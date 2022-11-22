Воїни 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу ведуть бій з окупантами. ВIДЕО
Бійці 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис фрагментів бою з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно бойову роботу піхотинців та екіпажів двох БМП.
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