УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9324 відвідувача онлайн
Новини Відео Волонтери для армії
5 095 79

Воїнам ЗСУ на фронті передадуть 5 тис. комплектів зимової форми, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку на прохання військових готують для передачі на фронт. Перші 5 тисяч комплектів вже готові до відправки – показує п’ятий Президент. Разом з формою на передову передадуть каремати і генератори. Також для військових замовили партію спеціальних хімічних грілок для рук та зимового взуття.

"До нас звернулися з проханням надати зимову форму. Ми підставимо плече Збройним Силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми – відповідно до заявок, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів", – повідомив Петро Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Він показує зразки форми: "це – штани, це – фліски. Подивіться якість цих штанів: 3 години вони були у воді, не намокли, для зими – найкраща позиція. І вже через декілька годин представники регіональних відділень "Справи Громад", "Братів по Зброї", Благодійного фонду будуть відвантажувати це в регіони", – говорить Порошенко.

"Тут є 5 тисяч карематів, які будуть зараз починати відвантажувати в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторах, теж відправляємо. Бо сьогодні це як повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і українські цивільні, і в першу чергу українські військові відчували, що ми про це піклуємося", – пояснює Петро Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет допомоги США включатиме розвідувальне забезпечення та постачання дронів, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву – хімічних комплектів і для рук, і для того щоб вставляти у берці – щоб зігріти наших воїнів. Доєднуйтеся, разом ми будемо набагато ефективніші", – закликав Петро Порошенко.

Воїнам ЗСУ на фронті передадуть 5 тис. комплектів зимової форми, - Порошенко 01
Воїнам ЗСУ на фронті передадуть 5 тис. комплектів зимової форми, - Порошенко 02

Підтримати ЗСУ можна через ГО "Справа Громад", а Фонд Порошенка традиційно подвоює суму зібраних коштів.

Як відомо, Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Автор: 

благодійність (598) допомога (8760) Порошенко Петро (15233) волонтери (1356) ЗСУ (7935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
А скільки комплектів зимової одежі передав 95 квартал і главклован персонально, ілі єта другоє 🤔🧐😁
показати весь коментар
25.11.2022 19:55 Відповісти
+47
Дякуємо, що допомагаєте нашим воїнам.
показати весь коментар
25.11.2022 19:53 Відповісти
+44
Дякуємо, Гетьмане!
показати весь коментар
25.11.2022 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, що допомагаєте нашим воїнам.
показати весь коментар
25.11.2022 19:53 Відповісти
Ви не розумієте. Це все "барига" вкрав у Рєзнікова, Притули і 95 кварталу. І тепер піариццо. Ще й нишком частину на базар продавати віьніс. 🤢
показати весь коментар
25.11.2022 20:23 Відповісти
Барыге велика пошана !!!
показати весь коментар
25.11.2022 20:38 Відповісти
Вот , кто настоящий 👍президент , а не режим МЕГ🤢МАРОДЕРОВ - Старух , Резниченко, Тимошенко …д'ерьмак …………
показати весь коментар
25.11.2022 21:06 Відповісти
Дякуємо, Гетьмане!
показати весь коментар
25.11.2022 19:53 Відповісти
А скільки комплектів зимової одежі передав 95 квартал і главклован персонально, ілі єта другоє 🤔🧐😁
показати весь коментар
25.11.2022 19:55 Відповісти
можу на пальцях показать
показати весь коментар
25.11.2022 19:57 Відповісти
Тут навіть троьх пальців вистачить.
показати весь коментар
25.11.2022 20:07 Відповісти
вистачить навіть одного
показати весь коментар
25.11.2022 20:10 Відповісти
вгадаю мелодію з однієї ноти
показати весь коментар
25.11.2022 20:11 Відповісти
можу на пальцях показать
показати весь коментар
25.11.2022 21:07 Відповісти
Кошевой, Кравец та Пикало він же Пікалов)))
показати весь коментар
25.11.2022 20:08 Відповісти
Валерий Прозапас сегодня рассказал , как в Запорожье В ДЕКАБРЕ РАСПИСАЛИ 30 миллионов на стрижку травы‼️ Резниченко со Старухам МИЛЛИОНЫ П#ЗДЯТ !Выродки , чем вы лучше рашистов⁉️
показати весь коментар
25.11.2022 20:40 Відповісти
Ви праві... особисто я бачу хто лопомагає фронту... Перемога буде за нами!!!
показати весь коментар
25.11.2022 21:14 Відповісти
а вони не афішують
передають так, що ні хто ні чого не бачить і не чує
але я знаю що Ткач віддав свою машину, чи купив,
але передав
про других не чув нікуя...
ааааааааа
чув що ордени отримали...
показати весь коментар
25.11.2022 23:19 Відповісти
Мабуть військові відмовляться від абсолютно непотрібної їм форми від Порошенко.
Тому що Резніков із Маляр розказують, що вже завалили їх тією формою.
показати весь коментар
25.11.2022 19:57 Відповісти
https://t.me/tZEinform/22050 tZEinform *
Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр (з зарплатою 351 492 гр. в місяць) https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720

