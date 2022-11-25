Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджені багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ знову завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого зруйновано будівлю медичної інфраструктури, пошкоджено багатоповерхівки.
Про це повідомляє у телеграмі пресслужба Краматорської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську... Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - зазначив міський голова Олександр Гончаренко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Denis Antivatnikov #542700
показати весь коментар25.11.2022 18:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
tichino
показати весь коментар25.11.2022 18:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Denis Antivatnikov #542700
показати весь коментар25.11.2022 18:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль