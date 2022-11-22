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ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч окупованих Росією населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО

Росіяни на окупованих територіях знищують інфраструктуру, а при втечі - крадуть обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність населеного пункту.

Про це 22 листопада заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити, - близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха. Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деокуповано вже 1 886 населених пунктів, – ОП

Зеленський розповів учасникам засідання про те, як росіяни знищують інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають - крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) деокупація (950)


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Топ коментарі
+10
Мають звільнити які ти бездарно здав.
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22.11.2022 20:39 Відповісти
+8
Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано
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22.11.2022 20:38 Відповісти
+7
Спочатку впускають окупантів в Херсонську область розмінуванням перешийку та відведенням військ з області, чим здають Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь та iншi населені пункти, а тепер піаряться на визволенні Херсона.

Спочатку просять гуманітарку для народа, а потім продають її тому ж народу через супермаркети.

Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.

Тих хто критикує ïхнiй беспридел звинувачують у роботі на путіна.

(с)
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22.11.2022 20:43 Відповісти
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Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано
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22.11.2022 20:38 Відповісти
Слуги секта зрадників на чолі з клоуном.
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22.11.2022 20:41 Відповісти
И шмаркля впереди всех ВСУ!на белом коне с шашкой на голо!
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22.11.2022 21:37 Відповісти
Мають звільнити які ти бездарно здав.
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22.11.2022 20:39 Відповісти
Спочатку впускають окупантів в Херсонську область розмінуванням перешийку та відведенням військ з області, чим здають Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь та iншi населені пункти, а тепер піаряться на визволенні Херсона.

Спочатку просять гуманітарку для народа, а потім продають її тому ж народу через супермаркети.

Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.

Тих хто критикує ïхнiй беспридел звинувачують у роботі на путіна.

(с)
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22.11.2022 20:43 Відповісти
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22.11.2022 20:52 Відповісти
"Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити, - близько двох тисяч" Джерело:

Це з тих, що ви здали "прае@алі" у лютому... А що з Кримом і Донбасом?
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22.11.2022 20:52 Відповісти
Так щеж в Ізюмі казав що до Ялти дойдем
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22.11.2022 21:13 Відповісти
2002 - Севастополь + Симферополь...
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22.11.2022 20:53 Відповісти
"Я вам ничиво не должен". Зиленский (с). Тебе никто ничего не должен, упоротый клоунец
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22.11.2022 21:03 Відповісти
Підрахуй
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22.11.2022 21:07 Відповісти
наверное получил пятую повестку...
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22.11.2022 21:19 Відповісти
Великая Исландия
🤔😂
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22.11.2022 21:43 Відповісти
 
 