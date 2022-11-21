Білоруський пропагандист Азарьонок пропонує вдарити крилатими ракетами по ресторанах McDonald’s в Україні: "Товарищи генералы армии России, зафигачьте их "Калибрами". ВIДЕО
Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок запропонував знищити ракетним ударом всі ресторани мережі McDonald’s в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Азарьонка, меню саме цих ресторанів дуже погано впливає на ставлення українців до росіян і білоруського режиму.
Топ коментарі
+62 Вільна Людина.
показати весь коментар21.11.2022 17:07 Відповісти Посилання
+42 Fox Zeint #542611
показати весь коментар21.11.2022 17:09 Відповісти Посилання
+35 untrollable
показати весь коментар21.11.2022 17:08 Відповісти Посилання
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А щодо "дали бургери, а позабирали заводи".... Так ті ж самі американці і дали вам, совкам, ці заводи. Ну а якщо ви їх використовували для виробництва гармат, ракет та танків, то вони їх просто у вас забрали назад. Все логічно і закономірно. Тому що дикунам давати нічого не можна. Дикунам лише можна жерати, запивати колою, гикати і знову жерти. Оце і справді ваша доля...
ймовірно це суттєво знизить боєздатність ЗСУ