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Міністерка оборони Канади Ананд сплела камуфляжну сітку для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд долучилася до плетіння камуфляжної сітки, яку буде передано українським захисникам.

Про це на своїй сторінці у мережі твіттер написала Джессіка Лін Віебе, яка організувала плетіння сітки під час Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вдячна міністерці оборони Канади Аніті Ананд за те, що вона виділила час, аби долучитися до плетіння однієї з камуфляжних сіток, які після завершення форуму будуть відправлені до України", - зазначила Лін Віебе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Канади Ананд взяла участь у мітингу на підтримку України. ФОТОрепортаж

Участь у плетінні сітки взяли й інші учасники форуму, в тому числі віцепрем’єр-міністр України Ольга Стефанішина та посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Міністерка оборони Канади Ананд сплела камуфляжну сітку для ЗСУ 01
Міністерка оборони Канади Ананд сплела камуфляжну сітку для ЗСУ 02
Міністерка оборони Канади Ананд сплела камуфляжну сітку для ЗСУ 03
Міністерка оборони Канади Ананд сплела камуфляжну сітку для ЗСУ 04

Зазначимо, що ідею із плетінням камуфляжних сіток під час Міжнародного безпекового форуму Лін Віебе втілила у співпраці із галереєю мистецтв Нової Шотландії як арт-проєкт, покликаний привернути увагу до потреби продовження підтримки України.

Автор: 

Канада (2220) Ананд Аніта (31)


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Топ коментарі
+16
Щоб рукави на спині зав'язувались
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22.11.2022 00:11 Відповісти
+16
Приємно дізнатись , що десь за океаном є люди , які вболівають за нашу
краіну і наш народ !

Від щирого серця дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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22.11.2022 00:43 Відповісти
+13
ще б ЗЕльцу якийсь светр з довгим рукавом зв'язати - громадяни України були б точно вдячними ! )
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22.11.2022 00:06 Відповісти
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ще б ЗЕльцу якийсь светр з довгим рукавом зв'язати - громадяни України були б точно вдячними ! )
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22.11.2022 00:06 Відповісти
Щоб рукави на спині зав'язувались
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22.11.2022 00:11 Відповісти
Намордник - в комплекті
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23.11.2022 14:12 Відповісти
Вистачить полотняної (або брезентової) труби. Вив'язуй йому ще.
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22.11.2022 00:12 Відповісти
А мішок з-під картоплі на голову не згодиться?
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22.11.2022 07:33 Відповісти
Это очень трогательно. Но лучше пару сотен тысяч снарядов 155мм.
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22.11.2022 00:10 Відповісти
А силки на касапа, будут??
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22.11.2022 00:15 Відповісти
Приємно дізнатись , що десь за океаном є люди , які вболівають за нашу
краіну і наш народ !

Від щирого серця дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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22.11.2022 00:43 Відповісти
Не прошло и девяти месяцев, а вы уже все узнали!
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22.11.2022 23:38 Відповісти
WTF?
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22.11.2022 01:06 Відповісти
Побачивши такий коментар, мімоволі димвлюсь дату регістрації, і все стає зрозуміло!
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22.11.2022 04:24 Відповісти
Ще б носочки тепленькі зв'язала і було б зашибись.
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22.11.2022 05:12 Відповісти
А вы лично, что сделали для ЗСУ?
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22.11.2022 23:39 Відповісти
Ну от, люди займаються корисною роботою...до речі, а скумбрія скільки сіток сплела?
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22.11.2022 06:24 Відповісти
Зверніть увагу, що перша ляді країни - лєнка скумбрія, взагалі ніяким чином не допомагає країні на волонтерських засадах. Ми її не бачили ні на плетінні сіток, ні на здачі крові для поранених, ні на евакуації жінок-дітей з районів бойових дій, ні на роздачі гуманітарки тощо. А все тому, що це не її країна, вона тут на гастролях з чоловіком аби прібарахлітся і потім з мільярдами в кишенях сваліть із єтой страни.
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22.11.2022 07:49 Відповісти
 
 