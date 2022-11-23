Бойовий дрон знищує окупанта, що закутався у чорну поліетиленову плівку. ВIДЕО
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького за допомогою бойового дрона знищили російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант був знищений на бахмутському напрямку. Примітно, що загарбник облаштував собі місце на полі бою з чорної поліетиленової плівки.
Топ коментарі
+85 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.11.2022 10:17 Відповісти Посилання
+63 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.11.2022 10:15 Відповісти Посилання
+25 Vujko Donetski
показати весь коментар23.11.2022 10:19 Відповісти Посилання
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живучий був виродок 😠
та згодом - спокій і впевненість, що ця, страшніша-гидкіша за будь-що живе, істота, вже не вб'є жодного українця - і все стає на свої місця, як має бути - ще одним харошим узкім стало більше
І відчуття огиди.
Хлопці з фронту кинули відос..навіть Вайфай є... круто 💪🔱❤️🖤💙💛🔱 Слава ЗСУ слава Україні 💪👍👌✊✌️
Получив ответ "Да" отмешковали каца.
Кстати, значение украинского слова "мешканець" заиграло новыми красками.