Це мабуть для того, щоб її мармизу було видно з самих дальних рядів і щоб злякались всі!
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21.11.2022 12:39 Відповісти
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21.11.2022 12:49 Відповісти
чисто московітська рожа в три рази більша за самовар.
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21.11.2022 13:21 Відповісти
кацапською це називають харя. ))
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21.11.2022 14:04 Відповісти
вернём всё своё-даже енотов..
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21.11.2022 10:33 Відповісти
Херсонський єнот дорожчий за цього чмобіка разів у сто, або й більше.
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21.11.2022 10:53 Відповісти
бутусов вчи своїх підлеглих історичній справедливості
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то є кацап з татарським прізвищем макаш а закінчення (ов) засвідчує те що в московії панує татарва і помісь інших істот :морвиди башкирів чувашів удмуртів мері ханти мансі та іншого чурбанського бидла які їдуть за сруццкій мір вбивати українських громадян
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21.11.2022 11:02 Відповісти


вот Вы зря наговариваете, это раньше мы были мокши, эрзя, вепсы, мурома, пермь, чуваши и

прочая и прочая... а теперя мы рюзьге )
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21.11.2022 12:56 Відповісти
к-а-ц-а-п-и
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21.11.2022 13:38 Відповісти
я рюзьге !

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M



.
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21.11.2022 14:22 Відповісти
чурбани
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21.11.2022 14:36 Відповісти
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21.11.2022 11:13 Відповісти
В принципе можно поменять. Ведь хотя кацапы внешне и похожи на людей, но это обманчивое мнение
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21.11.2022 11:16 Відповісти
Попросил бы поменять его на *****, было б краше
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21.11.2022 11:20 Відповісти
Чекайте заяви Amnesty International що таким українці піддають кацапів тортурам
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21.11.2022 11:32 Відповісти
Маю надію що ваш пост висловлений не як жарт, а як пересторога і можливо комусь дойде що не потрібно підливати масла в вогонь даючи приводи російській пропаганді.
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21.11.2022 12:44 Відповісти
гнила конторка гамнесті буде верещати по будь-якому приводу, лиш би відбілити русскіх. Бо так контора наскрізь руснява і живе за російські бабки
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22.11.2022 15:33 Відповісти
Не можна знущатися з тварин. Я єнота маю на увазі.
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21.11.2022 13:42 Відповісти
Верните енота гады )
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21.11.2022 16:52 Відповісти
ишь чего захотел!оно как было просто говно,так и осталось им!а херсонский енот мировая известность!предлагаю такой обмен-всю рашистскую мразоту поменять на херсонского енота!это будет справедливо!
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21.11.2022 17:39 Відповісти
 
 