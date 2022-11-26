Групу з 8 осіб, які незаконно зберігали зброю, знешкоджено на Донеччині, - Нацполіція. ВIДЕО

Встановлено 8 осіб, які зберігали озброєння армійського зразка, а також перебували зі зброєю у громадських місцях. Двоє зі зловмисників - раніше судимі за участь у незаконних збройних формуваннях "днр". Обшуки у підозрюваних проведено в рамках обласної операції "Зброя та вибухівка", яка триває на Донеччині з 1 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

У повідомленні зазначається: "Оперативно-профілактичні заходи спрямовані на протидію нелегальному обігу зброї та її потраплянню до рук криміналітету. Озброєну групу осіб виявили у Краматорську поліцейські управління карного розшуку та відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління за участю спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури.

Встановлено, що вісім місцевих жителів віком від 30 до 50 років володіють арсеналом нелегальної зброї та використовують військову форму. При цьому до стройового складу військових формувань зловмисники відношення не мають та діють під вивіскою громадської організації. Встановлено, що в серпні 2022 року правопорушники надавали послуги підприємцям щодо супроводу вантажів із алкоголем, забороненим для ввезення на Донеччину. За грошову винагороду вони мали забезпечити безперешкодний проїзд фур крізь блокпости без огляду.

Під час санкціонованих обшуків в офісі організації та за місцем мешкання членів групи вилучено: автоматичну зброю, протитанкові гранатомети, міни, ручні гранати, підривачі, набої, вибухівку, прилади для зв’язку, квадрокоптер, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи. Крім того, виявлено наркотичні речовини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників

Речові докази спрямовано на експертизу, за результатами якої особам буде повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ст. 263 ККУ). Двоє фігурантів, уродженці рф, мають судимість за участь у незаконних збройних формуваннях "днр", а саме - підрозділах ворожої розвідки. Одного з них також притягують до відповідальності за шахрайство, підробку документів і самовільне присвоєння владних повноважень службової особи.

Під час операції "Зброя та вибухівка" правоохоронці відстежують джерела надходження нелегальної зброї. Так, у Краматорську оперативники виявили підпільну зброярню, облаштовану в приватному будинку. У власника вилучено три станки для виготовлення патронів, 10 кг пороху, 5 мішків гільз, велику кількість набоїв різних калібрів, макети стрілецької зброї, а також вогнепальну зброю, що перебувала у розшуку як викрадена та втрачена в різних областях України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 8 ударів по Донеччині за добу: пошкоджено 20 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Загалом з початку відпрацювання поліція провела понад 20 обшуків. Вилучено 44 одиниці вогнепальної зброї (з них 26 РПГ), 68 гранат, 79 інших боєприпасів, 18,6 тисяч набоїв, близько 12 кг вибухових речовин.

За фактами незаконного поводження зі зброєю слідчими відкрито 35 кримінальних проваджень. Санкція статті 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Водночас закон гарантує звільнення від відповідальності за зберігання зброї - у випадку її добровільної видачі органам влади. Тому якщо ви знайшли автомат, гранату або набої - повідомте поліцейських".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу російські військові вбили чотирьох жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА