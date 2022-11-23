Окупант розповідає батькові, як вони "воюють з НАТО": "Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там - 4 тысячи градусов! - Да, эту х#йню по телевизору не показывают". ВIДЕО

Російські окупанти вихваляються, що використовують проти ЗСУ заборонені фосфорні снаряди. Також вони впевнені, що воюють в Україні з НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові військовослужбовець 488 полку в/ч 13121 РФ з-під Кремінної розповідає батькові про те, як вони воюють з НАТО, бо "Польща хоче забрати в України Калінінград".

"Воюем-то не с Украиной, а, считай, с Америкой, нах#й, - с НАТО на Украине...

Наши, говорю, фосфором еще кидают… Ну, выжигают их там - 4 тысячи градусов", - розповідає окупант.

При цьому батько зазначає, що "эту х#ню по телевизору не показывают".

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