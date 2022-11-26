УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 513 71

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП нарікають на "віроломство" СБУ та роздягання. ВIДЕО

сбу

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП заявили про "віроломство" СБУ через обшуки в їхніх приміщеннях, де співробітники контррозвідки знайшли ознаки "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє секретар єпархії архімандрит Микита (Сторожук) у зверненні.

Архімандрит Микита скаржиться на виламані двері та "погрози пострілами".

Він стверджує, що "всіх, хто був у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували".

"А потім, звичайно, ну, там всякі добавки… Ну, такі, непристойні", – додав він і закликав, - "якщо є якісь докази, хай доводять".

Також дивіться: СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

обшук (2024) СБУ (13381) УПЦ МП (1230) Чернівці (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Коли кацапи отримують копняка під сраку, вони називають це ударом в спину.
показати весь коментар
26.11.2022 11:02 Відповісти
+30
Попи шалунішки
показати весь коментар
26.11.2022 11:03 Відповісти
+24
Тьфу, кацапська мерзота!
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли кацапи отримують копняка під сраку, вони називають це ударом в спину.
показати весь коментар
26.11.2022 11:02 Відповісти
збоченець--закрий свiй анальний рот !!!!!
показати весь коментар
26.11.2022 13:48 Відповісти
Попи шалунішки
показати весь коментар
26.11.2022 11:03 Відповісти
именно пОпи
показати весь коментар
26.11.2022 11:10 Відповісти
Не только попы. Там все такие. Все через сраку и в партию и на завод и даже в армию
показати весь коментар
26.11.2022 11:20 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 11:46 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 11:47 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 12:21 Відповісти
.Картина маслом: ** А зубы здесь лишние*. ЛДПР
показати весь коментар
26.11.2022 12:33 Відповісти
Страна пидеросия.
показати весь коментар
26.11.2022 16:53 Відповісти
архимандрит Никита. Причём мандрит - это глагол...
показати весь коментар
26.11.2022 12:00 Відповісти
кстати (или не кстати))) а мальчик из церковного хора еще и несовершеннолетний (17 годиков)...
так що мандрит еще и на педофилию потянет...
показати весь коментар
26.11.2022 12:03 Відповісти
А якщо у нього пiд паранжою жiноча бiлизна ? Невсетакадназначна...))
показати весь коментар
26.11.2022 12:32 Відповісти
Попи піда@аси...
показати весь коментар
26.11.2022 12:37 Відповісти
Щоб такого не казали, то мала б бути відеореєстрація усього процесу.
показати весь коментар
26.11.2022 11:03 Відповісти
Отвести попа-*****@са к гинекологу или куда там к проктологу проверить на наличие спермы в ж*пе
показати весь коментар
26.11.2022 11:11 Відповісти
Та вона і є, відеореєстрація, але ж кацапопам треба щось волати для російських змі. Це з спікулянти.
показати весь коментар
26.11.2022 11:46 Відповісти
Где видеорегистрация,покажите,пускай вся страна увидит.
показати весь коментар
26.11.2022 17:07 Відповісти
скоріш за все є, де згідно протоколу хлопці перевіряють що під платтячком у попа. а воно й ржаві кальсони не встигло одіти ))
показати весь коментар
26.11.2022 12:06 Відповісти
Я не я і срака хата не моя.
показати весь коментар
26.11.2022 11:04 Відповісти
Не мав в цьому нічого поганого)Мальчік в трусіках за 8 років виріс,потім пішов співати,а й ще холодно та без світла,то й пішов погрітися в ліжко до настоятеля))
показати весь коментар
26.11.2022 11:05 Відповісти
мальчик был без трусико
показати весь коментар
26.11.2022 18:06 Відповісти
Ну ось і доказ ))Так зігрівся,що трусікі зняв))Спрацювало тепло до ближньго свого)))
показати весь коментар
26.11.2022 18:17 Відповісти
Тьфу, кацапська мерзота!
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
Да ну, а мальчик из хора - это, на самом деле, профессиональный, давно законсперированный агент СБУ )))
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
Там увесь хор цьому "диригенту" флєйту полiрує..Для того iх там i тримають..
показати весь коментар
26.11.2022 12:36 Відповісти
Скромничает поп Никита ! Ведь СОДОМИЯ - одна из духовных скреп кацапской церкви!
показати весь коментар
26.11.2022 11:06 Відповісти
******* мацковського *********** )
показати весь коментар
26.11.2022 11:17 Відповісти
смерть кацапським попам.
показати весь коментар
26.11.2022 11:08 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 11:08 Відповісти
Випередили)
показати весь коментар
26.11.2022 11:10 Відповісти
Я не виновата он сам пришол)
показати весь коментар
26.11.2022 11:09 Відповісти
Якби не дебіли які туди ходять і носять гроші,то не було б і оцього гадючого кубла
показати весь коментар
26.11.2022 11:10 Відповісти
Так всі наші презики до них на сповідь ходили крім пороха,незнаю чи зеля зричеться,чи він тойво,хоче підрізання,а мо вже😆
показати весь коментар
26.11.2022 16:36 Відповісти
Чому цей довбаний гомосєк в рясі - ще на волі . .? Він повинен сісти у в'язницю за розтління малолітніх ,, кажуть - хлопець що був з ним в ліжку , ще неповнолітній .
показати весь коментар
26.11.2022 11:11 Відповісти
"Лучше нет влагалища,
Чем очко товарища!"

