"Россия, вон из Армении!": в Єревані протестують проти ОДКБ та приїзду Путіна. ВIДЕО
У середу, 23 листопада, у Єревані має відбутися зустріч Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку.
Напередодні, повідомляє Цензор.НЕТ у своєму телеграм-каналі, у столиці Вірменії відбувся велелюдний мітинг.
Протестувальники, в тому числі із гаслами "Слава Україні", виступають за вихід своєї країни з організації, а також проти візиту до Вірменії Лукашенка, Лаврова та Путіна.
"Незабаром настане день визволення Запоріжжя, Криму, а потім - Донбасу. Незабаром українська армія звільнить свої окуповані території і це стане початком кінця путінського режиму", - проголосив один з лідерів мітингувальників.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.
Ще минулого року за подібного загострення Вірменія звернулася до ОДКБ, але "союзники" на чолі з РФ відповіли, що кордон не демаркований і не делімітований. На тлі цьогорічного конфлікту у Вірменії заявили про можливість припинення членства.
Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.
У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.
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Давно пора було!
"Хутін - буйло!"😂
Я , особисто , приємно здивований такою підтримкою нашоі краіни 🙁
Чи ***** я вірмен - ні. Я служив у армії ще за СРСР, де "підлітки" добре показували усі недоліки і чесноти своїх народів. Чітко бачу різницю між грузинами, вірменами та азербайджанцями (останніх у нас дуже *****ть ті, хто не був з ними у одній казармі).
Вірменин в армії - "ключник", "каптёр", "хлебарез" Тобто - "тепла" і "хлібна" посада На техніці працювали тільки ті на кого тих посад не вистачило Точно так само і взагалі по життю Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?
- В Армении *****вать некого: вокруг - одни армяне!
Чи можна на 100% вірити словам Мопасана про арабів і жидів у Африці? Швидше ні, аніж так, бо важко бути безстороннім, коли ти є патріотом.
Аналогічно, слова усяких графів де-Шельйо я не сприймаю беззастережно.
Крім того, "Яр" і "Ян" - це різні імена Яр - це скорочена форма від складних імен слов"янського походження - Ярослав, Ярополк та інших Словосполучення "Яр" в них несе смислові відтінки "яскравий" "молодий"(свіжонароджений, той що народився і сильно росте) "весняний" а також "запальний", "гарячий"Мій "нік" ніякого стосунку не має до цього імені Це "топонім" - назва урочища на моїй батьківщині, де формувалась українська "вольниця" - козаччина, гайдамаччина і де народжувалися, жили і вмирали мої предки
Бачиш, як легко (будучи гоноровим недоумком), своєю власною аргументацією, направленою на проявлення своєї уявної інтелектуальної переваги, виставить себе ідіотом?
Де вас - таких дурних, понабирали? Цілі табуни понабігали на "Цензор" з лютого 2022 року і серете на кожному кроці!
І це чудово
Для прикладу подивіться на рашку
Не? 😂
Пару лет назад в городе Париже я с восторгом наблюдал как два автобуса французских пенсов революционно, с "комитетом" во главе, штурмом взяла музей, который закрылся на обед "по техническим причинам".
Ну про страйки во Франции я вообще молчу - там перед тем как куда-то ехать обязательно прочитайте расписание страйков на путях сообщениях! 😂
Так шо поменше істерики.
В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые.