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Зеленський: По всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей - "Пункти незламності". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 22 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення світла триватимуть і надалі, - Шмигаль

Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити.

Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - зазначив український президент. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо блекаути електрики будуть продовжуватися, то ВВП впаде на 39%, - Мінекономрозвитку

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+38
какие бредовые пиар мысли у него в башке
ракету сделай хоть одну на 1000 км, это и будет пункт незламності
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22.11.2022 23:03 Відповісти
+31
пункти обігріву просто НАЗВАТИ пунктами незламності - і вуаля!
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22.11.2022 23:07 Відповісти
+23
Про які ракети ви теревените?
Тут пафос який!
"Пункт незламності"!
Буде написано великими ЗЄ-льоними буквами 👿

Щоб ти зд..х!
А ще краще - не народився!
Бо "вибір мудрого народу" у 2019-му то було запрошення буйла до Києва у 2022-му
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22.11.2022 23:37 Відповісти
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какие бредовые пиар мысли у него в башке
ракету сделай хоть одну на 1000 км, это и будет пункт незламності
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22.11.2022 23:03 Відповісти
Очень правильное и толковое решение . Разуметься временное - нужно наращивать ППО и ПРО так же нужны ракеты для уничтожения баз на ********* территории
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22.11.2022 23:08 Відповісти
Про які ракети ви теревените?
Тут пафос який!
"Пункт незламності"!
Буде написано великими ЗЄ-льоними буквами 👿

Щоб ти зд..х!
А ще краще - не народився!
Бо "вибір мудрого народу" у 2019-му то було запрошення буйла до Києва у 2022-му
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22.11.2022 23:37 Відповісти
браво.
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23.11.2022 09:24 Відповісти
хипстеры в киеве будут иметь место где попить кофе и посидеть в тиктоке, а там где все разбомблено или в каких-то ******, никаких пунктов не будет
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22.11.2022 23:04 Відповісти
в ****** у людей нет денег, а в киеве все в порядке, как положено снимается дань с ларьков , теперь еще одна тема повалила.
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22.11.2022 23:13 Відповісти
можно открыть там для них тату салончики. сделать патриотичную татушку, ну или пирсинг. при свете смартфона. как будет это романтично, выложить это инстасамочкам потом в тик-ток!
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22.11.2022 23:29 Відповісти
пункти обігріву просто НАЗВАТИ пунктами незламності - і вуаля!
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22.11.2022 23:07 Відповісти
асвальт теплий в пунктах поклали? 😕
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22.11.2022 23:29 Відповісти
Вот точнісенько як перед виборами піар машина розкручується. Піарасти свою справу знають. Колектив 95 працює над піаром у поті чела.
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23.11.2022 05:25 Відповісти
Дайте вгадаю, відповідальний - Єрмак.
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22.11.2022 23:08 Відповісти
Тепло, але не зовсім.
Скоріше Тимошенко із злодійкуватими очами-мишками
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22.11.2022 23:31 Відповісти
цікаво,ці пункти обігріву обійдуться дешевше 7 млн на день,які зєкономили щоб не лякати людей?
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22.11.2022 23:09 Відповісти
7 міліардів доларів які б зеленський (!) не отимував би з жовтня, як би обявив про вторгнення
рашистів.
Хід геніальний - Зекономив, угробив 100 тисяч людей, здав південь України (в аренду чи як (?),
куди не глянь моцний хозяйновитий парубок з мисленням наркомана початкового рівня.
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22.11.2022 23:13 Відповісти
Дожилися - скоро Зе буржкуйки почнуть видавати і таки це буде радість.
Гарно наголосували у 2019 му.
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22.11.2022 23:09 Відповісти
,,Видавати" тобто - безкоштовно? Хаха! Та ZEлені гниди удавяться, аніж комусь щось видидуть безкоштовно!
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23.11.2022 08:24 Відповісти
Як це безкоштовно?!! Все буде проплачено з бюджету, тобто з наших кішень, але ж як це підніме рейтинг найвеличнішого (вони ж таки готуються до виборів).
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23.11.2022 09:01 Відповісти
Оплачено з наших податків, а видається типу безкоштовно від Зе.
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24.11.2022 14:45 Відповісти
Влада зняла мито на ввіз генераторів для людей і це добре, але ніхто з влади не подумав про те, скільки коштує бензин і дизель для цих генераторів. А там за місяць кілька тис. грн. набігає навіть при дуже помірному споживанні.
"Это только обеспеченному человеку под силу" (с)
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22.11.2022 23:10 Відповісти
І куди я той генератор поставлю у багатоетажці?
Хіба що на кухні, щоб менше смердів та 65 дБ не так чутно було.... 😕
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22.11.2022 23:41 Відповісти
Як я розумію, влада пропонує для міст ставити великі генератори на цілий будинок, а не кожному у квартиру. Бо ставити в квартирі генератор ідея трохи дивна - він мало того, що дуже гучний та вібрує, він ще й повинен стояти в окремому приміщенні, з виходом газів назовні.
А от для приватного будинку - те що треба.
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22.11.2022 23:48 Відповісти
Та влада бовкнула про ті генератори, аби бовкнути. Ніхто ні про шо не думає. ,,Спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх"(с)
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23.11.2022 08:27 Відповісти
2 Це мені нагадало історію з є-бабусями - ми їм всім дамо по смартфону (і хапнемо на цьому грошенят), а що вони будуть з ними робити, то вже не наша справа, хай тільки голосують за нас, бо ми про них дбаємо.
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23.11.2022 09:08 Відповісти
намечается проект - пали асфальт и согрейся
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22.11.2022 23:16 Відповісти
Асвальт дуже калорійний, хоча й смердючий...
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22.11.2022 23:42 Відповісти
Від суботньої кави в Відні до "Пункту незламності" - лише одна галочка в бюлетні.
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22.11.2022 23:16 Відповісти
Назва у цих пунктів допомоги дуже пафосна, але з іншого боку ... "як ви човен назвете"
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22.11.2022 23:26 Відповісти
Це тепер Пункт Зе Незламоності 😁
Дешево і сердито
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22.11.2022 23:27 Відповісти
Не мають люди уявлення, як живуть, там, де війна. Воно бомбить четверть чи півгодини - стіни трясуться, бахкає, то ближче, то дальше, особливо літак над головою, хочеться розпластатись, а людина потеліпається в пункт незламності через місто (3, там 4 км). А тоді 6 - 10 годин тиша: попрати в солоній воді, води питної наносити, щось зварити.
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22.11.2022 23:27 Відповісти
Для клоуна піар понад усьо.
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22.11.2022 23:32 Відповісти
"велике_пунктівництво". Під фінансовою орудою "єрмака...
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22.11.2022 23:32 Відповісти
Прочитав коменти, нарід дуже незадоволенийа, а як голосували 73 були задоволані!
А взагалі ідея правильна, але народу не вгодиш!
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23.11.2022 00:02 Відповісти
Після війни вони всі повернуться щоб нами керувати.
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23.11.2022 07:35 Відповісти
у мене асоціація---пункт незламності---катівня ,де тебе намагаються зламати.
---полностью ламай..ламай мєня полностью..я хачу,чтоб ти ламал мєня..я хачу чтоб ти ламал мєня...ти сможеш..ламай меня полностью..
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23.11.2022 00:36 Відповісти
"Пункти незламності"
Буееее.....
Шо: оголошено конкурс "Хто гучніше перне?"
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23.11.2022 00:55 Відповісти
Про галочку в бюлетені і каву у Відні - цілком згоден. Але всі повинні погодитись зо зараз влада СПРАВЛЯЄТЬСЯ ! Мій син був у такому пункті обігріву - все гідно і все там є
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23.11.2022 02:13 Відповісти
Ах ты ж гандон зелёный! Чтоб твой сын с тех пунктов не вылазило до конца жизни!

