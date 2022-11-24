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Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі: "Спецслужби РФ готують провокації на вашій території". ВIДЕО

Збройні Сили України оприлюднили термінове звернення до білорусів з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема - АЕС "Островець", - зазначили у зверненні.

У Генштабі наголосили, що РФ намагається втягнути Білорусь у війну з Україною "будь-якими шляхами".

ЗСУ просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ. А також відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку – інформувати світову спільноту всіма доступними способами.

Також дивіться: Все в руках України. Треба зупинитися, тому що далі буде повне знищення, - Лукашенко. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7972) Генштаб ЗС (6810) росія (66193)


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Топ коментарі
+13
Украинцы, очень много аборигенов белорусской области полностью поддерживают свинарник. Не испытывайте даже доли сантиментов. Здесь живет огромное количество ментальных кацапов.
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24.11.2022 12:47 Відповісти
+7
Не надо думать, что население белорусской области оккупировали и держат силой. Большинство очень довольно, что лижет кацапский сапог. Невозможно захватить нелояльный народ резиновыми дубинками.
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24.11.2022 12:50 Відповісти
+7
а в них на побутовому рівні національна мова відсутня як клас. Там касапізація спрацювала ефективніше, ніж в Україні.
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24.11.2022 13:12 Відповісти
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Ця країна уже воює проти України. Логістика, території для обстрілу.....Скільки тих білорусів,що проти....
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24.11.2022 12:32 Відповісти
він брав участь в підготовці "отрядів", але не для ГУР. Якби ним керував Буданов - його би не заарештували.
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24.11.2022 13:25 Відповісти
трохи стрьомна у вас дата реєстрації
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24.11.2022 14:32 Відповісти
На жаль вже пізно, бо Білорусь вже окупована рошистами.Це вже білорашка .
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24.11.2022 12:32 Відповісти
17 ноября представители Украины и России встречались в ОАЭ, обсуждали обмен пленными и возобновление работы аммиакопровода Одесса-Тольятти, - Reuters

Итоги переговоров неизвестны. Агентство пишет, что ОАЭ выступили в качестве посредника. кому то воевать а комуто торговать хоца
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24.11.2022 12:36 Відповісти
Білоруси гучно "пукати" вдома бояться а то "повідомляти світову спільноту"..... мало надії на їх, нажаль.
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24.11.2022 12:43 Відповісти
Не надо думать, что население белорусской области оккупировали и держат силой. Большинство очень довольно, что лижет кацапский сапог. Невозможно захватить нелояльный народ резиновыми дубинками.
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24.11.2022 12:50 Відповісти
Украинцы, очень много аборигенов белорусской области полностью поддерживают свинарник. Не испытывайте даже доли сантиментов. Здесь живет огромное количество ментальных кацапов.
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24.11.2022 12:47 Відповісти
зрозуміло, дякую за попередження.
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24.11.2022 13:14 Відповісти
Чому звернення Генштабу ЗСУ до білорусів мовою окупанта ?
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24.11.2022 13:10 Відповісти
а в них на побутовому рівні національна мова відсутня як клас. Там касапізація спрацювала ефективніше, ніж в Україні.
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24.11.2022 13:12 Відповісти
чому зеленський не відповідає лукашенку що його політика війни проти України веде до знищення білорусії як держави.
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24.11.2022 13:46 Відповісти
Цензор прозівав традиційне https://t.me/BerezaJuice/23892 зведення Генштабу про втрати касапів за минулу добу
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24.11.2022 13:11 Відповісти
Крик в пустоту, Белоруси больше нет.
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24.11.2022 13:40 Відповісти
Так кацапи вже на продуктах з Бєларуссії пишуть: "Расія, Бєларусская обл." Не знаю, чи це не фейк, але суть передає вірно.
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24.11.2022 14:04 Відповісти
Від народу до народу мав би звертатися Президент, а не Генеральний Штаб. Наш Президент тільки відрепетовує та записує самолюбованські відосіки та пафосні монологи. Чого майже щоденно він може брякати накшталт - "....сьогодні мав телефонну бесіду з фондерляйнен..." А до білоруського народу звернутися у падло? А відповісти дебілу Лукашенку на погрози "знищення України" - морду зціпило? ****** У НАС ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО.
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25.11.2022 09:49 Відповісти
 
 