Полонений "вагнерівець" розповів про те, як здався у полон українському безпілотнику. ВIДЕО
Полонений "вагнерівець" Андрій Сорокін розповів українським воїнам деталі того, як він здався у полон українському безпілотнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вагнерівець" розповів, що його під обстрілом побратими викинули з окопа. Він деякий час намагався знайти безпечний прихисток під пильним оком безпілотника. Урешті, зрозумівши марність своєї біганини, підняв руки догори і ступив кілька кроків у напрямку БПЛА. Українські воїни відреагували на такі дії ворога і почали вести його до своїх позицій.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО
