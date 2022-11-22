"Це Україна? Я не приймаю пенсію у руських", - волонтери привезли продукти та гроші літній жінці у визволеному Херсоні. ВIДЕО
У визволеному Херсоні 82-літня жінка навідріз відмовлялася від волонтерської допомоги, допоки не з’ясувала, що волонтери з України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з цим фрагментом розмови волонтери опублікували у соцмережах. За словами волонтерів, за час окупації жінка схудла на 21 кілограм, але відмовлялася отримувати виплати та допомогу призначені їй окупаційною владою.
"Я не приймаю пенсію у руських", - заявила жінка волонтерам.
Топ коментарі
+109 Roman Romal
показати весь коментар22.11.2022 10:56 Відповісти Посилання
+91 vadik kut
показати весь коментар22.11.2022 10:58 Відповісти Посилання
+58 MrStepanovM
показати весь коментар22.11.2022 10:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Словниковий склад мови постійно поповнюється як словами, що створюються на основі українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80 словотвірних засобів, так і запозиченими з багатьох мов: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грецької (філологія, музей, театр), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 латинської (клас, аудиторія, конституція), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької (бутерброд, солдат), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійської (баскетбол, дизайн), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французької (кашне, пюре, пальто), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італійської (соло, тріо, акорд) та інших.
Московськомовні зараз теж захищають Україну і вони казали в інтервью, що вивчатимуть українську досконало вже після війни - я бачив відео та чув таке. Маріуполь був російськомовним і що? - Маріупольців зберіг московський язиг -від московських гармат? Обстріли москалів: Харків, Миколаїва та інших московськомовних міст України москалі обстрілюють, як і українськомовні села. - Мова обєднує націю але не захіщає від ракет божевільного сусіда (Мордора). НАТО захищає, ВСУ за допомоги озброєння країн НАТО - захищають Україну але мова не здатна захистити наразі Україну від ракет путінського режиму. У мови інші функції - обєднувати націю, а захистом займається армія країни і військова спілка типу НАТО.
Слава Україні !
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
ПЫ. СЫ: ти шо - ДОВПОЙОП??????
https://www.radiosvoboda.org/a/950108.html
Ти брехло.Немає таких правил, я спеціально шукав в гуглі - НЕМАЄ!!!!! Ти тупе бидло і брехло!
Зазвичай неадекватному бидлу як ти не відповідаю але сьогодні зроблю виняток для тебе, хоча ти тупе навряд щось зрозумієш....
Ось те чого ти кажеш "немає" https://www.slovoidilo.ua/2022/09/23/novyna/bezpeka/yak-povodytysya-okupovanyx-terytoriyax-chynyty-opir-ta-unykaty-psevdoreferendumu-instrukcziya
P. S. Більше відповіді тобі не буде.
жодної співпраці з окупаційними військами в будь-який спосіб;жодної гуманітарки від рф, це частина її гібридної війни;уникати спроб окупантів використати вас, як додаткову робочу силу на будуванні укріплень;дотримуватися українських законів. Правила окупаційної влади можна не виконувати, вони нічого не варті;не піддаватися на провокації окупантів на насильство;фіксувати порушення прав, свобод та конституційних цінностей, робити це таємно, щоб окупанти не змогли заарештувати. Докази потрібно передавати до рук української та міжнародної спільноти;допомагати жертвам насильства з боку окупантів;жодної співпраці з пропагандою окупантів.
Повторю іменно те , що ти порадив почитати "" ... жодної гуманітарки від РФ..."
А що ти писало, брехло і маніпулятор?
Бабуся іменно так і робила. Почитай свій комент.
Більш наглючою та брехливої сволоти, як ти,я ще не зустрічав.
Дурко, ти не зрозумів, тому що бачиш те що хочеш.
У разі загрози життю можна приймати участь у референдумі, й у разі загрози життю можна брати гуманітарку. "Герої" ви тут троляки ЗЕкоМанди "зголоду помирати бо принципи" .... так само як "зе помер за Крим"....
P. S. Це остання відповідь тобі 100%.
ПиСи:
Для довідки, я член партії "Європейська Солідарність" і волонтер в суспільному об'єднанні "Справа Громад", а ти пиши все що тобі в твою голову поміститься.
" ...жодної співпраці з окупаційними військами в будь-який спосіб;жодної гуманітарки від рф..."
"
**#нуті твої висновки, **#нутої людини.
Можна брати гуманітарку у день а у ночі різати русню. У тебе мізків 0. Тут корчити з себе "рембо" легко. Але є правила як діяти під окупацією щоб вижити, почитай.... хоча звісно ти вважаєш себе "розумнійшим" за тих людей що їх складали."
А ось наведена тобою інструкція:
"жодновпраці з окупаційними військами в будь-який спосіб;жодної гуманітарки від рфї спі, це частина її гібридної війни;уникати спроб окупантів використати вас, як додаткову робочу силу на будуванні укріплень;дотримуватися українських законів. Правила окупаційної влади можна не виконувати, вони нічого не варті;не піддаватися на провокації окупантів на насильство;фіксувати порушення прав, свобод та конституційних цінностей, робити це таємно, щоб окупанти не змогли заарештувати. Докази потрібно передавати до рук української та міжнародної спільноти;допомагати жертвам насильства з боку окупантів;жодної співпраці з пропагандою окупантів."
Потім здавати сусідів почнеш за кусок ковбаси, бо тобі головне вижити.
Тьфу!!!
Можна брати гуманітарку у день а у ночі різати русню. У тебе мізків 0. Тут корчити з себе "рембо" легко. Але є правила як діяти під окупацією щоб вижити, почитай.... хоча звісно ти вважаєш себе "розумнійшим" за тих людей що їх складали.
Ви знаєте що медики, наприклад, у першу чергу мають допомогати ЛЕГКО пораненим й у останню важким? Люди з такими думками як у вас часто гинуть безглуздо а на війні це грає на користь тільки ворогу.
Довго пояснювати....... є розвідники котрі "бухали" за одним столом з ворогом то вони "без Української души"? А полонені котрі беруть їжу ?
P. S. Кожен робить як сам вважає за потрібне але є таке розуміння як ККД.
Але, говорити немає про що, і всіх містах і селах вати абсолютна меншість.
Стосовно півдня говорю.
маму нагадало
Цей Народ не зломити !
Нехай дивляться "свідки Зєлебородька".