(рузьге народная мудрость)
показати весь коментар
26.11.2022 11:11 Відповісти
Православний чл...сос😃
показати весь коментар
26.11.2022 11:11 Відповісти
вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували". (с)

і все...? розстріляти.... без суду і слідства....
показати весь коментар
26.11.2022 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw це мЄрзость
показати весь коментар
26.11.2022 11:12 Відповісти
Церкві сраліна - немає місця на українській землі.
показати весь коментар
26.11.2022 11:13 Відповісти
Та зрозуміло,що агента фсб довго муштрували що треба робити в разі провалу.....
Якщо зараз відповідні служби нічого не зроблять задля видворення цих покидьків з України,то з'являються підозри до цих структур у сприянні рашистам.
показати весь коментар
26.11.2022 11:13 Відповісти
а то всі не знають, шо в парашномі мірє та його філіалах все робиться через жопу )
показати весь коментар
26.11.2022 11:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
26.11.2022 11:15 Відповісти
А що ще може робити ряжений ватний ***** Микита? Тільки відмазки "клеїти". Всі московські попи-покидьки та гниди.
показати весь коментар
26.11.2022 11:16 Відповісти
а мальчік в трусіках - підрос
показати весь коментар
26.11.2022 11:16 Відповісти
В обменный фонд ету мразоту как и всех рашистских попов чтобы и не воняло в Украине ато даже смотреть противно. И не нужно тут рассказывать что какая то церковь перешла в УПЦ. Горбатого могила справит. КГБист есть КГБист под какой бы он вывеской или паспортом не прятался.
показати весь коментар
26.11.2022 11:18 Відповісти
ой вей, яке вiроломство...не дали закiчити злучку. ))

а по сутi є що вiдповiсти, попе? чому у мальчiка в трусiках i в тебе ксiви з двоголовою куркою?

чому тримаєте лiтературу про сраний рюзьге мiр ? явки паролi клiкухи, попе?

все розкажете, куди ви дiнетесь, сволото пiдмоскальська.
показати весь коментар
26.11.2022 11:19 Відповісти
пуйло аж просльозилося вiд жалю та спiвчуття за своiми агентами.

воно ж також по мальчiкам...

показати весь коментар
26.11.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 11:23 Відповісти
Мальчик несовершенолетний . МАЦКОВСЬКА церков розвіла в Україні педофілію , а нардепи і ХТОСЬ В ОПУ їх покриває
показати весь коментар
26.11.2022 12:32 Відповісти
тільки в країні, де править блазень, після роботи СБУ, нечисть відкриває рота.
показати весь коментар
26.11.2022 11:25 Відповісти
Кажуть що СБУ застало у ліжку двох московитцьких голубців у рясах за *************** дєлом.
показати весь коментар
26.11.2022 11:36 Відповісти
на мопархатній сабаці грива грорить.... хоче. щоб кіно показали де він з членом в пащі, смокче і плямкає...
показати весь коментар
26.11.2022 11:39 Відповісти
нехай не пистить, йому ломиться стаття за секс (не будемо конкретизувати тип) з малолєткою.
показати весь коментар
26.11.2022 11:49 Відповісти
Брянский депутат и почетный гражданин россии Никифор Жуков и3нaсилoвал 212 (!!!) российских детей.

