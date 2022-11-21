Полонений росіянин звернувся до уряду РФ з проханням обміняти його на херсонського єнота. ВIДЕО

Полонений росіянин Олег Макашов звернувся до керівництва своєї країни з проханням забрати його з полону через обмін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений заявив, що готовий на те, щоб його обміняли на єнота, якого російські окупанти вкрали із херсонського зоопарку, коли втікали з міста.

Нагадаємо, що після втечі загарбників із Херсона кремлівська пропагандистка Ганна Долгарьова розповіла, що її знайомий перед наступом ЗСУ вкрав єнота з місцевого зоопарку. Це стало приводом для численних жартів у мережі.

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