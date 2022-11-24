Все в руках України. Треба зупинитися, тому що далі буде повне знищення, - Лукашенко. ВIДЕО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна має піти на мирні переговори, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі - до того ж у величезній кількості - людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися", - сказав Лукашенко в інтерв'ю пропагандистам.
Білоруський диктатор нагадав, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів осіб (з боку СРСР. - Ред.), але зараз "ніхто про це не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити".
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Нехай навіть не думає погрожувати українству бо те як закінчив Каддафі із палкою в жопі буде квіточками порівняно із тим як почнуть закінчувати вороги українства якщо українство ще трохи сильніше озлобити.
Ми нічого не прощаємо, і всіх кого треба дістануть наші мольфари.
Як тільки ********* рипнуться і встрягнуть у війну з УКРАЇНОЮ, Білорусія буде деокупована від підороського попадопала і його посіпак за 1-3 місяці, а там від СМОЛЕНСЬКА недалеко вже і до скрєпостанської підоросії....!!!
А чим він зможе погрожувати УКРАЇНІ коли 70-85% озброєння він вже віддав підоросії...!!!
Він думає що його методика дурачка-попадопала і тут проконає і він залишиться і при владі і в шоколаді...НІ ВІН ПОМИЛЯЄТЬСЯ ХЛОПЦІ З БІЛОРУСЬКОГО ПОЛКА ВЖЕ НАТОЧИЛИ ДЛЯ ЙОГО ЛИСОЇ МАКІТРИ СОКИРУ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордим підоросам та їх посіпакам...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
P/s. УКРАЇНЦІ обовязково пригадають усім чухраїнським-підоросам їх "кака разніцу" можуть навіть і не сумніватися....!!!
Чухраїнських-підоросів, котрі досих чтокают і какают і займаються колаборционізмом усіх чекає земля обітована чемодан-столипінський вагон-підоросія з своїми скрєпами, бараками та голодними і холодними мухосранськами де їх усіх будуть любити під водочку і балалаєчку...!!!
ось, знайшлась гнида, якiй подобається, що вусатий сраний тарган погрожує Українi -
Люди, котрим це подобається