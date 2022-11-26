Мешканців російської Твері налякала колона військової техніки під прапорами України. ВIДЕО
Мешканців російської Твері налякала колона військової техніки під прапорами України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, йдеться про зйомки кремлівськими пропагандистами якогось фільму чи відеоролика. Колону зафільмував один з мешканців міста.
"Это че такое происходит-то у нас! Ребята, ничего личного, конечно... Это может быть кому-то покажется какой-то провокацией... Но у меня немножко ощущение сюрреализма какого-то...", - каже росіянин на записі.
Хенде хох
Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!
Автору цього " кіна " - дякую ... може мешканці вживу побачать Святий Прапор Країни ...
Україна переможе!