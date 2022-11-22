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Воїни 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

Бійці 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис фрагментів бою з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно бойову роботу піхотинців та екіпажів двох БМП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці знищують керованими ракетами два ворожі танки і БТР під час спроби окупантів атакувати. ВIДЕО бою

Автор: 

бойові дії (4092) 28 окрема механізована бригада (190)


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Топ коментарі
+44
Боже!Бережи цих українських воїнів та допоможи їм перемогти рашистських окупантів.
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22.11.2022 10:08 Відповісти
+29
Бережи Боже наших Воїнів!
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22.11.2022 10:11 Відповісти
+17
Боже,бережи наших захисників!
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22.11.2022 10:37 Відповісти
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Боже!Бережи цих українських воїнів та допоможи їм перемогти рашистських окупантів.
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22.11.2022 10:08 Відповісти
Бережи Боже наших Воїнів!
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22.11.2022 10:11 Відповісти
Боже,бережи наших захисників!
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22.11.2022 10:37 Відповісти
Що в небі летіло не розгледів?
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22.11.2022 10:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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22.11.2022 11:04 Відповісти
Я вибачаюсь ,а що то був за Зимовий Поход?
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22.11.2022 11:21 Відповісти
1-й зимовий похід армії УНР 1919-1920 рр. Див. українську Вікіпедію "Перший зимовий похід"
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22.11.2022 11:31 Відповісти
1919-20 рр
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22.11.2022 11:32 Відповісти
Вся правда : стрільці,яких кидають по тривозі на передову без окопів на 7 діб на холоді,під дощем лежачи у болоті,відбивають атаки постійно наступаючих кацапів,чому їх непокажуть,звісно- бо це не потрібна владі "картинка" .
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22.11.2022 11:36 Відповісти
Я уявляю які у нас втрати, якщо доводиться на гробах бмп-1 в атаку ходити. пзц.
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22.11.2022 11:48 Відповісти
На відео БМП-2.
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22.11.2022 12:28 Відповісти
Явно не бмп1, але якась швидкострільність велика, модернізована гармата? Бо стандартна робить 8-10 пострілів за хвилину.
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22.11.2022 13:01 Відповісти
Звичайна БМП-2, темп стрільби 550/хв.
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22.11.2022 13:06 Відповісти
Тупанув, сорі )
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22.11.2022 14:08 Відповісти
 
 