Воїни 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

Бійці 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис фрагментів бою з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно бойову роботу піхотинців та екіпажів двох БМП.

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