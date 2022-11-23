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Російський чиновник бреше про поїздку на окуповані українські території: "По нам шесть раз били "Хаймарсами". ВIДЕО

Очільник російської Республіки Комі Володимир Уйба заявив, що під час його поїздки на окуповані українські території у нього шість разів намагалися поцілити з високоточного ракетного комплексу HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чиновник заявив, що він рухався у складі колони з двох позашляховиків та двох автобусів.

"По нашей колонне шесть раз били "Хаймарсами" потому, что цель мы нарядная", - заявив Уйба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення колони рашистів системою HIMARS на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

росія (66193) HIMARS (310)


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Топ коментарі
+41
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23.11.2022 13:19 Відповісти
+26
Країна-шапіто
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23.11.2022 13:16 Відповісти
+25
Шесть раз оно уклонилось от Хаймарса (Время ************* историй)
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23.11.2022 13:18 Відповісти
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Країна-шапіто
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23.11.2022 13:16 Відповісти
Країна - шизофренія!
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23.11.2022 13:50 Відповісти
рожа--хитрая прехитрая,глазки- бегающие ,вороватые,видно ОЧЕНЬ хитрая бестия
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23.11.2022 15:23 Відповісти
очі хворої істоти
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23.11.2022 13:17 Відповісти
Шесть раз оно уклонилось от Хаймарса (Время ************* историй)
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23.11.2022 13:18 Відповісти
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23.11.2022 13:19 Відповісти
МАСКАль?
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23.11.2022 13:21 Відповісти
Не-а.
Комік.
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23.11.2022 13:24 Відповісти
УЙБА- вонючий АБХАЗ, москальская подстилка!
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23.11.2022 13:37 Відповісти
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23.11.2022 13:24 Відповісти
Ну то и что? Вон к стремоусову аж 5 Хаймарсов прям в окно влетело, и ничего. Жив остался. Потом правда сдох, но не от Хаймарса же)))
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23.11.2022 20:19 Відповісти
Если бы Хаймарс ударил хоть 1 раз, этот организм
успешно разлагался бы на поле.
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23.11.2022 13:18 Відповісти
Какой Хаймарс? Да на этого ****** я бы пулю пожалел. Битой по чердаку - и все дела!
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24.11.2022 19:19 Відповісти
поміж рядків "шість раз допився до отключки"
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23.11.2022 13:18 Відповісти
Видно в голову такі попали. У чела з комі контузія з враженням мозку.
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23.11.2022 13:19 Відповісти
а кому взагалі нікому невідома купка оленячого гівна потрібна, щоб по ньому тратити ракети? От же саопереоцінка!!!
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23.11.2022 13:19 Відповісти
Уй..йба, вона і є Уй..ба...
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23.11.2022 13:19 Відповісти
В нього і без Хаймарса в голові решето.
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23.11.2022 13:19 Відповісти
Республіки Комі Що за *****? Це де?)
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23.11.2022 13:20 Відповісти
там водяться коміки, їноді стають на задні лапи
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23.11.2022 13:24 Відповісти
Тіпа, Матароли...???
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23.11.2022 13:26 Відповісти
схожі, але не виглядають так потворно
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23.11.2022 13:33 Відповісти
там, где в одном из лагерей комилага, его бабка, его мамку с каким то водолазом охранника подгуляла ))
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23.11.2022 13:33 Відповісти
Тобі ліньки зайти у Вікіпедію ?https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96
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23.11.2022 16:49 Відповісти
- Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...

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23.11.2022 13:21 Відповісти
Хозяйка, пули свистели над головой (c)
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23.11.2022 13:21 Відповісти
В нього прекрасна виживаємість --- воставшіи із ада .
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23.11.2022 13:23 Відповісти
Зада
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23.11.2022 16:50 Відповісти
Ого, на оцю помилку природи тратити ракету, даже аж шість ракет? Блін , але ж хтось в таке повірить.
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23.11.2022 13:24 Відповісти
І якого хрестика воно поперлося в Україну. У нього там, в Комі, по вулицях взагалі ходять школярі-"нацисти". А воно сюди лізе! )))

