17 111 81

В російському Кримську невідомий убив із рушниці чотирьох відвідувачів торговельного центру. ВIДЕО

В російському Кримську невідомий убив із рушниці чотирьох людей поблизу місцевого торговельного центру "Славянский".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався два дні тому, а сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований розстріл одніє з жертв.

На записі видно озброєного чоловіка, що йде вздовж припаркованих автомобілів і стріляє. На опублікованому фрагменті запису, чоловік робить три постріли. Одним з них, він добиває раніше поранену жертву. Повідомляють, що стрілець застрелився.

Топ коментарі
+46
ось так у дикій місцевості народжуються "хорошие русские"...зразу четверо)))
26.11.2022 18:25 Відповісти
26.11.2022 18:25 Відповісти
+43
Героический герой "спецоперации" додому повернувся?
26.11.2022 18:26 Відповісти
26.11.2022 18:26 Відповісти
+35
Мабуть без стіралки чи унітазу повернувся, так зло зганяє...
26.11.2022 18:31 Відповісти
26.11.2022 18:31 Відповісти
ось так у дикій місцевості народжуються "хорошие русские"...зразу четверо)))
26.11.2022 18:25 Відповісти
26.11.2022 18:25 Відповісти
Пять
26.11.2022 18:27 Відповісти
26.11.2022 18:27 Відповісти
точняк-воно ж застрелилось))найцінніший "хороший"
26.11.2022 18:30 Відповісти
26.11.2022 18:30 Відповісти
26.11.2022 19:27 Відповісти
26.11.2022 19:27 Відповісти
Дайте им ещё больше солей и водки !
27.11.2022 15:14 Відповісти
27.11.2022 15:14 Відповісти
Місцевість не дика. Кримськ - це бувша українська станиця, окупована рашкою та заселена кацапськими дикунами
26.11.2022 20:46 Відповісти
26.11.2022 20:46 Відповісти
окупована це правда. але не факт. що заселена кацапами, факт, що місцевих людей кремляді асимілювали, денаціоналізували - перетворили на кацапів, це злочин пострашніше смішного розтрілу 4 кацапів невдоволеним чоловіком.
26.11.2022 21:16 Відповісти
26.11.2022 21:16 Відповісти
не удивит если через пару дней будут этим роликом рекламировать кацапскую винтовку...
27.11.2022 06:58 Відповісти
27.11.2022 06:58 Відповісти
А чего так мало?
26.11.2022 18:25 Відповісти
26.11.2022 18:25 Відповісти
Для одностволки ТОЗ 16 кал 56р вип. скорострільність задовільна
26.11.2022 18:50 Відповісти
26.11.2022 18:50 Відповісти
А я требую продолжения банкета! (с)
26.11.2022 23:57 Відповісти
26.11.2022 23:57 Відповісти
Як в бойовику...
26.11.2022 18:26 Відповісти
26.11.2022 18:26 Відповісти
Героический герой "спецоперации" додому повернувся?
26.11.2022 18:26 Відповісти
26.11.2022 18:26 Відповісти
и это только начало "возвращения хероев". далі буде.
26.11.2022 18:30 Відповісти
26.11.2022 18:30 Відповісти
Мабуть без стіралки чи унітазу повернувся, так зло зганяє...
26.11.2022 18:31 Відповісти
26.11.2022 18:31 Відповісти
Десь тут читала, що це він свою колишню самицю хотів замочити, вона втікла, а ті хто її захищав попали під роздачу.
26.11.2022 19:45 Відповісти
26.11.2022 19:45 Відповісти
У коментарях читала. Зараз не знайду, бо не пам'ятаю під якою саме статею.
27.11.2022 07:55 Відповісти
27.11.2022 07:55 Відповісти
Скоріш за все свою свиноматку
27.11.2022 09:06 Відповісти
27.11.2022 09:06 Відповісти
Обиделся - в военкомате отказали, не пустили на хронт
26.11.2022 18:53 Відповісти
26.11.2022 18:53 Відповісти
Приблизно як Flippy (Прапор) із Happy Tree friends. https://youtu.be/7H0K9XNuX0Q?t=2859 Щось нагадало про війну , і...
26.11.2022 19:47 Відповісти
26.11.2022 19:47 Відповісти
есть один прикольный момент о другом херое, из рассказа ***** "мать" ))) в полном видео показана табличка на его "могиле", оказывается он умер "поднимая всех в атаку"ещё в 2019 )))
