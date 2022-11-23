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Новини Відео Війна
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Сотні одиниць знищеної та пошкодженої російської техніки на базі під Бєлгородом: "Генштаб ЗСУ не завищує російські втрати". ВIДЕО

Українські воїни показали сотні одиниць знищеної та пошкодженої російської військової техніки на базі під Бєлгородом.

Відео знято за допомогою безпілотника "Лелека" одного з підрозділів ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта злітає у повітря після влучання великокаліберної кулі. ВIДЕО

Підтримати підрозділ:

Ірина Осипенко моно: 5375414102245346

приват: 4627055113070337 

PAYPAL: [email protected]

Автор: 

армія рф (17897) ліквідація (4101) росія (66193) знищення (7613) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+13
Б#ля, кино просто ох#нно талантливо!
ЗСУ красавчики, дякуємо.
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23.11.2022 18:54 Відповісти
+6
а стоять майже як перед вторгненням, але ми тоді "не нагнітали"...
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23.11.2022 18:01 Відповісти
+6
Спробую пояснити "на пальцях" про "заниження" втрат у орків.
Їхала колона - рота орків (нехай 120 голів). Жахнув "Байрактар" по колоні. У підсумку відшукали 12 орків, що рохкали, кашляли та іздавали інші звуки, за котрими їх ідентифікували, як 300-х. Ціленькими 200-ми знайшли 60 орків. Окремо було знайдено 15 голів без тулубів, 7 тулубів без голів, 10 нижніх кінцівок, 13 - верхніх і 6 півлітрових баночок з тим, що в них вдалось зібрати...
...Підкажіть, що написати про втрати ворога?
Ото ж бо й воно. Можна від 120 відняти 12, а можна спробувати додати те, що вдалося зібрати докупи. Практика показує, що задвухсоченими вважається те, котре було зібрано докупи.
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23.11.2022 23:34 Відповісти
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а стоять майже як перед вторгненням, але ми тоді "не нагнітали"...
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23.11.2022 18:01 Відповісти
В квітні є відео під Чигирином теж куча Z розвалених. Короче в них втрат більше чим 85к. Не розумію чому ГШ занижає.
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23.11.2022 18:14 Відповісти
Спробую пояснити "на пальцях" про "заниження" втрат у орків.
Їхала колона - рота орків (нехай 120 голів). Жахнув "Байрактар" по колоні. У підсумку відшукали 12 орків, що рохкали, кашляли та іздавали інші звуки, за котрими їх ідентифікували, як 300-х. Ціленькими 200-ми знайшли 60 орків. Окремо було знайдено 15 голів без тулубів, 7 тулубів без голів, 10 нижніх кінцівок, 13 - верхніх і 6 півлітрових баночок з тим, що в них вдалось зібрати...
...Підкажіть, що написати про втрати ворога?
Ото ж бо й воно. Можна від 120 відняти 12, а можна спробувати додати те, що вдалося зібрати докупи. Практика показує, що задвухсоченими вважається те, котре було зібрано докупи.
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23.11.2022 23:34 Відповісти
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24.11.2022 00:33 Відповісти
Б#ля, кино просто ох#нно талантливо!
ЗСУ красавчики, дякуємо.
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23.11.2022 18:54 Відповісти
Ввалити б туди чимось.
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23.11.2022 20:31 Відповісти
Навіщо? По тому залізяччю вже ввалили. І якщо воно колись кудись і їхатиме, то дуже нескоро.
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23.11.2022 23:39 Відповісти
что в кино показали
технику, а потом она едет?
ну и металлолом
что хотели напялить?
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24.11.2022 00:42 Відповісти
Це вони ще думають відремонтувати, раз тягли до Білгорода.
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24.11.2022 07:28 Відповісти
ОНИ ИЗ НЕЁ УЖЕ ЗАБОР СТАЛИ СТРОИТЬ )))
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29.11.2022 23:04 Відповісти
 
 