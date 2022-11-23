Російський чиновник бреше про поїздку на окуповані українські території: "По нам шесть раз били "Хаймарсами". ВIДЕО

Очільник російської Республіки Комі Володимир Уйба заявив, що під час його поїздки на окуповані українські території у нього шість разів намагалися поцілити з високоточного ракетного комплексу HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чиновник заявив, що він рухався у складі колони з двох позашляховиків та двох автобусів.

"По нашей колонне шесть раз били "Хаймарсами" потому, что цель мы нарядная", - заявив Уйба.

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