https://ibb.co/9rpN910
26.11.2022 19:54 Відповісти
26.11.2022 19:54 Відповісти
красавы "баба и сына" ))))
https://ibb.co/CQMLBR7
26.11.2022 20:10 Відповісти
26.11.2022 20:10 Відповісти
...и ихняя - еенная и евонная скрепа
26.11.2022 20:33 Відповісти
26.11.2022 20:33 Відповісти
причём попали в вилку между скрепами ))) тусовка то офицально была заявлена, как "В Ново-Огарёве прошла встреча ***** с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции" (С) ))))). "сво, карл!!" (С) значит с одной стороны - эта "сво" уже шло в 2019 году ))), а с другой - да, он мог там погибнуть и 2019, но тогда это "явка с повинной, что они там были" )))
26.11.2022 20:48 Відповісти
26.11.2022 20:48 Відповісти
26.11.2022 21:21 Відповісти
26.11.2022 21:21 Відповісти
Так вот что ху#ло имел ввиду, когда говорил: "А мы всерьёз ещё не начинали".
27.11.2022 00:01 Відповісти
27.11.2022 00:01 Відповісти
Видео прекрасно... Меня в нём всё устраивает !
26.11.2022 18:29 Відповісти
26.11.2022 18:29 Відповісти
Маловато хороших русских наделал.....
26.11.2022 18:35 Відповісти
26.11.2022 18:35 Відповісти
нормально, по заветах соловьиного помёта )) все кого он замочил могли ведь прятаться от мобилизации ))))
26.11.2022 18:29 Відповісти
26.11.2022 18:29 Відповісти
Великий патріот москальщини.Заслужив орден.
26.11.2022 18:30 Відповісти
26.11.2022 18:30 Відповісти
Дайте вгадаю- вже сьогодні ватні пропагандони скажуть шо це Україна винн
26.11.2022 18:30 Відповісти
26.11.2022 18:30 Відповісти
Та нє! Ва фсьом вінават Парашэнка!
26.11.2022 20:31 Відповісти
26.11.2022 20:31 Відповісти
Навыки отработаны, чего пропадать добру ?
Гильз не останется, видео с камер неразличимо - пацан развлекается.
26.11.2022 18:30 Відповісти
26.11.2022 18:30 Відповісти
А Редкар не читач,Редкар одразу писака,що не зрозуміє і срака...Який "загранотряд" ?Які "побратими чмобікі?-воно ж перелякалося і застрелилося.Ось так не треба з*являтися по повістці в воєнкомат!!!
26.11.2022 22:32 Відповісти
26.11.2022 22:32 Відповісти
Ми маємо поспівчувати? Та горіть там вогнем. Жеріть один одного. Стріляйте. Щоб менше вас прийшло на нашу землю.
26.11.2022 18:31 Відповісти
26.11.2022 18:31 Відповісти
Шо я помітив, зараз на Цензорі зникли московити зі своїм - "Как ві можетє, єто же люди". І мені це подобається, бо і українських плакальщиків вистачає, просто зараз бояться світитись.
26.11.2022 19:08 Відповісти
26.11.2022 19:08 Відповісти
Я сам із Маріуполя. І спочатку я був російськомовним. Українську мову просто вивчив. Але після того, що зробили з Маріуполем - я росіян за людей не вважаю. Свинособаки.
26.11.2022 19:21 Відповісти
26.11.2022 19:21 Відповісти
Скрепненько по душевному.
26.11.2022 18:32 Відповісти
26.11.2022 18:32 Відповісти
по видимому из роисии уезжать не хотели
26.11.2022 19:45 Відповісти
26.11.2022 19:45 Відповісти
Патрони кончились .
26.11.2022 18:32 Відповісти
26.11.2022 18:32 Відповісти
та не переживай ти так
26.11.2022 18:58 Відповісти
26.11.2022 18:58 Відповісти
Это еще не вернулась с фронта вся эта оркская алкашня,вот тогда у них веселуха пойдет на улицах.
26.11.2022 18:35 Відповісти
26.11.2022 18:35 Відповісти
1917-2
26.11.2022 19:24 Відповісти
26.11.2022 19:24 Відповісти
Дикий народ дикие нравы.
26.11.2022 18:42 Відповісти
26.11.2022 18:42 Відповісти
Если бы он этого не сделал то это сделали бы солдаты НАТО. Взаимоутилизация.
26.11.2022 18:43 Відповісти
26.11.2022 18:43 Відповісти
Продовжуйте в тому же дусі ...
26.11.2022 18:47 Відповісти
26.11.2022 18:47 Відповісти
Дуже схоже на гбешну муть - як завжди "теракти" з'являються в часи, коли треба увагу ватних хом'яків переключити або сколихнути.

