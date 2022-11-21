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Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили з ПТРК російський танк. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили танк російських окупантів, що намагався атакувати позиції українських воїнів.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена з протитанкового ракетного комплексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн знищив ворожий танк пострілом з ПТРК майже впритул. ВIДЕО

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танк (2087) знищення (7593) ПТРК (95)


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Люблю такі відео,може дивитися і дивитися. Племінник поділився світлиною того мирного часу....До сліз,як війна змінила долі...
Тримайтесь і бережіть себе
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21.11.2022 12:39 Відповісти
Гарна робота хлопцi!
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21.11.2022 12:54 Відповісти
У танка было 25 секунд что бы сдаться в плен.
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21.11.2022 13:54 Відповісти
Як красиво наші бійці знищують орків!
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21.11.2022 16:12 Відповісти
Красота!!!
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21.11.2022 17:28 Відповісти
Молодцы звягельцы !
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21.11.2022 19:23 Відповісти
 
 