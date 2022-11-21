Щонайменше дві колони вантажних автомобілів та інженерної техніки окупантів через Маріуполь вирушили в напрямку Гуляйполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Росіяни змінили рух напрямку техніки та живої сили з Маріуполя - наразі техніка та жива сила ворога рухається в напрямку Гуляйполя.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В неділю зафіксовано зміну основного напряму руху військової техніки та поки живої сили. Щонайменше дві колони вантажних автомобілів та інженерної техніки по 35-40 одиниць в кожної з боку росії через місто вирушило через с. Нікольське в напрямку с. Гуляйполе", - повідомив він.

Крім того, Андрющенко повідомив, що за останній тиждень спостерігається вдруге велике військове посилення з росії та в напрямку Гуляйполя.

"В Мангуші через велику кількість розміщених окупантів, запроваджено патрулі із окупантів, виведених із Херсона. По 5 людей на один патруль. Біля районної адміністрації цілий день стоїть БТР із прапором морської піхоти. Гайляйтеру району Борису Тримі надали охорону з поліціянтів та військових. За чутками в середині окупаційної адміністрації серед зрадників - Мангуш чекає на звільнення в січні. Тому - страх та посилена охорона. Бойовий дух на нулі", - додав він.

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