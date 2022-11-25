Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ знову завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба Краматорської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську... Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - зазначив міський голова Олександр Гончаренко.

