Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі: "Спецслужби РФ готують провокації на вашій території". ВIДЕО
Збройні Сили України оприлюднили термінове звернення до білорусів з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема - АЕС "Островець", - зазначили у зверненні.
У Генштабі наголосили, що РФ намагається втягнути Білорусь у війну з Україною "будь-якими шляхами".
ЗСУ просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ. А також відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку – інформувати світову спільноту всіма доступними способами.
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Итоги переговоров неизвестны. Агентство пишет, что ОАЭ выступили в качестве посредника. кому то воевать а комуто торговать хоца