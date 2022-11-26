Зеленський про Голодомор: Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли волелюбність. ВIДЕО

Українці попри голод, темряву і холод зберегли здатність не підкорюватися та волелюбність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у телеграмі.

За його словами, "українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом".

