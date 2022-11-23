Сотні одиниць знищеної та пошкодженої російської техніки на базі під Бєлгородом: "Генштаб ЗСУ не завищує російські втрати". ВIДЕО
Українські воїни показали сотні одиниць знищеної та пошкодженої російської військової техніки на базі під Бєлгородом.
Відео знято за допомогою безпілотника "Лелека" одного з підрозділів ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Підтримати підрозділ:
Ірина Осипенко моно: 5375414102245346
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Топ коментарі
+13 4xish
показати весь коментар23.11.2022 18:54 Відповісти Посилання
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар23.11.2022 18:01 Відповісти Посилання
+6 Michal Woronowsky
показати весь коментар23.11.2022 23:34 Відповісти Посилання
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Їхала колона - рота орків (нехай 120 голів). Жахнув "Байрактар" по колоні. У підсумку відшукали 12 орків, що рохкали, кашляли та іздавали інші звуки, за котрими їх ідентифікували, як 300-х. Ціленькими 200-ми знайшли 60 орків. Окремо було знайдено 15 голів без тулубів, 7 тулубів без голів, 10 нижніх кінцівок, 13 - верхніх і 6 півлітрових баночок з тим, що в них вдалось зібрати...
...Підкажіть, що написати про втрати ворога?
Ото ж бо й воно. Можна від 120 відняти 12, а можна спробувати додати те, що вдалося зібрати докупи. Практика показує, що задвухсоченими вважається те, котре було зібрано докупи.
ЗСУ красавчики, дякуємо.
технику, а потом она едет?
ну и металлолом
что хотели напялить?