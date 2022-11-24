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Все в руках України. Треба зупинитися, тому що далі буде повне знищення, - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна має піти на мирні переговори, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі - до того ж у величезній кількості - людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися", - сказав Лукашенко в інтерв'ю пропагандистам.

Білоруський диктатор нагадав, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів осіб (з боку СРСР. - Ред.), але зараз "ніхто про це не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити".

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Автор: 

Білорусь (7972) Лукашенко Олександр (2661) росія (66193)


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Топ коментарі
+52
Ооо проститутки после ОДКБ свои петушиные пасти пооокрывали,то токаев с под шконки кукареккет,то усатая минетчица
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24.11.2022 12:18 Відповісти
+49
Здохнеш підор вусатий разом зі своїм ******.
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24.11.2022 12:18 Відповісти
+48
буде повне знищеня бєларуссії. бо якщо там гадають що ми пробачемо то помиляються. тим більш що гомельщина та брестщина наші землі які бєларусси окупували. треба їх повертати, інші землі най ділять між собою Польща та Литва.
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24.11.2022 12:17 Відповісти
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п*дорасу слова не давали
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24.11.2022 14:17 Відповісти
Петухи путинские закукарекали, похоже все идёт по плану😂😂😂
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24.11.2022 14:26 Відповісти
Все в руках Росії. Треба зупинитися, тому що далі буде загибель великої кількості російських військових, діти залишаться сиротами, дружини вдовами, а потім і розвал Росії.
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24.11.2022 14:30 Відповісти
Не будуть вони сиротами і вдовами, бо роки ваньки гинуть за пусту пропаганду, улугбеки та ахмеди потирають руки )
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25.11.2022 12:38 Відповісти
Чует, упырь, что после победы Украины его за шкварник из страны вышвырнут. А то, может, и вздёрнут на первом суку...
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24.11.2022 14:33 Відповісти
ЛКШ-ПН..у ви зрозуміли...
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24.11.2022 14:37 Відповісти
Жри бульбу мовчки коглопснику.
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24.11.2022 15:05 Відповісти
пішов на ЙУХ!
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24.11.2022 15:21 Відповісти
тут было бы уместно вылодить картинку где в голове у чипсовово сидит Путин и с большим удовольствием совокупляет ему мозг или что там осталось
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24.11.2022 15:23 Відповісти
Тупоголое ******.
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24.11.2022 15:35 Відповісти
Скотина рєдкостна.....
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24.11.2022 15:36 Відповісти
Таракан, ты о своем ******** лучше думай.как он с засратой фамилией жить то будет.
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24.11.2022 16:07 Відповісти
Якщо Лукашенко не припинить хрюкати, то далі буде стояти питання кастрації лукашенка, потрошіння та вішання на власних кишках.

Нехай навіть не думає погрожувати українству бо те як закінчив Каддафі із палкою в жопі буде квіточками порівняно із тим як почнуть закінчувати вороги українства якщо українство ще трохи сильніше озлобити.

Ми нічого не прощаємо, і всіх кого треба дістануть наші мольфари.
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24.11.2022 16:21 Відповісти
Слова "повне знищення" він промовив першим. Замовив сам собі долю. І своїм дітям також.
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24.11.2022 16:23 Відповісти
Лукаш - ты труп!
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24.11.2022 16:56 Відповісти
Старий підар не розуміє, що таке БАТЬКІВЩИНА. Він думає, що жити можна і з прутнем ***** за щокою. Усе життя смоктав, аби ще трошки поцарювати. Здохни, потвора! Будеш висіти но одній шибениці з блідою бункерною гадиною.
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24.11.2022 16:57 Відповісти
попалось би тут якесь таке х@йло то знищили б голими руками
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24.11.2022 18:51 Відповісти
********-САШИК далі можеш не продовжувати....ПРСТО ІДИ НАХ*Й...!!!
Як тільки ********* рипнуться і встрягнуть у війну з УКРАЇНОЮ, Білорусія буде деокупована від підороського попадопала і його посіпак за 1-3 місяці, а там від СМОЛЕНСЬКА недалеко вже і до скрєпостанської підоросії....!!!
А чим він зможе погрожувати УКРАЇНІ коли 70-85% озброєння він вже віддав підоросії...!!!
Він думає що його методика дурачка-попадопала і тут проконає і він залишиться і при владі і в шоколаді...НІ ВІН ПОМИЛЯЄТЬСЯ ХЛОПЦІ З БІЛОРУСЬКОГО ПОЛКА ВЖЕ НАТОЧИЛИ ДЛЯ ЙОГО ЛИСОЇ МАКІТРИ СОКИРУ...!!!

СЛАВА ЗСУ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордим підоросам та їх посіпакам...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!

P/s. УКРАЇНЦІ обовязково пригадають усім чухраїнським-підоросам їх "кака разніцу" можуть навіть і не сумніватися....!!!
Чухраїнських-підоросів, котрі досих чтокают і какают і займаються колаборционізмом усіх чекає земля обітована чемодан-столипінський вагон-підоросія з своїми скрєпами, бараками та голодними і холодними мухосранськами де їх усіх будуть любити під водочку і балалаєчку...!!!
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24.11.2022 19:29 Відповісти
А далі буде з вусатого чорта бараболяник
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24.11.2022 19:52 Відповісти
Ідіот. Старий ідійот.
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24.11.2022 22:41 Відповісти
Картопляна голова тільки в одному правий, що зараз все в руках України. Цього він і боїться, бо коли Україна переможе, то к ц пія буде сипатися і він разом з нею
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24.11.2022 23:24 Відповісти
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24.11.2022 23:44 Відповісти
Лука в явній паніці - нічого не спрацювало, як обіцяв друзяка Пу. Схоже на вмовляння, бо з крахом Московії - крах БРС
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25.11.2022 00:28 Відповісти
Это он сказал, то что ему приказал сказать путлер, который в панике и за соломинку хватается.
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25.11.2022 04:51 Відповісти
.

ось, знайшлась гнида, якiй подобається, що вусатий сраний тарган погрожує Українi -

Люди, котрим це подобається

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25.11.2022 04:51 Відповісти
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