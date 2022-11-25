Станом на вечір 25 листопада від електрики відключено 6 млн абонентів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено.

Також по всій країні розгорнуто Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема багато скарг у Києві. Очікую від мерії якіснішої роботи. Загалом по країні зараз більше чотирьох тисяч Пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника – щоб у них реально працювало все, що має бути для людей.

Дякую кожному і кожній, хто працює заради України і українців! Усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику та зв’язок", - зазначається у повідомленні.

