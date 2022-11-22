ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч окупованих Росією населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО
Росіяни на окупованих територіях знищують інфраструктуру, а при втечі - крадуть обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність населеного пункту.
Про це 22 листопада заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити, - близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха. Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя", - сказав глава держави.
Зеленський розповів учасникам засідання про те, як росіяни знищують інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають - крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.
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Спочатку просять гуманітарку для народа, а потім продають її тому ж народу через супермаркети.
Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.
Тих хто критикує ïхнiй беспридел звинувачують у роботі на путіна.
(с)
Це з тих, що ви
здали"прае@алі" у лютому... А що з Кримом і Донбасом?
🤔😂