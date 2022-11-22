Міністерка оборони Канади Ананд сплела камуфляжну сітку для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд долучилася до плетіння камуфляжної сітки, яку буде передано українським захисникам.
Про це на своїй сторінці у мережі твіттер написала Джессіка Лін Віебе, яка організувала плетіння сітки під час Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вдячна міністерці оборони Канади Аніті Ананд за те, що вона виділила час, аби долучитися до плетіння однієї з камуфляжних сіток, які після завершення форуму будуть відправлені до України", - зазначила Лін Віебе.
Участь у плетінні сітки взяли й інші учасники форуму, в тому числі віцепрем’єр-міністр України Ольга Стефанішина та посол України в Канаді Юлія Ковалів.
Зазначимо, що ідею із плетінням камуфляжних сіток під час Міжнародного безпекового форуму Лін Віебе втілила у співпраці із галереєю мистецтв Нової Шотландії як арт-проєкт, покликаний привернути увагу до потреби продовження підтримки України.
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