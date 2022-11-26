У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП нарікають на "віроломство" СБУ та роздягання. ВIДЕО

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП заявили про "віроломство" СБУ через обшуки в їхніх приміщеннях, де співробітники контррозвідки знайшли ознаки "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє секретар єпархії архімандрит Микита (Сторожук) у зверненні.

Архімандрит Микита скаржиться на виламані двері та "погрози пострілами".



Він стверджує, що "всіх, хто був у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували".



"А потім, звичайно, ну, там всякі добавки… Ну, такі, непристойні", – додав він і закликав, - "якщо є якісь докази, хай доводять".

