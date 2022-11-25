УКР
Полонений "вагнерівець" розповів про те, як здався у полон українському безпілотнику. ВIДЕО

Полонений "вагнерівець" Андрій Сорокін розповів українським воїнам деталі того, як він здався у полон українському безпілотнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вагнерівець" розповів, що його під обстрілом побратими викинули з окопа. Він деякий час намагався знайти безпечний прихисток під пильним оком безпілотника. Урешті, зрозумівши марність своєї біганини, підняв руки догори і ступив кілька кроків у напрямку БПЛА. Українські воїни відреагували на такі дії ворога і почали вести його до своїх позицій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО

+42
Мразота.Ніякого жалю немає до цих вбивць і бути не може.
25.11.2022 20:01 Відповісти
+36
Як і далі лишиться живий, замовить ікону св. Безпілотника-покровителя.
25.11.2022 20:04 Відповісти
+29
Це просто феєрія якась, це відео потрібно розмістити на усіх ресурсах ...
25.11.2022 20:03 Відповісти
Хм. Выжил.
25.11.2022 20:03 Відповісти
Вот именно так русня может вылезти из той жопы, в которую сама же себя загнала. По два шага, как Украина укажет.
25.11.2022 20:48 Відповісти
Як і далі лишиться живий, замовить ікону св. Безпілотника-покровителя.
25.11.2022 20:04 Відповісти
Якщо обміняють на наших - ця тварюка знову піде воювати. У полоні - вони овечки.
25.11.2022 20:13 Відповісти
Нє, якщо обміняють, то отримає кувалдою по чолу від своїх, він же Вагнеровець ...
25.11.2022 20:33 Відповісти
Та нехай зжеруть там один одного! Я тільки зрадію!
25.11.2022 20:36 Відповісти
101%
25.11.2022 20:37 Відповісти
Безпілотнику-респект...
25.11.2022 20:04 Відповісти
Воїнам респект, і волонтерам за безпілотник ))
25.11.2022 20:35 Відповісти
Шо, ВОГов не хватило????
25.11.2022 20:06 Відповісти
кмітливий кацап , ба як жити захотів
25.11.2022 20:06 Відповісти
Треба його обміняти, щоб на расєї юму макітру кувалдою розтрощили на біс..а я порадію
25.11.2022 20:12 Відповісти
Вихаді,тут мєста нєту))).Як там казав Остап Бендер:"Киса,мы с вами чужие на этом празднике жизни"
25.11.2022 20:12 Відповісти
Краще б здох цей нелюдь російський! Корчать із себе невинних жертв
25.11.2022 20:44 Відповісти
Кувалда вже його чекає
25.11.2022 20:51 Відповісти
Писец везучий...
25.11.2022 21:27 Відповісти
Розстріляти цього вбивцю!
25.11.2022 21:33 Відповісти
это шедевр...
25.11.2022 21:35 Відповісти
Оператор дрона ще ніколи не був таким щасливим )))))))
25.11.2022 21:38 Відповісти
Ещё бы... впервые в истории дроном взяли пленного!
25.11.2022 23:19 Відповісти
"Мы уничтожиливсю твою группу" - ЗСУ огромнейший респект.
25.11.2022 22:32 Відповісти
соображающий кацап, вагнеровец ... даже хз, хорошо или плохо. то что словили - наверное хорошо.
25.11.2022 23:06 Відповісти
Самые палачи как раз в "вагнере". Повезло этому гаденышу...
26.11.2022 00:46 Відповісти
Ну, там сейчас сброда с зон и просто мяса вагоны, так что сложно сказать какой процент палачей остался, а сколько наши выкосили. Фото под Бахмутом - там просто горами их тушки лежат, навалом. То что весной в полях лежало - даже в сравнение по количеству не идёт.
26.11.2022 03:11 Відповісти
 
 