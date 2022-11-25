УКР
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ знову завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба Краматорської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську... Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - зазначив міський голова Олександр Гончаренко.

Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 03
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 04
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 05
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 06
Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки 07

сумы и краматорск как за пределами украины новости все как то там . а тут свое..херсон..запор..и так далее
25.11.2022 18:03 Відповісти
Завжди подають новини по Донеччинi, Луганщинi, Сумщинi... Треба читати щодня.
25.11.2022 18:15 Відповісти
они в телеге как то так что на них не обращаешь внимания они как в конце
25.11.2022 18:27 Відповісти
 
 