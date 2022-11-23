З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні на Запоріжжі врятовано двох людей, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальники дістали медика і жінку з-під завалів корпусу пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області, яку вночі ракетами обстріляли росіяни, загинула дитина.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 23 листопада у м. Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що за попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає.

Від ДСНС було залучено 67 осіб та 14 одиниць техніки. Роботи тривають.

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