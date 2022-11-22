"Россия, вон из Армении!": в Єревані протестують проти ОДКБ та приїзду Путіна. ВIДЕО

У середу, 23 листопада, у Єревані має відбутися зустріч Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку.

Напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ у своєму телеграм-каналі, у столиці Вірменії відбувся велелюдний мітинг.

Протестувальники, в тому числі із гаслами "Слава Україні", виступають за вихід своєї країни з організації, а також проти візиту до Вірменії Лукашенка, Лаврова та Путіна.

"Незабаром настане день визволення Запоріжжя, Криму, а потім - Донбасу. Незабаром українська армія звільнить свої окуповані території і це стане початком кінця путінського режиму", - проголосив один з лідерів мітингувальників.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.

Ще минулого року за подібного загострення Вірменія звернулася до ОДКБ, але "союзники" на чолі з РФ відповіли, що кордон не демаркований і не делімітований. На тлі цьогорічного конфлікту у Вірменії заявили про можливість припинення членства.

Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.

У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.

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