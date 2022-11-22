"Це Україна? Я не приймаю пенсію у руських", - волонтери привезли продукти та гроші літній жінці у визволеному Херсоні. ВIДЕО

У визволеному Херсоні 82-літня жінка навідріз відмовлялася від волонтерської допомоги, допоки не з’ясувала, що волонтери з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з цим фрагментом розмови волонтери опублікували у соцмережах. За словами волонтерів, за час окупації жінка схудла на 21 кілограм, але відмовлялася отримувати виплати та допомогу призначені їй окупаційною владою.

"Я не приймаю пенсію у руських", - заявила жінка волонтерам.

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