Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили з ПТРК російський танк. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили танк російських окупантів, що намагався атакувати позиції українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена з протитанкового ракетного комплексу.

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