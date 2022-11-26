УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8806 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
60 936 114

Мешканців російської Твері налякала колона військової техніки під прапорами України. ВIДЕО

Мешканців російської Твері налякала колона військової техніки під прапорами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, йдеться про зйомки кремлівськими пропагандистами якогось фільму чи відеоролика. Колону зафільмував один з мешканців міста.

"Это че такое происходит-то у нас! Ребята, ничего личного, конечно... Это может быть кому-то покажется какой-то провокацией... Но у меня немножко ощущение сюрреализма какого-то...", - каже росіянин на записі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В ефірі російського Бєлгорода працює українське радіо. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2867) росія (67900) прапор (504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+96
Привчають потихеньку
показати весь коментар
26.11.2022 13:04 Відповісти
+79
А може це провокація кацапів під чужими прапорами
показати весь коментар
26.11.2022 13:02 Відповісти
+78
Тверская наротная республика напала на Мацковскую наротную республику? 🤓🤓🤓
показати весь коментар
26.11.2022 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наші в місті.
показати весь коментар
26.11.2022 20:18 Відповісти
Боже які дебіли
показати весь коментар
26.11.2022 20:20 Відповісти
гнусавый, а как тебе Днепр? ты сопли распустил или их собираешь, чтобы шашалык пошамать?
показати весь коментар
26.11.2022 21:18 Відповісти
Через Тверь на кремль? Несподіваний хід для кацапів😁 Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.11.2022 21:29 Відповісти
Готують якесь западло.
показати весь коментар
26.11.2022 22:23 Відповісти
Фаня стафайся, в плєну тебя ждут колпаса і стопка фоткі
Хенде хох
показати весь коментар
26.11.2022 22:27 Відповісти
Наш БТР-3. Затрофеєний в нацгвардії мабуть
показати весь коментар
26.11.2022 22:39 Відповісти
він не піксельний... це скоріше для роліків "напад України на Белорусь", озеро вже достало що білорусів в топку бросить не вдається... перевдягання - один з останніх прийомів нeгoїв.
показати весь коментар
27.11.2022 20:19 Відповісти
Фільмец замастирять. Взяття рейхстагу вже було, тепер буде взяття Капітолію, . Оленевод Капітолій вже побудував і Вована не забудь те
показати весь коментар
27.11.2022 00:35 Відповісти
схоже кацапські падли готують провокацію в Білорусі
показати весь коментар
27.11.2022 01:32 Відповісти
Привчатьйтеся казланогиє! Щоб більше подива не було.
показати весь коментар
27.11.2022 02:02 Відповісти
Це тільки початок, ще заспіваєте українською та вибачення нею попросите
показати весь коментар
27.11.2022 03:43 Відповісти
Очень удачно получилось, что это кино отсняли не только его постановщики-лжецы, но и случайный водитель и что он опубликовал его.

Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!
показати весь коментар
27.11.2022 04:38 Відповісти
готується чергове телевізійне свинство

Автору цього " кіна " - дякую ... може мешканці вживу побачать Святий Прапор Країни ...

Україна переможе!
показати весь коментар
27.11.2022 11:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 