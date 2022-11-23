Бойовий дрон знищує окупанта, що закутався у чорну поліетиленову плівку. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького за допомогою бойового дрона знищили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант був знищений на бахмутському напрямку. Примітно, що загарбник облаштував собі місце на полі бою з чорної поліетиленової плівки.

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