Перелік.
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
32 тисячі зимових шапок, майже
40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска»)
24 тисячі комплектів польових костюмів.

Судячи з наведених цифр Г. Маляр вважає, що кількість особового складу ЗСУ коливається в межах 40-65 тисяч чоловік, або решта зимового одягу не потребують.
показати весь коментар
25.11.2022 20:02 Відповісти
Маляр займає свою посаду за гроші платників податнів не за свою професійність у військовій справі, а гарно обливаюча брудом 5-го Президента і прославляючи до цього часу напівшостого. Навіщо брехати військовим, що вони всі забезпечені зимнім одягом, коли вони попросили і пана Порошенко і інших волонтерів привезти їм теплі речі? Маояр мабуть не знає, що військові не в бункері біля Боневтіка, а там в полі, де сніг, мороз а подекуди і хорлодний дощ. Чи вона думає, що ми не спілкуємося з рідними і самі там не були?
показати весь коментар
25.11.2022 20:26 Відповісти
Маляр просто шавка "чего изволите"
показати весь коментар
25.11.2022 20:42 Відповісти
Все намагаюсь зрозуміти, на яку кількість бійців це розраховано?
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
показати весь коментар
25.11.2022 21:43 Відповісти
та що змогли... на що нерозкраденого бабла вистачило...
показати весь коментар
25.11.2022 22:35 Відповісти
А що вони змогли ? Це те що захід зумів поставити ((
показати весь коментар
25.11.2022 23:08 Відповісти
Це все для чиновників військових адміністрацій, ОП а бійці забеспечують самі себе за власний кошт бо мають бажання перемогти а потім розібратись цим 3.14 ...ем.
показати весь коментар
25.11.2022 23:54 Відповісти
Ні, вони тільки будуть закуповувати за рахунок закупівлі ***********. Або форма або **********.А барига тільки піариться , портить кртинку главнєйшому. А серйозно - дякую пане президент.
показати весь коментар
26.11.2022 08:33 Відповісти
знову піариться!!!
і скажіть, не надоїло,
клятий порох
показати весь коментар
25.11.2022 19:59 Відповісти
зєля і дерьмак взагалі не піаряться - просто купили собі по квартирі в Лондоні
показати весь коментар
25.11.2022 20:07 Відповісти
За гроші стринджені у мудрого наріТу.
показати весь коментар
25.11.2022 21:44 Відповісти
Дякуємо за турботу про наших воїнів..
до сліз...бо в кожного з нас на передовій
рідні,друзі,сусіди.
показати весь коментар
25.11.2022 20:00 Відповісти
Порох при розкрадених запасах та білянульовоi підтримки від союзників створив з нуля форму для ЗСУ - вiд гудзика до дизайну і забезпечив нею та ще й на склади відгрузив.
Нарід: - то зрада, заробіток на крові.

