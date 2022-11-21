Зараз ми маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 271 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі та гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати.
Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Вірю, що так і буде", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+23 Старый зольдат
показати весь коментар21.11.2022 22:35 Відповісти Посилання
+20 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар21.11.2022 22:40 Відповісти Посилання
+20 5 копійок
показати весь коментар21.11.2022 22:47 Відповісти Посилання
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Гундосить будет меньше и стране обойдётся дешевле.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
Воля в Українців була, є і буде!‼️⚔️🇺🇦❤️✊‼️✌️👍✊‼️⚔️🇺🇦✊⚔️❤️
Від привладних це НЕЗАЛЕЖИТЬ !!
По два відосики в день пиляють.
Дивіться щоб не переборщили.
Розумію,що за протоколом він має це все робити, але для мене після брехні і сміху з України виглядає це цинічно
Коли "МИ" вмирали на Майдані "ТИ" в Росії на корпоративах грав причинним місцем.