"СПРАВЛЯЄТЬСЯ" у него
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23.11.2022 02:31 Відповісти
А может проще ******* ДТЭК вместе с Укрэнерго чтобы ремонтировали подстанции а не ждали до марта пока прекратятся налеты?
Тогда никакие "пункты незламності" нах не понадобятся!
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23.11.2022 02:30 Відповісти
пункты зэ-славы
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23.11.2022 02:57 Відповісти
Корупціонерам у "Пункти незламності" вхід заборонено!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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23.11.2022 03:11 Відповісти
надо срочно собрать петицию о запрете зеленскому гнусаво видосить...
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23.11.2022 06:44 Відповісти
Мабуть щось знов нагородив !
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23.11.2022 07:32 Відповісти
Пафос наше всьо. Блювать хочеться. І плакатики не забудьте поначіплювать над кожним пунктом обігріву ,,Дай я тебе обійму і поцілую, незламний лохторат. (Величний ZE) Вибирайте Солнцелікого на 2 строк - він обігріє благодарний нарід"
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23.11.2022 08:36 Відповісти
Люди,я не голосовал,за это.....всех просил не надо,что там говорить маме под 70 за ЗЕ,дочке 20 за ЗЕ....ну такое проехали,сейчас дошло но позно........Конкретный пример из жизни,по факту.С начала войны,окультурили уже положенный асфальт на дорогу,между населёнными пунктами моей ОТГ....тоесть полностью,разметка,остановки,указательные знаки.....отводы и тд.!!!И сейчас...прямо сейчас в моём местечке))) срезали старый асфальт...более-менее норм,и ложат новый!!!!Вчера льёт дождь.....делают дорогу!!!!!Вся техника ВЭЛЫКЭ БУДИВНЫЦСТВО!!Радоваться или как?????СЮР!!!!В это самое время,собираем хто сколько может землякам на фронт........ОТГ не газофицированно,свет ...сами понимаете как сейчас((((Жду открытия пункта незламности!!!!!Пока у нас тихо((((Населения в городке 9 к плюс 3к переселенцы....Откроют или только для больших городов???
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23.11.2022 09:39 Відповісти
После "Продажи билетов на вид малахитовой лужи" Остапом Бендером ещё никто не воровал под такими романтическими слоганами, как зеля...

Велике крадівницьтво...Пункти непоршності відкатів... Непервершеність бреховницьтва... Заслухатися й годі.

А може й справді ГОДІ ?

«Бабло ! Бендер! Откаты!Офшоры! Договорняки! Вы знаете, Бендер, как я ловлю бабло? Я тырю его, как тореадор, - одним указом. Это опера, когда я иду на бюджет красть бабки ! "Кармен"!..»

«Золотой телёнок. Ильф и Петров



"
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23.11.2022 09:43 Відповісти
він божевільний
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23.11.2022 10:14 Відповісти
Може "пункти наслідків "Великого Будівництва"", або "Какаяразница", можна ще "пункти Зєлебородька".
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23.11.2022 10:31 Відповісти
путин *****!русню в утиль!... Слава Украине!
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23.11.2022 10:34 Відповісти
Тріпло.
Це теж саме, що наклеїти на пакет з гуманітаркою з-за кордону папірець "Від олени зеленської", і вуаля!
Чл@нограї хрЕнові...
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23.11.2022 10:41 Відповісти
Ми дуже багато витрачаємо на обігрів президента.
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23.11.2022 10:52 Відповісти
 
 