Сотні одиниць знищеної та пошкодженої російської техніки на базі під Бєлгородом: "Генштаб ЗСУ не завищує російські втрати". ВIДЕО

Українські воїни показали сотні одиниць знищеної та пошкодженої російської військової техніки на базі під Бєлгородом.

Відео знято за допомогою безпілотника "Лелека" одного з підрозділів ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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