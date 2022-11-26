У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП нарікають на "віроломство" СБУ та роздягання. ВIДЕО
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП заявили про "віроломство" СБУ через обшуки в їхніх приміщеннях, де співробітники контррозвідки знайшли ознаки "русского мира".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє секретар єпархії архімандрит Микита (Сторожук) у зверненні.
Архімандрит Микита скаржиться на виламані двері та "погрози пострілами".
Він стверджує, що "всіх, хто був у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували".
"А потім, звичайно, ну, там всякі добавки… Ну, такі, непристойні", – додав він і закликав, - "якщо є якісь докази, хай доводять".
Топ коментарі
+36 Trevo Trow
показати весь коментар26.11.2022 11:02 Відповісти Посилання
+30 Toti Toti
показати весь коментар26.11.2022 11:03 Відповісти Посилання
+24 Сергій Деренговський
показати весь коментар26.11.2022 11:06 Відповісти Посилання
так що мандрит еще и на педофилию потянет...
сракахата не моя.
Чем очко товарища!"
(рузьге народная мудрость)
і все...? розстріляти.... без суду і слідства....
Якщо зараз відповідні служби нічого не зроблять задля видворення цих покидьків з України,то з'являються підозри до цих структур у сприянні рашистам.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а по сутi є що вiдповiсти, попе? чому у мальчiка в трусiках i в тебе ксiви з двоголовою куркою?
чому тримаєте лiтературу про сраний рюзьге мiр ? явки паролi клiкухи, попе?
все розкажете, куди ви дiнетесь, сволото пiдмоскальська.
воно ж також по мальчiкам...
Депутат-пeдoфил от "Единой России" Андрей Смирнов и3наcилoвал собственного сына и еще 25 школьников.
На счету пeдoфилов членов партии "Единая Россия", депутатов областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевко из Астрахани 78 эпизодов сексуального насилия над российскими детьми и съемка детского порно.
Педофил депутат Волгоградской областной думы Николай Волков, член партии "Справедливая Россия" (ранее состоял в партии "Единая Россия") обвинен в серии преступлений в отношении российских детей по 19 эпизодам, которые связаны с сексуальным насилием и развращением малолетних.
Православный священник рпц иеромонах Мелетий шесть лет педофильствовал в возглавляемой им Свято-Иннокентьевской православной гимназии. В уголовном деле отца Мелентия - 87 эпизодов сексуального насилия над лицами, не достигшими 14-летнего возраста.
Общее число жертв православного священника Спасо-Преображенского храма г. Димитрограда Александра Берсенева составляет около 50 человек. Надругательства над малолетней паствой происходили даже в церкви.
Настоятель православного храма в Вологодской области священник Алексей Мокиевский совершал развратные действия дома и в храме с двумя девочками, не достигшими 14-летнего возраста, распространял детскую порнографию и демонстрировал ее несовершеннолетним.
Священник благочинного округа Оренбургской епархии Николай Стремский изнасиловал 11 несовершеннолетних, приемных детей.
Священник церкви РПЦ Глеб Грозовский насиловал девочек в православных лагерях.
А те, що Ф. Достоєвський, був засуджений за педофілію, втік з під арешту та ховався в ГейЄвропі. Поки у сцаря прощенія не виклянчів. То як?
І нічого-светочь сруской мультури
А придивляюся - звичайний підарас!
то одразу всьо как єто так, так нізя,
це якось дуже лагідно з цими падлюками