Депутат-пeдoфил от "Единой России" Андрей Смирнов и3наcилoвал собственного сына и еще 25 школьников.

На счету пeдoфилов членов партии "Единая Россия", депутатов областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевко из Астрахани 78 эпизодов сексуального насилия над российскими детьми и съемка детского порно.

Педофил депутат Волгоградской областной думы Николай Волков, член партии "Справедливая Россия" (ранее состоял в партии "Единая Россия") обвинен в серии преступлений в отношении российских детей по 19 эпизодам, которые связаны с сексуальным насилием и развращением малолетних.

Православный священник рпц иеромонах Мелетий шесть лет педофильствовал в возглавляемой им Свято-Иннокентьевской православной гимназии. В уголовном деле отца Мелентия - 87 эпизодов сексуального насилия над лицами, не достигшими 14-летнего возраста.

Общее число жертв православного священника Спасо-Преображенского храма г. Димитрограда Александра Берсенева составляет около 50 человек. Надругательства над малолетней паствой происходили даже в церкви.

Настоятель православного храма в Вологодской области священник Алексей Мокиевский совершал развратные действия дома и в храме с двумя девочками, не достигшими 14-летнего возраста, распространял детскую порнографию и демонстрировал ее несовершеннолетним.

Священник благочинного округа Оренбургской епархии Николай Стремский изнасиловал 11 несовершеннолетних, приемных детей.

Священник церкви РПЦ Глеб Грозовский насиловал девочек в православных лагерях.
показати весь коментар
26.11.2022 11:52 Відповісти
Та що Ви кажете
А те, що Ф. Достоєвський, був засуджений за педофілію, втік з під арешту та ховався в ГейЄвропі. Поки у сцаря прощенія не виклянчів. То як?
І нічого-светочь сруской мультури
показати весь коментар
26.11.2022 13:01 Відповісти
Ржу.
показати весь коментар
26.11.2022 11:53 Відповісти
Дивлюся на нього - гей чи не гей?!
А придивляюся - звичайний підарас!
показати весь коментар
26.11.2022 11:53 Відповісти
Та викинути цих чортів мокшанських з України, не хай на болтах мокшанських зберуться всі чорти цієї недоімперіїї
показати весь коментар
26.11.2022 12:00 Відповісти
Не сумнівався що рускіє опять нівчом невінувати
показати весь коментар
26.11.2022 12:12 Відповісти
Погрози пострілами з ****** в ротяру)
показати весь коментар
26.11.2022 12:14 Відповісти
Во заливает
показати весь коментар
26.11.2022 12:19 Відповісти
А цей бородатий дядя "шиє діло" на СБУшників. Стаття 151 "наклеп". Тертий калач. Цікава реакція силовиків. Відпрацюють, як потрібно, чи ********* докази, а потім повибачаються перед "жертвой силовиков"?
показати весь коментар
26.11.2022 12:20 Відповісти
Ай.я.я.яяй!Непристойні добавки попу перервали! Тільки но він настроївся ісповідувати в ліжку молодого отрока(а потім той батюшку?).як зле СБУ стало виламувати двері....А чого досі мовчить главарь цієї скрепної Голубої Устриці Березовський? Чернівці це ж його кубло.... Може пора УПЦМП називати Укр.*************** церковь московской **********?
показати весь коментар
26.11.2022 13:17 Відповісти
Заборонити російську церкву в Україні, яка ховається за назвою УПЦ. Крапка.
показати весь коментар
26.11.2022 13:19 Відповісти
підарас жаліеться на непристойності...
показати весь коментар
26.11.2022 13:24 Відповісти
Это поп как бы отмазывается? Тот голенький пацанчик типа просто мимо проходил?
показати весь коментар
26.11.2022 13:52 Відповісти
якщо до москалів відноситись так само як вони до нас
то одразу всьо как єто так, так нізя,

це якось дуже лагідно з цими падлюками
показати весь коментар
26.11.2022 14:05 Відповісти
что и требовалось доказать....все они в этой московской рпц ********!
показати весь коментар
26.11.2022 14:36 Відповісти
 
 