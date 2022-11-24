Це помста тих, хто програв: Зеленський про щоденні обстріли Херсону та області. ВIДЕО

У своєму вечірньому зверненні до українців 24 листопада президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.

Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати.

Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників.

Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.

Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.

Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час!

Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави!

Ми з вами витримали 9 місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз. У єдності та допомагаючи одне одному. Слава Україні!" - зазначив Володимир Зеленський.

