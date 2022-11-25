УКР
Станом на вечір 25 листопада від електрики відключено 6 млн абонентів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено.

Також по всій країні розгорнуто Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема багато скарг у Києві. Очікую від мерії якіснішої роботи. Загалом по країні зараз більше чотирьох тисяч Пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника – щоб у них реально працювало все, що має бути для людей.

Дякую кожному і кожній, хто працює заради України і українців! Усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику та зв’язок", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Вишгород, який постраждав від ракетного обстрілу росіян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+15
показати весь коментар
25.11.2022 21:57 Відповісти
+12
Диктор.
показати весь коментар
25.11.2022 21:56 Відповісти
+12
він себе уявляє Хрюшкой і Стєпашкой в одному брєнному тілі!
це в нього єжеднєвна пєрєдача "на добраніч малиші"
показати весь коментар
25.11.2022 22:11 Відповісти
Диктор.
показати весь коментар
25.11.2022 21:56 Відповісти
він себе уявляє Хрюшкой і Стєпашкой в одному брєнному тілі!
це в нього єжеднєвна пєрєдача "на добраніч малиші"
показати весь коментар
25.11.2022 22:11 Відповісти
Дак шо вже час на шашликі,чи філіжанку кави у Відні з Абізяною,чи ще ні?
показати весь коментар
25.11.2022 22:29 Відповісти
Диктор не поможет. Доктор нужен.
Шесть миллионов украинцев сегодня лягут спать голодными, без традиционной лапши
показати весь коментар
25.11.2022 22:39 Відповісти
Абонент в середньому три людини, тобто 6 млн. помножити на три і буде більше половини населення країни.
показати весь коментар
26.11.2022 00:41 Відповісти
После очередной дозы на базар пробило
показати весь коментар
25.11.2022 22:56 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 21:57 Відповісти
Статист Міністерства енергетики в прямому ефірі. Та аплодисментів не буде. Квартал закрився...
показати весь коментар
25.11.2022 21:59 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 22:08 Відповісти
або введіть код - дві сосиски
показати весь коментар
25.11.2022 22:12 Відповісти
💯🤣
показати весь коментар
25.11.2022 22:13 Відповісти
Погасло світло, погасло,
В Україні зебіли плакали.
У пісні цій мораль проста -
Світло погасло від стида.

показати весь коментар
25.11.2022 22:22 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 22:33 Відповісти
Тягнуть і тягнуть з цими ремонтами, відключеннями, графіками.....
А чи нікому не здається, що це такі собі "тренування" для застосування більш жорстокіших відключень на добу і більше?
показати весь коментар
25.11.2022 22:22 Відповісти
Поясните такую штуку: зачем зеленый папуас называет пункты обогрева пунктами незламності? Какой в этом смысл и какому бовдуру пришло такое в голову?
показати весь коментар
25.11.2022 22:24 Відповісти
Зебілам і прийшло!
показати весь коментар
25.11.2022 22:31 Відповісти
зачем зеленый папуас называет пункты обогрева пунктами незламності?

Трохи дурнувата піарщина, бо на патріотизмі всі намагаються погрітися.
Мені теж не подобаються такі пафосно-ідіотичні назви.
показати весь коментар
25.11.2022 22:41 Відповісти
От слова " ломка", наверное - ассоциативное мышление работает у Вовы.
показати весь коментар
25.11.2022 22:49 Відповісти
6 млн. не посмотрят этот видосик от нашего гундосика. И самое интересное, что они ничего не потеряют.
показати весь коментар
25.11.2022 22:30 Відповісти
Тепер я точно впевнений,що цей гнусавий чорт, звітує ***** гундосиками,після його заяв про можливість експорту електрики,систему почали знищувати.
показати весь коментар
25.11.2022 23:13 Відповісти
"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів. Всі зрозуміли ключеве"зелене завдання" ???Далі буде більше.
показати весь коментар
25.11.2022 23:14 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 23:19 Відповісти
У вас нетолько ВСУ красавци, ваши энергетики тоже красавчики💖💝💕. Так что пукину кукиш а не Украина🇱🇻
показати весь коментар
26.11.2022 08:01 Відповісти
 
 