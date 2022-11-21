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Білоруський пропагандист Азарьонок пропонує вдарити крилатими ракетами по ресторанах McDonald’s в Україні: "Товарищи генералы армии России, зафигачьте их "Калибрами". ВIДЕО

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок запропонував знищити ракетним ударом всі ресторани мережі McDonald’s в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Азарьонка, меню саме цих ресторанів дуже погано впливає на ставлення українців до росіян і білоруського режиму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата", - Лукашенко радіє закриттю McDonald’s. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7969) пропаганда (2826) McDonald’s (121)


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Топ коментарі
+62
*********.
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21.11.2022 17:07 Відповісти
+42
Даа ужжж... Этот отбитый наглухо гандон, точно однажды докиздится, что херово закончит... БДеларуский отброс типа паРашенского красовского...
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21.11.2022 17:09 Відповісти
+35
хворе
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21.11.2022 17:08 Відповісти
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Бігмак йому не вподобайкає... Канєшна, пізнавшому солодкість і аромоксамит дупи бульбодуче інші страви не смакують.
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21.11.2022 19:08 Відповісти
*********** сосулька
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21.11.2022 19:21 Відповісти
Будет висеть на одном дереве с бульбофюрером.
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21.11.2022 20:02 Відповісти
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21.11.2022 20:16 Відповісти
Треба його на Зелемарафон запросити, нормальний такий "кадр"...
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21.11.2022 20:42 Відповісти
Загубиться серед зірок, яких там ОПа зібрала
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21.11.2022 21:12 Відповісти
низзя в зелемарахвон . его отдуда в дурдом отвезут -- международный ..скандал..будет
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22.11.2022 05:41 Відповісти
Боже, шо це було???

А щодо "дали бургери, а позабирали заводи".... Так ті ж самі американці і дали вам, совкам, ці заводи. Ну а якщо ви їх використовували для виробництва гармат, ракет та танків, то вони їх просто у вас забрали назад. Все логічно і закономірно. Тому що дикунам давати нічого не можна. Дикунам лише можна жерати, запивати колою, гикати і знову жерти. Оце і справді ваша доля...
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21.11.2022 20:55 Відповісти
Подивіться на цю свиню уважно. Гляньте в що воно одягнено. Гляньте на його взуття. Скільки плате цьому чудовиську Лука, як ви думаете? Мабудь, воно працює за їжу!!! Або все ********, прокалує, пробухує....
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21.11.2022 22:11 Відповісти
Та яке там чудовисько... Звичайне бидло, яке думає, що воно надійно сховалося за спиною тих, хто йому платить. До того ж, вони ще й сцикливе. Під час протестів у бульбостані його мітингувальники так злякали, що він від них просто втік...
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21.11.2022 22:22 Відповісти
https://youtu.be/EwG-T3jcCa4
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21.11.2022 23:04 Відповісти
**@нутим нєт покоя!
ймовірно це суттєво знизить боєздатність ЗСУ
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22.11.2022 00:06 Відповісти
А ти сам шо жреш, пр.дурок жирний?
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22.11.2022 00:22 Відповісти
Чи є в Беларусі чоловіки? Чому азаренок з лукашенко щє живі? Залишки Великого князівсьтва літовського почили в бозі.. Там в мінську чоловіків не залишилося?! Самі кончіти вюрст і гермафродіти с шизофренією типа лукашенко.. ганьба білорусам. .вони тепер звикли до поліцейських дубінок в їх жопах і їх все влаштовує.. Так що рів на кордоні з цими амебами - правильне рішення.
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22.11.2022 00:23 Відповісти
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22.11.2022 04:45 Відповісти
Отловить этого холуя и закормить до смерти. В ближайшем Макдональдсе.
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22.11.2022 04:47 Відповісти
БУЛЬБУ ЖАРИМ . БУЛЬБУ ПАРИМ . БУЛЬБУ ТАК СЫРОЙ ****** .....
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22.11.2022 05:38 Відповісти
яке воно кончене...
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22.11.2022 06:31 Відповісти
...як всі за поребриком, а що тут дивного
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22.11.2022 06:35 Відповісти
https://youtu.be/69BNwXRuRWY Азарьонок- білоруська народна пісенька
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22.11.2022 08:28 Відповісти
Так і білорруси стануть ідіотами, як і іх "брати" запоребрикові.
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22.11.2022 08:44 Відповісти
не треба недооцінювать цих виродків-азарьонків. їх треба ліквідовувати першими і дуже показово.
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22.11.2022 11:26 Відповісти
Это не азарёнок, это ***********.
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22.11.2022 15:16 Відповісти
І прізвище таке кумедне,йо*бнутий азарьонок🤣
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22.11.2022 23:47 Відповісти
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