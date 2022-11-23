УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5771 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
38 268 41

Бойовий дрон знищує окупанта, що закутався у чорну поліетиленову плівку. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького за допомогою бойового дрона знищили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант був знищений на бахмутському напрямку. Примітно, що загарбник облаштував собі місце на полі бою з чорної поліетиленової плівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні миті життя двох окупантів в Україні. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7613) 30 окрема механізована бригада (155) дрони (4947)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+85
показати весь коментар
23.11.2022 10:17 Відповісти
+63
Брєдусматрітєльний лапатнік сразу закутался в чьорний мусарний пакєт...
показати весь коментар
23.11.2022 10:15 Відповісти
+25
Не навчили кацапа, що показувати на собі не можна. Ну, раз заліз сам в пакет, там йому і місце
показати весь коментар
23.11.2022 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брєдусматрітєльний лапатнік сразу закутался в чьорний мусарний пакєт...
показати весь коментар
23.11.2022 10:15 Відповісти
Бачив вчора це відос в одному з телеграм каналів саме під цей хіт - ванька-встанька, шо таке...
показати весь коментар
23.11.2022 11:52 Відповісти
oops...
показати весь коментар
23.11.2022 10:15 Відповісти
Нiчосi...Навiть у супермаркетах поки ще питають -"Пакет треба?" А тут такий "сервiс"..))
показати весь коментар
23.11.2022 15:16 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2022 10:17 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2022 10:22 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2022 10:58 Відповісти
ахахахахаааааа!!!!!! ЭТО - 5 !!!!!
показати весь коментар
23.11.2022 13:39 Відповісти
200 син Iвана IV...
показати весь коментар
23.11.2022 15:20 Відповісти
Сусiд так в кiнцi грудня нiс ялинку на смiтник- на сходах бабусi стало ззле...
показати весь коментар
23.11.2022 15:24 Відповісти
Не навчили кацапа, що показувати на собі не можна. Ну, раз заліз сам в пакет, там йому і місце
показати весь коментар
23.11.2022 10:19 Відповісти
На 29 секунді другий вибух.Це в окупанта від люті пердак розірвало?
показати весь коментар
23.11.2022 10:21 Відповісти
Чорна плівка під час цього не постраджала?
показати весь коментар
23.11.2022 10:24 Відповісти
Його там повинно було нашпигувати осколками добряче, а він ще і встати намагався. Хоча скоріш за все згодом здохне.
показати весь коментар
23.11.2022 10:24 Відповісти
Кацапчик ще шаволився після удару
живучий був виродок 😠
показати весь коментар
23.11.2022 10:24 Відповісти
Змiйку на пакетi намагався застiбнути...
показати весь коментар
23.11.2022 15:27 Відповісти
Передбачливий кацап.
показати весь коментар
23.11.2022 10:25 Відповісти
..і, однаково, перше, миттєве, відчуття - шкода тваринку..
та згодом - спокій і впевненість, що ця, страшніша-гидкіша за будь-що живе, істота, вже не вб'є жодного українця - і все стає на свої місця, як має бути - ще одним харошим узкім стало більше
показати весь коментар
23.11.2022 10:28 Відповісти
У мене перша асоціація виникла з пацюком, який вошколупиться у купі сміття.
І відчуття огиди.
показати весь коментар
23.11.2022 10:34 Відповісти
кацапи завчасно пакуються. Ще треба навчитись встигнати пригнути запакованому в якесь полум'я, а пакуватись почати прямо на московщині в пункті відправки.
показати весь коментар
23.11.2022 10:29 Відповісти
От би всі вони так загорталися!
показати весь коментар
23.11.2022 10:30 Відповісти
Какой воспитанный орк. Даже сам замотался в черный мешок чтобы не мусорить своими кишками всю округу
показати весь коментар
23.11.2022 10:31 Відповісти
А ні, щоб викинути заряд з окопу, чи вискочити з нього? Воно що, приковане до нього? Щось я не розумію. І звідки другий вибух?
показати весь коментар
23.11.2022 10:34 Відповісти
Справа, вверху экрана, Вы увидите, что промелькнет еще гранатка и взрыв.
показати весь коментар
23.11.2022 11:58 Відповісти
Другий вибух більше схожий на постріл. Орк міг в неадекваті (а там, окрім купи уламків в тушку, ще 100% контузія) схопитися за зброю. А не вистрибнув, бо міг подумати, що граната впала мимо окопа - а воно, власне, так і було - схоже, що Ф-ка лягла на бруствер, де і вибухнула.
показати весь коментар
23.11.2022 12:04 Відповісти
садизм пусть в плен идет
показати весь коментар
23.11.2022 10:34 Відповісти
Він знав
показати весь коментар
23.11.2022 10:39 Відповісти
Вже самі лізуть в упаковку, надіються що хоч так їх повернуть додому. А може kаще роздавати поліетиленові пакети на московії щоб залазили прямо там, а не лізли до нас?
показати весь коментар
23.11.2022 10:40 Відповісти
кацапи - біологічне сміття
показати весь коментар
23.11.2022 10:49 Відповісти
он не знал, что абсолютно чёрное тело поглощает весь спектр падающих на него осколков ))
показати весь коментар
23.11.2022 10:59 Відповісти
Бронекокон из целлофана не помог.
показати весь коментар
23.11.2022 10:59 Відповісти
Всі б кацапи так робили. Відразу завернувся в пакет і нормально. А то валяються по полях та лісах,як мотлох.
показати весь коментар
23.11.2022 11:00 Відповісти
https://youtube.com/shorts/8VLjisSOWYY?feature=share

Хлопці з фронту кинули відос..навіть Вайфай є... круто 💪🔱❤️🖤💙💛🔱 Слава ЗСУ слава Україні 💪👍👌✊✌️
показати весь коментар
23.11.2022 11:06 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
23.11.2022 11:07 Відповісти
То э нормою,маленькi лебедi спочатку черненькi але з годом бiлi "лади"
показати весь коментар
23.11.2022 11:55 Відповісти
Подготовілся
показати весь коментар
23.11.2022 12:35 Відповісти
Не здох сабака з першого разу? получи ще пиріжок.
показати весь коментар
23.11.2022 12:53 Відповісти
Ще б й заліз би в пакет - була б повна готовність!
показати весь коментар
23.11.2022 13:28 Відповісти
Както странно прямое попадание Ф1 и он ещё двигается.
показати весь коментар
23.11.2022 14:03 Відповісти
Шоковий стан, еректильна фаза. Тушка півня в цій фазі може бігати без голови. Фарширований осколками кацап теж може дригатись.
показати весь коментар
24.11.2022 08:42 Відповісти
С дрона спросили: "Готов?"
Получив ответ "Да" отмешковали каца.

Кстати, значение украинского слова "мешканець" заиграло новыми красками.
показати весь коментар
23.11.2022 15:12 Відповісти
 
 