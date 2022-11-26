УКР
Засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві на знак солідарності з українцями. ВIДЕО

Засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світло у залі, де проводилася зустріч, вимкнули на знак солідарності з українцями.

Топ коментарі
+6
ОБСЕ-импотенты
26.11.2022 12:59 Відповісти
+6
Дайте дальнобійну зброю і не треба буде цих флешмобів
26.11.2022 13:35 Відповісти
+5
Потрібно флеш моб по всьому світу такий зробити , щоб земляне цю проблему відчули і зрозуміли як українців знищують РОССИІЯНЕ
26.11.2022 12:46 Відповісти
Потрібно флеш моб по всьому світу такий зробити , щоб земляне цю проблему відчули і зрозуміли як українців знищують РОССИІЯНЕ
26.11.2022 12:46 Відповісти
ОБСЕ-импотенты
26.11.2022 12:59 Відповісти
Так,потенція річ мінлива😉
27.11.2022 15:36 Відповісти
Для пущеи убедітєльності зо дві черги із шмаисера над головами .
26.11.2022 13:03 Відповісти
москаль, тут не наливають, сиди вдома.
26.11.2022 14:06 Відповісти
Так хотілось цуики .
26.11.2022 14:14 Відповісти
Що там нема світла,але є тепло, вода, гаряча їжа і нема прильотів , розрухи і смертей...
26.11.2022 13:07 Відповісти
так це ж не вони обирали собі президентом то двічі зека Януковича, то клоуна, то дебілів у парламент.
Тож у них все добре.
а в нас війна.
26.11.2022 14:07 Відповісти
Дайте дальнобійну зброю і не треба буде цих флешмобів
26.11.2022 13:35 Відповісти
детский сад.
26.11.2022 14:31 Відповісти
Це б натщесерце в пам'ять Голодомору
26.11.2022 21:23 Відповісти
 
 