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Бойові дрони спецпризначенців Нацгвардії із підрозділу "Омега" нищать російських окупантів на донецькому напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці з підрозділу "Омега" Нацгвардії України зафільмували моменти знищення російських окупантів за допомогою бойових дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних атак спецпризначенці опублікували у соцмережах. На записі фрагменти бойових дій на донецькому напрямку.

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Донецька область (8825) Національна гвардія (1575) дрони (4925)


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Топ коментарі
+24
добра робота
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22.11.2022 17:19 Відповісти
+10
снайпери
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22.11.2022 17:24 Відповісти
+8
І роздивилися отих мікробів😀
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22.11.2022 17:24 Відповісти
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добра робота
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22.11.2022 17:19 Відповісти
"найкраща робота у світі ..." )
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22.11.2022 18:56 Відповісти
ОК, Google!
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22.11.2022 17:19 Відповісти
Постельных клопов выводят ! Завшивилась земля Украинская кремлёвскими гнидами !
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22.11.2022 17:56 Відповісти
І роздивилися отих мікробів😀
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22.11.2022 17:24 Відповісти
снайпери
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22.11.2022 17:24 Відповісти
Кайф. Ось так і треба.

Стрілкові бої минуле. Якщо стрілець вб'є хоча б одного противника то це вже для нього велике досягнення. За те оператор дрона противників десятками валить, і валитиме ще довго бо c-ram нашому противнику не світить.
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22.11.2022 17:50 Відповісти
Шістнадцять сенаторів від обох партій закликали Адміністрацію президента США переглянути рішення не постачати Україні високотехнологічні ******* безпілотники Gray Eagle MQ-1C. У листі від 22 листопада вони вказують, що дрони, здатні літати понад 24 години та нести чотири ракети Hellfire або вісім ракет Stinger, можуть «змінити стратегічний перебіг війни на користь України».https://www.wsj.com/articles/senators-urge-biden-administration-to-provide-ukraine-with-armed-drones-11669122668 The Wall Street Journal
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22.11.2022 17:59 Відповісти
Хлопці , бийте цих гадів безжалісно , бо це путінські вбивці і люті наші ворги 😊😠‼️
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22.11.2022 22:13 Відповісти
 
 