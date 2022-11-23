З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні на Запоріжжі врятовано двох людей, - ДСНС. ВIДЕО
Рятувальники дістали медика і жінку з-під завалів корпусу пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області, яку вночі ракетами обстріляли росіяни, загинула дитина.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на 23 листопада у м. Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники наголосили, що за попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає.
Від ДСНС було залучено 67 осіб та 14 одиниць техніки. Роботи тривають.
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Зря путин ссыканул в 2014, подумав что россияне повторят майдан за украинцами, и решил отвлечь их на войну. Они ни на что не способны.
Ими легко можно управлять с помощью пропаганды. Это показала Херсонская операция. Хорошо подготовили население - вывели войска - население проглотило.
Так же само с помощью массированной пропаганды россиян можно подготовить к выводу войск из Украины. Причин полно можно напридумывать.
Я раньше думал, что санкции нужно отменять когда в россии установится демократия. И что запад виноват в том, что всё дошло до войны, потому что он не обращал внимания, как пропаганда в россии 20 лет зомбировала людей. Что западу нужно было создавать альтернативные каналы в европе с трансляцией на россию.
Но так как повели себя русские во время этой войны! Как они кричали "Уничтожить Украину! Убить всех хохлов!", как радовались разрушенным домам, убитым мирным людям!
Русские всегда не любили украинцев. Они всегда снимали украинцев плохими в своих фильмах. Еще до 2014 они постоянно "хохлосрачи" устраивали в интернет-чатах, начиная обзывать украинцев. Да и ко всем нациям они по-нацистски относятся.
Они не заслуживают демократии.
Западу нужно отменять санкции как только путин выведет войска из Украины! И пусть путин дальше **** этот рабский скот! Всем будет на них начхать! русские не заслужили нормальной жизни!
революции в россии возможны только как голодный бунт. если путин уже окончательно достанет запад - запад внезапно введет такие санкции, что зарплаты у россиян станут по 100 долларов и им даже на еду не будет хватать. тогда русский бунт - бессмысленный и беспощадный. и путину вставят ломик в жопу.
Если же он останавливает войну, запад начинает опять покупать у него энергоресурсы, а западу это выгодно. путин делится половиной нефтедолларов с быдлом - и быдлу есть за что харчеваться.
А если русским есть за что харчеваться - то их всё устраивает. они будут себе смотреть телевизионную пропаганду и больше ничем не интересоваться, у них не будет даже стимула искать альтернативную информацию. у русского появляется стимул искать альтернативную информацию, только когда у него жизнь становится очень плохая и он понимает , что что-то не так.
Скільки мільйонів їх личинок стратимо? Давно вже треба було зрозуміти що це тотальна війна на знищення всього населення включно із дітьми. Ще тоді як маріупольський родом розбомбили та театр де великим написом було ДІТИ. На це треба було відповісти симетрично багато мільйонним падіжом росіян та їх личинок.