ЗЕ просрав все - форми нема, її дають союзники та волонтери.
Нарiд: - Зе найкращій!
показати весь коментар
25.11.2022 20:00 Відповісти
- це він так глузує з ЄрЗе
показати весь коментар
25.11.2022 20:10 Відповісти
Хороше питання, думаю всьому свій час.)
Але зараз не на часі )))
показати весь коментар
25.11.2022 20:18 Відповісти
- квапять да? ну пиарится жеж, да? квакой хитрый ....
показати весь коментар
25.11.2022 20:05 Відповісти
Порошенко передал берцы для зэ-ленского
показати весь коментар
25.11.2022 21:46 Відповісти
А Зегнида коли щось передавати буде
показати весь коментар
25.11.2022 20:06 Відповісти
вам шо, відосіків не вистачає! да ви зажралися
показати весь коментар
25.11.2022 20:12 Відповісти
Пшел вон кацап вонючий
показати весь коментар
25.11.2022 21:32 Відповісти
а то ти не касап? не провокатор тут?
Але запитання риторичне
показати весь коментар
25.11.2022 21:52 Відповісти
Журналісти видання "Гроші" провели розслідування й вияснили що супутник який взяв в оренду Сергій Прітула не робить знімки поверхні землі. Він призначений для передачі ТВ сигнала й зараз використовується для трансляції Єдиного Марафону гроші за яку сплачують Прітулє з держбюджету
показати весь коментар
25.11.2022 20:06 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 20:07 Відповісти
Звісно не візьмуть, коли вам туди не потрібно. Коли ви, окрім, як обсиратися, "великоКрадівничити" і волати "пачімуМиНеВНАТО?", ніхріна робити не збиралися і не збираєтесь.
Але це вам. А Україні, нам, потрібно в НАТО і ми там будемо, як рівні серед рівних.
показати весь коментар
25.11.2022 21:51 Відповісти
та це касап-ворог
показати весь коментар
25.11.2022 21:59 Відповісти
Та й тобі б вона вельми б пасувала, особливо в окопі на передку 🤔🧐😁
показати весь коментар
25.11.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 20:25 Відповісти
Брати приклад з Боневтіка, який відкосив зо 4 рази і вся його "квартальна" братія не служила Україні, а вислуживалась на сцені "русскому миру"? Чому він не служив? А сьогодні напялив на себе військову майку і піариться по "єдиному марафону", прикриваючись тими роздітими на передовій бійцями. А вже після того, як відслужать відкосники і Ви разом з ними, будуте мати моральне право говорити щось про сім'ю Порошенко. Досить, вже скільки набрехали, що ні жодного політика світу стільки бруду не було від Вови нашого і пуйла Вови і всієї Бенівсько-ригівської команди. Де вони зараз, на фронті чи в Монако?
показати весь коментар
25.11.2022 20:37 Відповісти
У відповідь зеленський записав відосік у футбольці - бачите, он мені і не холодно. Гадюки.
показати весь коментар
25.11.2022 20:10 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 20:14 Відповісти
Ага в окопі сидить з кулеметом)))
показати весь коментар
25.11.2022 20:24 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 20:26 Відповісти
та він хейтить і зелених, і опозицію... щоб не з числа тої зажопної "опозиції"...
показати весь коментар
25.11.2022 21:06 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/11/25/u-herson-pryvezly-dopomogu-vid-fondu-poroshenka-ta-volonteriv-go-sprava-gromad/ У Херсон привезли допомогу від Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад»

У звільнене місто трьома вантажівками доставили найнеобхідніше - продуктові набори, генератори, намети, буржуйки, спальні мішки, ліки та одяг.

