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Окупант розповідає батькові, як вони "воюють з НАТО": "Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там - 4 тысячи градусов! - Да, эту х#йню по телевизору не показывают". ВIДЕО

Російські окупанти вихваляються, що використовують проти ЗСУ заборонені фосфорні снаряди. Також вони впевнені, що воюють в Україні з НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові військовослужбовець 488 полку в/ч 13121 РФ з-під Кремінної розповідає батькові про те, як вони воюють з НАТО, бо "Польща хоче забрати в України Калінінград".

"Воюем-то не с Украиной, а, считай, с Америкой, нах#й, - с НАТО на Украине...

Наши, говорю, фосфором еще кидают… Ну, выжигают их там - 4 тысячи градусов", - розповідає окупант.

При цьому батько зазначає, що "эту х#ню по телевизору не показывают".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований окупант розповідає другові, як їх обманом заманюють до піхотних підрозділів: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду… Пошёл ты нах#й еб#ть!"… Командиру, понял?" - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17897) розвідка (3886) фосфор (24) перехоплення (354)


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Це відео Карле
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23.11.2022 12:16 Відповісти
Яке там НАТО? то ж Гітлер насправді не вмер, та створив підпільний альянс із іншими керманичами рептілоїдами заходного світу, та приховуючись під прапором НАТО зібрав зло з усього світу щоб зламати неперможні сили добра виликої Росії
- то батя ми тут продолжаєм дело наших дєдов!!
- нам "єту х#ню по телевизору не показывают" (сльози счастьстья)
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23.11.2022 12:22 Відповісти
ЛЯ! Вони не тільки своєї історії, культури та мови не знають! Вони ще й географії власної країни (я вже мовчу про світову) не знають! Ото "вялічіє"!
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23.11.2022 12:24 Відповісти
Блін,Калінград хоче забрати Польща в України... Ууу, як там все запущено
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23.11.2022 12:30 Відповісти
Цю рашиську паскуду треба знищувати де тільки можна ,це варвари ,дика орда.
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23.11.2022 12:33 Відповісти
Фосфором обстрілюють а світ "небачить" , й де Зеленський з його відосами??? Кулеба має у ООН про фосфорні обстріли розповідати без зупинки на обід 24/7 !!!
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23.11.2022 12:40 Відповісти
Говорок педроидный. Откуда их привезли? С Мандрыпупуевска?
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23.11.2022 12:41 Відповісти
Nesastihovka , to u nih mnoga fosfora , to malo astalos ...3 raketi
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23.11.2022 13:08 Відповісти
Калінінград належить Україні... Креативно.
Коли очікувати наступного "жесту дохлої молі"?
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23.11.2022 13:20 Відповісти
 
 