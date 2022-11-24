УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 260 32

Це помста тих, хто програв: Зеленський про щоденні обстріли Херсону та області. ВIДЕО

У своєму вечірньому зверненні до українців 24 листопада президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.

Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати.
Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників.

Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.
Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.

Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час!
Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави!

Ми з вами витримали 9 місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз. У єдності та допомагаючи одне одному. Слава Україні!" - зазначив Володимир Зеленський.

Також читайте: 24 листопада війська РФ обстріляли найбільш густонаселений мікрорайон Херсону, - Хлань

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) допомога (8760) Херсон (3628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Як він вже набрид з цими пафосними промовами, щоб казати хто програв спочатку треба перемогти, бо поки що кацапи руйнують наші міста а не ми їхні
показати весь коментар
24.11.2022 22:49 Відповісти
+20
А хто здав Херсон і взагалі увесь південь?
показати весь коментар
24.11.2022 23:27 Відповісти
+12
Интересно Зебилы поют, сколько они просили оружие а запад вот им не давал, так Херсон сдали со скаладами вооружения, а еслиб западные вооружения технологии попали русне. Потому и не давали, Зебилам доверия не было.
показати весь коментар
24.11.2022 23:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як він вже набрид з цими пафосними промовами, щоб казати хто програв спочатку треба перемогти, бо поки що кацапи руйнують наші міста а не ми їхні
показати весь коментар
24.11.2022 22:49 Відповісти
Добре, що є розумні люди, яким ці промови подобаються!
показати весь коментар
24.11.2022 23:26 Відповісти
Сам здав оркам місто, сприяв знищенню сотні тисяч українців (це ще без врахування таких самих здач на півночі), примусив мільйонам біжинцям залишити свої домівки, разом з орками знищив інфраструкткру, житло, ..... - ЦЕ Ж ВСЕ ТВОЯ РОБОТА РАЗОМ З ОРКАМИ !!!
показати весь коментар
25.11.2022 09:54 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2022 23:05 Відповісти
месть опущеных
показати весь коментар
24.11.2022 23:07 Відповісти
🤡
показати весь коментар
24.11.2022 23:13 Відповісти
Я так зрозумів, що нас ї.. ть, а ми крєпчаєм. Я знаю, що на фронтах все Слава Богу, а коли москаликам здачі дамо? Їхнім ублюдкам. Щоб без світла і води, газу в них і так нема. Коли дамо отвєтку серйозну Пане Президенте?
показати весь коментар
24.11.2022 23:21 Відповісти
Самалёты летят - будим бамбить
показати весь коментар
24.11.2022 23:24 Відповісти
Пане членограй.
показати весь коментар
24.11.2022 23:33 Відповісти
русню признали страной терористом, а если мы будем бить по их инфраструктуре - нас признают терористами. Вот нефтебазы может это можно.
показати весь коментар
24.11.2022 23:34 Відповісти
Ти до ярмака звертаєшся?
показати весь коментар
25.11.2022 09:55 Відповісти
Такий террор почявся когда ты договорился с патрушеаым
показати весь коментар
24.11.2022 23:21 Відповісти
А хто здав Херсон і взагалі увесь південь?
показати весь коментар
24.11.2022 23:27 Відповісти
Интересно Зебилы поют, сколько они просили оружие а запад вот им не давал, так Херсон сдали со скаладами вооружения, а еслиб западные вооружения технологии попали русне. Потому и не давали, Зебилам доверия не было.
показати весь коментар
24.11.2022 23:39 Відповісти
И сейчас нет
показати весь коментар
24.11.2022 23:42 Відповісти
Тому що в зеленій ОПі крот на кроту і кротом поганяє.
показати весь коментар
25.11.2022 00:00 Відповісти
це ж не начасі! Ви що порохобот?
показати весь коментар
25.11.2022 11:54 Відповісти
Коли по місту ведеться вогонь зі ствольної артилерії та РСЗО, то ця артилерія і РСЗО такі ж вразливі для артилерії та РСЗО ЗСУ. А управління військами здійснюється наказами та розпорядженнями.
показати весь коментар
24.11.2022 23:57 Відповісти
РСЗВ дуже маневрені. Пульнули і втекли.
показати весь коментар
25.11.2022 00:03 Відповісти
https://youtu.be/tlDo94OAXJg ...

вяликие рабSeяне о вяликай рабSee...😆🤣
показати весь коментар
25.11.2022 07:34 Відповісти
Яке воно
показати весь коментар
25.11.2022 17:30 Відповісти
Як він вже за@бав всіх своїм нескінченним ********.
показати весь коментар
25.11.2022 17:54 Відповісти
Воно вже перемогло, на часі лижі і шашлики з дерьмаком!
показати весь коментар
25.11.2022 18:28 Відповісти
Цей пафос і його незламність до одного місця, він сидить в теплі і з усім набором зручностей, а люди гинуть.
показати весь коментар
26.11.2022 00:34 Відповісти
 
 