Активісти херсонського осередку ГО «Справа громад» не просто пережили окупацію, а й намагались усіляко допомагати містянам - https://www.facebook.com/100001492863657/posts/pfbid02DX5nfQUBqggrMBUYVjAPXabfDfjq7zxTRzanEpP4giFiyXKJ2RKx9bB99RoLMpfLl/ розповідає журналіст Віталій Гайдукевич . Він ділиться враженнями від зруйнованого життя, яке потроху починають відновлювати місцеві.
«Посад-Покровське. Якийсь час воно було посередині між нашими і руссо-окупанто. На перший погляд селища більше нема. Незрозуміло як та й навіщо повертатися в суцільні руїни. Але десь на дах вже затягнули рубероїд, десь вікна затягнуті плівкою. Сюди навряд чи повернуться усі. Але хтось житиме», - пише Гайдукевич.

«Перехожі цікавляться «що і коли роздаватимуть». Нам на зустріч йдуть наші… Херсонська «Справа Громад». Вони якимсь дивом змогли не лише вижити, але й діяти в окупації. По-різному діяти. Я досі не можу вкласти в голові - як, але факт - змогли. Вони тішаться - «свої приїхали», - розповідає активіст.

Оксана Погомій в окупованому Херсоні не припиняла волонтерської діяльності. Саме їй першій подзвонив п'ятий Президент Петро Порошенко, щойно у звільненому місті відновився телефонний зв'язок. Сьогодні вона з однодумцями знову допомагає тим, кому важко. Приймає і передає допомогу. Зокрема, херсонська «Справа громад» взяла під опіку тутешній хоспіс, де доглядають понад двадцять тяжких хворих.

«Роздавали продуктові набори від фонду Петра Порошенка. Буржуйки. Нам привезли багато і продуктів, і наборів, і речей. Головне - ми будемо ставити три намети для обігріву людей! Дякуємо фонду Порошенка за продуктові набори - ми роздамо тим, хто потребує допомоги А головне - дякуємо за позитивні емоції. Вони нам потрібні як ніколи», - https://www.facebook.com/100001258947667/posts/pfbid02mP2XfWhYwngq4XDGKm8JD2nHprWstGp563WTU4PYhnYbCevF4SJU24JU822aZWsrl/ пише Оксана Погомій.

«Наші. Вони якось спокійно ненавидять росію. Кажуть, що відвертих колаборантів окупанти забрали, а от прихованих, тихих, навколо повно. Зливають інфу, корегують, принишкли», - зауважує Віталій Гайдукевич.



