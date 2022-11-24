Це помста тих, хто програв: Зеленський про щоденні обстріли Херсону та області. ВIДЕО
У своєму вечірньому зверненні до українців 24 листопада президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.
"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.
Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати.
Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників.
Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.
Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.
Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час!
Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави!
Ми з вами витримали 9 місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз. У єдності та допомагаючи одне одному. Слава Україні!" - зазначив Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вяликие рабSeяне о вяликай рабSee...😆🤣