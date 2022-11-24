Все в руках України. Треба зупинитися, тому що далі буде повне знищення, - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна має піти на мирні переговори, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі - до того ж у величезній кількості - людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися", - сказав Лукашенко в інтерв'ю пропагандистам.

Білоруський диктатор нагадав, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів осіб (з боку СРСР. - Ред.), але зараз "ніхто про це не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити".

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