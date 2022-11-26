В російському Кримську невідомий убив із рушниці чотирьох відвідувачів торговельного центру. ВIДЕО
В російському Кримську невідомий убив із рушниці чотирьох людей поблизу місцевого торговельного центру "Славянский".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався два дні тому, а сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований розстріл одніє з жертв.
На записі видно озброєного чоловіка, що йде вздовж припаркованих автомобілів і стріляє. На опублікованому фрагменті запису, чоловік робить три постріли. Одним з них, він добиває раніше поранену жертву. Повідомляють, що стрілець застрелився.
владимир Мозговой
Maxim Ak-Murza
Злий Грицько
https://ibb.co/9rpN910
https://ibb.co/CQMLBR7
Гильз не останется, видео с камер неразличимо - пацан развлекается.
Згадайте розстріл в Керчі (там теж 18річний "терорист" за пів року оформив та купив собі рушницю і після "пострілу" застрелився).
Це те, що згадалось свіже.
А так в болотяних ****** такого гівна вистачало - Норд-Ост, вибухи житлових будинків, захвати і розстріли школярів..
Как это все обнадеживает, все это их гнилое существование. Беда лишь в том, что мы в непосредственной близости.
Як там співають на Засрашці..... "толі ісчо будєт....толі ісчо будєт".... а як вони гадали.... "посієш вітер - пожнеш бурю".
( ).
Хай би свинопси пожерли одні інших разом з касавароткамі, лаптямі та какошніками.