Станом на вечір 25 листопада від електрики відключено 6 млн абонентів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено.
Також по всій країні розгорнуто Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема багато скарг у Києві. Очікую від мерії якіснішої роботи. Загалом по країні зараз більше чотирьох тисяч Пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника – щоб у них реально працювало все, що має бути для людей.
Дякую кожному і кожній, хто працює заради України і українців! Усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику та зв’язок", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це в нього єжеднєвна пєрєдача "на добраніч малиші"
Шесть миллионов украинцев сегодня лягут спать голодными, без традиционной лапши
В Україні зебіли плакали.
У пісні цій мораль проста -
Світло погасло від стида.
А чи нікому не здається, що це такі собі "тренування" для застосування більш жорстокіших відключень на добу і більше?
Трохи дурнувата піарщина, бо на патріотизмі всі намагаються погрітися.
Мені теж не подобаються такі пафосно-ідіотичні назви.