«Вантаж з трьох кузовів розподілили за логікою зберігання. Коробки з харчами, одяг, спальники, буржуйки, смаколики - солодощам особлива радість. Тут нюанс, весь час окупації продукти в Херсоні були… окупантські. Тож українські шоколадки-печива тут не просто смакують, а особливо… свободою», - розповідає він.
Волонтер додає, що в планах - запуск осередку тепла і підзарядки. «Зворотня дорога. Їмо херсонські пиріжки із яблуками. Веземо коробку трав'яних чаїв, зібраних під окупацією. Дяка Оксані Погомій. В кишені оберіг - лялька мотанка, яку творили теж ще в окупації. За вікном країна світлих людей в темряві. І тільки генераторні магазинчики світляками поруч дороги. Москво-тварі, вам ніколи не зрозуміти, чого ми виграємо цю війну», - пише Віталій Гайдукевич.
показати весь коментар
25.11.2022 20:17 Відповісти
"Пункт незламності" , дев'ять місяців тому.
показати весь коментар
25.11.2022 20:19 Відповісти
Пункт Незламності підвищеного комфорту з гарячими стравами і напоями відкрився в ресторані Велюр
показати весь коментар
25.11.2022 20:21 Відповісти
😁
Там Коля котлєта самий незламний
показати весь коментар
25.11.2022 22:49 Відповісти
Велика подяка пане Президенте Вам і Вашій родині, за підтримує ЗСУ. Як показав час все, що Ви робили виявилося правильними речами - армія, мова, віра, а не "какая разница". Боневтік стільки вилив бруду на Вас, що обляпав бризками 73% вівців, які до цього часу не змили цей позор зі свого мозку.
показати весь коментар
25.11.2022 20:21 Відповісти
Коли притула зашкварився з ціною на Спартани, то якось дуже різко зникли мегазбори у всього пєтушиному угла. То ще на вчора потрібно було щоб русні пізда, просто горіло, а це вже мабуть повністю забезпечили усім. Дивина якась
показати весь коментар
25.11.2022 20:22 Відповісти
Канада жь 500 тыс. комплектов обещала
показати весь коментар
25.11.2022 20:35 Відповісти
Взагалі-то, цим треба було перейматися з 2014 по 2019 рік.
показати весь коментар
25.11.2022 20:35 Відповісти
перший 73/43%зебіл на цій гілці. Ну, як завжди, з брехнею, і невпопад
показати весь коментар
25.11.2022 20:45 Відповісти
З 2014 і по 2019 рік нам не було соромно за Президента і Верховного головнокомандучава, якому дісталася армія у сандалях. Все організував і довів до ладу: одягнув, нагодував, озброїв наскільки, настільки можна було щось витратити з бюджету в той час, коли ці, що сьогодні при владі просто тупо брехали і обсирали Україну. Якщо Вам не відомо, то я нагадаю, що якраз ця армія і пізніше призвані по мобілізації зупинили ворога і виганяють його зі своєї землі за допомогою тієї зброї і зброї, яку надали нам друзі по НАТО і США. А що зробив Боневтік? Не втік? А де ракети проекти яких і гроші на них залишила команда Порошенко? Краще помовчати тим, що годувалися на брехні Бені-Вови-медведчука і пуйла і зробили те, що зробили.
показати весь коментар
25.11.2022 20:45 Відповісти
Проперділася? Нах з пляжа!)
показати весь коментар
25.11.2022 20:48 Відповісти
🤢🤖Шепель , а с 2019 г по 222 не надо ?
показати весь коментар
25.11.2022 21:02 Відповісти
Ну і, не займався? Серйозно?
Ви б не ганьбились. Хоча, какаяРазніца?
показати весь коментар
25.11.2022 22:05 Відповісти
Дякуемо пане президенте за цю пiдтримку ВСУ
показати весь коментар
25.11.2022 20:37 Відповісти
знову Барига піариться, всім відомо, що полководець наш Зеленський забезпечив всіх воїнів зимовою формою, в тому числі, бойових комарів
показати весь коментар
25.11.2022 20:38 Відповісти
Довіра Пороху, більша ніж офіційна інфа.
Реальні хлопці на передовій мерзнуть...
показати весь коментар
25.11.2022 21:10 Відповісти
Дякуюємо пане Президенте!
показати весь коментар
25.11.2022 21:43 Відповісти
Я только одно знаю ни одного голоса никогда в жизни я не отдам за слуг !Кучка бездарей немогущих пошить форму за пол года имея на это деньги !
показати весь коментар
25.11.2022 21:52 Відповісти
Дякуємо, пане Президенте.
показати весь коментар
25.11.2022 22:03 Відповісти
пеца. не чуди!!!
показати весь коментар
25.11.2022 22:17 Відповісти
Порох це не Притула і слава Богу.
👍
показати весь коментар
25.11.2022 22:46 Відповісти
З олігархів самий результативний у відсотках до статків,два відсотки.
Рудий ублюдок Ахмєтов соізволіл допомогти країні менш одного відсотка від того що має.Про Зе+ мова взагалі не йде.
https://www.youtube.com/watch?v=Kab3_GNQW-4&t=23s
показати весь коментар
26.11.2022 00:28 Відповісти
Он, як добре працює ЗЕлене Міноборони!!!
І звітує регулярно про те, що все зроблено та забезпечено.

А Порошенко тільки так піариться. Ага. І Канада піариться теж.
А от ЗЄрмакоборона ночей не спить - формою ЗСУ забезпечує.
показати весь коментар
26.11.2022 00:32 Відповісти
Подогрев для обуви - нужен разведчикам!
показати весь коментар
26.11.2022 09:27 Відповісти
 
 