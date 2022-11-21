Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили з ПТРК російський танк. ВIДЕО
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили танк російських окупантів, що намагався атакувати позиції українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена з протитанкового ракетного комплексу.
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