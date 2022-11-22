Бойові дрони спецпризначенців Нацгвардії із підрозділу "Омега" нищать російських окупантів на донецькому напрямку. ВIДЕО
Спецпризначенці з підрозділу "Омега" Нацгвардії України зафільмували моменти знищення російських окупантів за допомогою бойових дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішних атак спецпризначенці опублікували у соцмережах. На записі фрагменти бойових дій на донецькому напрямку.
Топ коментарі
+24 stavr
показати весь коментар22.11.2022 17:19 Відповісти Посилання
+10 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар22.11.2022 17:24 Відповісти Посилання
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар22.11.2022 17:24 Відповісти Посилання
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Стрілкові бої минуле. Якщо стрілець вб'є хоча б одного противника то це вже для нього велике досягнення. За те оператор дрона противників десятками валить, і валитиме ще довго бо c-ram нашому противнику не світить.