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23.11.2022 13:25 Відповісти
Судячи з тексту нацист не він,а ця дурепа,що до нього прицепилася.)
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23.11.2022 14:31 Відповісти
я на колчаковских фронтах воевал
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23.11.2022 13:26 Відповісти
погляд пацієнта палати № 6, кузніцф кадрів для щабелів влади парашки, і Краснознаменная до того ж. А їздили для поповненн рдів Безсмертного полку в Комі. А сам чел з місцевих, призвісько перекликається з партією союза борделей із Будапешта.
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23.11.2022 13:26 Відповісти
Нарядная цєль?
Ви взагалі хто? комі ******. Це взагалі де?
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23.11.2022 13:26 Відповісти
Сыктывкар, Сыктывкар
Беленькие домики
В этих домиках живут
Долбанные комики
Одного разу показали по ТБ "родове гніздо" (поряд із Ухтою) всім добре відомого уродженця Комі - Матароли. Брудні, закопчені стіни, у центрі кімнати піч, поряд дрова, стіл із лавками. А довкола столу вся рідня "героя ДНР". Теж брудні, якісь опущені, всі як один зі слідами алкогольного виродження, діти некрасиві та всі з дефектами. Не дивно, що Матарола від такої "родіни" і від такої "родини" втік до Ростова машини мити.
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23.11.2022 13:37 Відповісти
Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?»
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
«Бог з тобою...
Сто вовків!..
Та б село почуло...»
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
«Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?»
- Ну, Іванцю! Нехай так,
Але десять гналось.
«Та і десять не було!
Знать, один усього?»
- А як один?
Аби вовк!
Страшно і одного...
«А може, то і не вовк?»
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило
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23.11.2022 13:26 Відповісти
В Николаевской области 4 раза бахнуло
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23.11.2022 13:29 Відповісти
Уже 10 раз
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23.11.2022 13:31 Відповісти
дайте йому роль в 95-аулі
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23.11.2022 13:29 Відповісти
все нарядные памперсы и тампоны из обмундирования, которые они перевозили, по дороге израсходовали сами перевозчики ))
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23.11.2022 13:30 Відповісти
- Хозяйка... Хозяйка, пули свистели над головой…
- А сапоги над головой не свистели?!!
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23.11.2022 13:31 Відповісти
Киздун и сказочник, борода многогрешная
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23.11.2022 13:32 Відповісти
даун возомнив про себе, наче він достойна мішень і тащиться від усвідомлення, що придатний хоч на щось в своему дурацькому житті.
А ночами дебілоїду сняться Хаймерси, які до ранку по ньому пуляють і він кінчає під цю програму.
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23.11.2022 13:32 Відповісти
Рашисти просто чують у відповідь українську артилерію але напевно не розрізняють де Хаймарс і 6 ракет Хаймарса російська ПВО точно не зможе збити тож це все вистава -показують для того щоб громадяни РФ не боялися мобілізації і їхали воювати.
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23.11.2022 13:32 Відповісти
Шесть разів , кажуть, як що москаль не сбрехав, то він напевно мертвий
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23.11.2022 13:49 Відповісти
хотіли б, поцілили, на то воно й високоточне..., але теж мені ціль - колона з рафінованих вилупків...
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23.11.2022 13:49 Відповісти
трепло с болот мацковии, он не достоен чтобы на это быдло тратили время и тем более снаряд из Himars ..хватилобы и гранаты с бпла
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23.11.2022 13:57 Відповісти
Він не Уйба, а звичайний *****. Типовий брехливий кацап, як і увесь рашистський мордор.
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23.11.2022 14:01 Відповісти
Кого не почитаєш чи послухай то по всім хаймерсами стріляють ))) Якась нова релігія "в мене стріляли хаймерсами "
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23.11.2022 14:03 Відповісти
А сапоги у тебя, валянок, над башкой не свистели?
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23.11.2022 14:15 Відповісти
На кацапстане вообще есть нормальные? Или только в качестве аномалии?
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23.11.2022 14:27 Відповісти
"Прапустітє, я ваєвал, я кантужен ***** - Пака ти в тилу баб портіл, я в танкє гарєл, я льотчік"

Лесь Подерв'янський, п'єса "Король Літр"
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23.11.2022 14:56 Відповісти
Кому воно, на ***, потрібне, щоб бити по ньому хаймарсами?
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23.11.2022 15:02 Відповісти
Фамилия у него подходящая
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23.11.2022 15:03 Відповісти
"у нього шість разів намагалися поцілити з високоточного ракетного комплексу HIMARS" - хотели бы попали и есть только одно объяснение этому чуду:

Это проскакал неуловимый Джо. - И почему он неуловимый? - А потому что никому он не нужен.
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23.11.2022 15:11 Відповісти
Одного раза хватило б... Самое паршивое, что у него, похоже, какие-то эстонские корни: **** - яблоко на каких-то диалектах, и распространенная фамилия
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23.11.2022 15:11 Відповісти
кому ти потрiбне, чмо ? )
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23.11.2022 16:22 Відповісти
Завелика честь, на таке гівно витрачати шість хаймарсів. Навіть один шкода. Заслужив він, тільки, провалится в вуличний туалет і там втопитися, і, обов'язково, в скрєпному оркостані...
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23.11.2022 17:36 Відповісти
Вруну пропустили в имени третью букву "е"
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23.11.2022 18:51 Відповісти
 
 