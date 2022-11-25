Воїнам ЗСУ на фронті передадуть 5 тис. комплектів зимової форми, - Порошенко. ВIДЕО
Петро Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку на прохання військових готують для передачі на фронт. Перші 5 тисяч комплектів вже готові до відправки – показує п’ятий Президент. Разом з формою на передову передадуть каремати і генератори. Також для військових замовили партію спеціальних хімічних грілок для рук та зимового взуття.
"До нас звернулися з проханням надати зимову форму. Ми підставимо плече Збройним Силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми – відповідно до заявок, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів", – повідомив Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
Він показує зразки форми: "це – штани, це – фліски. Подивіться якість цих штанів: 3 години вони були у воді, не намокли, для зими – найкраща позиція. І вже через декілька годин представники регіональних відділень "Справи Громад", "Братів по Зброї", Благодійного фонду будуть відвантажувати це в регіони", – говорить Порошенко.
"Тут є 5 тисяч карематів, які будуть зараз починати відвантажувати в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторах, теж відправляємо. Бо сьогодні це як повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і українські цивільні, і в першу чергу українські військові відчували, що ми про це піклуємося", – пояснює Петро Порошенко.
"Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву – хімічних комплектів і для рук, і для того щоб вставляти у берці – щоб зігріти наших воїнів. Доєднуйтеся, разом ми будемо набагато ефективніші", – закликав Петро Порошенко.
Підтримати ЗСУ можна через ГО "Справа Громад", а Фонд Порошенка традиційно подвоює суму зібраних коштів.
Як відомо, Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
Тому що Резніков із Маляр розказують, що вже завалили їх тією формою.
Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр (з зарплатою 351 492 гр. в місяць) https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720
Перелік.
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
32 тисячі зимових шапок, майже
40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска»)
24 тисячі комплектів польових костюмів.
Судячи з наведених цифр Г. Маляр вважає, що кількість особового складу ЗСУ коливається в межах 40-65 тисяч чоловік, або решта зимового одягу не потребують.
У звільнене місто трьома вантажівками доставили найнеобхідніше - продуктові набори, генератори, намети, буржуйки, спальні мішки, ліки та одяг.
Активісти херсонського осередку ГО «Справа громад» не просто пережили окупацію, а й намагались усіляко допомагати містянам - https://www.facebook.com/100001492863657/posts/pfbid02DX5nfQUBqggrMBUYVjAPXabfDfjq7zxTRzanEpP4giFiyXKJ2RKx9bB99RoLMpfLl/ розповідає журналіст Віталій Гайдукевич . Він ділиться враженнями від зруйнованого життя, яке потроху починають відновлювати місцеві.
«Посад-Покровське. Якийсь час воно було посередині між нашими і руссо-окупанто. На перший погляд селища більше нема. Незрозуміло як та й навіщо повертатися в суцільні руїни. Але десь на дах вже затягнули рубероїд, десь вікна затягнуті плівкою. Сюди навряд чи повернуться усі. Але хтось житиме», - пише Гайдукевич.
«Перехожі цікавляться «що і коли роздаватимуть». Нам на зустріч йдуть наші… Херсонська «Справа Громад». Вони якимсь дивом змогли не лише вижити, але й діяти в окупації. По-різному діяти. Я досі не можу вкласти в голові - як, але факт - змогли. Вони тішаться - «свої приїхали», - розповідає активіст.
Оксана Погомій в окупованому Херсоні не припиняла волонтерської діяльності. Саме їй першій подзвонив п'ятий Президент Петро Порошенко, щойно у звільненому місті відновився телефонний зв'язок. Сьогодні вона з однодумцями знову допомагає тим, кому важко. Приймає і передає допомогу. Зокрема, херсонська «Справа громад» взяла під опіку тутешній хоспіс, де доглядають понад двадцять тяжких хворих.
«Роздавали продуктові набори від фонду Петра Порошенка. Буржуйки. Нам привезли багато і продуктів, і наборів, і речей. Головне - ми будемо ставити три намети для обігріву людей! Дякуємо фонду Порошенка за продуктові набори - ми роздамо тим, хто потребує допомоги А головне - дякуємо за позитивні емоції. Вони нам потрібні як ніколи», - https://www.facebook.com/100001258947667/posts/pfbid02mP2XfWhYwngq4XDGKm8JD2nHprWstGp563WTU4PYhnYbCevF4SJU24JU822aZWsrl/ пише Оксана Погомій.
«Наші. Вони якось спокійно ненавидять росію. Кажуть, що відвертих колаборантів окупанти забрали, а от прихованих, тихих, навколо повно. Зливають інфу, корегують, принишкли», - зауважує Віталій Гайдукевич.
«Вантаж з трьох кузовів розподілили за логікою зберігання. Коробки з харчами, одяг, спальники, буржуйки, смаколики - солодощам особлива радість. Тут нюанс, весь час окупації продукти в Херсоні були… окупантські. Тож українські шоколадки-печива тут не просто смакують, а особливо… свободою», - розповідає він.
Волонтер додає, що в планах - запуск осередку тепла і підзарядки. «Зворотня дорога. Їмо херсонські пиріжки із яблуками. Веземо коробку трав'яних чаїв, зібраних під окупацією. Дяка Оксані Погомій. В кишені оберіг - лялька мотанка, яку творили теж ще в окупації. За вікном країна світлих людей в темряві. І тільки генераторні магазинчики світляками поруч дороги. Москво-тварі, вам ніколи не зрозуміти, чого ми виграємо цю війну», - пише Віталій Гайдукевич.
