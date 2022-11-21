Зараз ми маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 271 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі та гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати.

Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Вірю, що так і буде", - сказав Зеленський.

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