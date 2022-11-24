Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі: "Спецслужби РФ готують провокації на вашій території". ВIДЕО

Збройні Сили України оприлюднили термінове звернення до білорусів з закликом не допустити втягнення РБ у війну РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема - АЕС "Островець", - зазначили у зверненні.

У Генштабі наголосили, що РФ намагається втягнути Білорусь у війну з Україною "будь-якими шляхами".

ЗСУ просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ. А також відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку – інформувати світову спільноту всіма доступними способами.

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