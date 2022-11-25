Полонений "вагнерівець" розповів про те, як здався у полон українському безпілотнику. ВIДЕО

Полонений "вагнерівець" Андрій Сорокін розповів українським воїнам деталі того, як він здався у полон українському безпілотнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вагнерівець" розповів, що його під обстрілом побратими викинули з окопа. Він деякий час намагався знайти безпечний прихисток під пильним оком безпілотника. Урешті, зрозумівши марність своєї біганини, підняв руки догори і ступив кілька кроків у напрямку БПЛА. Українські воїни відреагували на такі дії ворога і почали вести його до своїх позицій.