Згадайте розстріл в Керчі (там теж 18річний "терорист" за пів року оформив та купив собі рушницю і після "пострілу" застрелився).
Це те, що згадалось свіже.
А так в болотяних ****** такого гівна вистачало - Норд-Ост, вибухи житлових будинків, захвати і розстріли школярів..
26.11.2022 18:57 Відповісти
26.11.2022 18:57 Відповісти
Та яка різниця хто мочить кацапів? Меньше навантаження на ЗСУ на 4 тушки й то добре.
26.11.2022 20:46 Відповісти
26.11.2022 20:46 Відповісти
Молодець мужик👍 дуже влучно добив лежачого орка. Настрій піднявся після перегляду позетивного відео😃
26.11.2022 18:57 Відповісти
26.11.2022 18:57 Відповісти
eto esze moiki He werulis6 )))
26.11.2022 18:57 Відповісти
26.11.2022 18:57 Відповісти
Чмобики разбушевались?
26.11.2022 18:59 Відповісти
26.11.2022 18:59 Відповісти
18+
26.11.2022 19:07 Відповісти
26.11.2022 19:07 Відповісти
Дашиснаццаті і старше!
26.11.2022 19:42 Відповісти
26.11.2022 19:42 Відповісти
26.11.2022 19:13 Відповісти
26.11.2022 19:13 Відповісти
С криком Крым наш, выстрелил в лежачего ватника.
26.11.2022 19:27 Відповісти
26.11.2022 19:27 Відповісти
Я так очікувала, шо він в кінці ще й себе закабзоне, але й так не погана статистика. Давай хлопче, не збавляй обертів🤣
26.11.2022 19:30 Відповісти
26.11.2022 19:30 Відповісти
Повідомляють, що стрілець застрелився.
Джерело:
26.11.2022 20:07 Відповісти
26.11.2022 20:07 Відповісти
Всего лишь амурные дела. Не дала. Расстроился. Желаю всем кацапам на день Валентина.
Как это все обнадеживает, все это их гнилое существование. Беда лишь в том, что мы в непосредственной близости.
26.11.2022 19:33 Відповісти
26.11.2022 19:33 Відповісти
Наверное, фанат S.T.A.L.K.E.Ra.
26.11.2022 19:36 Відповісти
26.11.2022 19:36 Відповісти
Місце мені доволі знайоме-відбудовували там знесений"повінню" міст.І що цікаво-територія там видно проклята.Знаючи, ще й тепер, кацапів-починаєш розуміти-що рефрижератори трупів після затоплення міста-свята правда,а офіційних два десятка повна брехня.І вершина цинізму-приїздив ***** і, так бодренько, все обіцяв відновити і компенсувати.Правда мер міста-свою сім*ю і родичів,а ще себе коханого-евакуював саме в ніч повені.От загадка...А немає тут загадки-щоб ****** не зруйнувалася від дощів і не затопила "дачі" ВІПів-просто вирішили греблю просто зруйнувати і перенаправити воду-а куда схоче...Ось такий він Кримськ!
26.11.2022 22:46 Відповісти
26.11.2022 22:46 Відповісти
Й це вони ще не починали повертатися з м'ясорубки , куди їх ***** з пропогандистами загнали!!!
Як там співають на Засрашці..... "толі ісчо будєт....толі ісчо будєт".... а як вони гадали.... "посієш вітер - пожнеш бурю".
26.11.2022 20:44 Відповісти
26.11.2022 20:44 Відповісти
гарно але мало
26.11.2022 20:45 Відповісти
26.11.2022 20:45 Відповісти
П"ять сімей залишилися без нових автівок.
26.11.2022 20:47 Відповісти
26.11.2022 20:47 Відповісти
А це вже пічалька.
( ).
27.11.2022 04:06 Відповісти
27.11.2022 04:06 Відповісти
Припарковал на вечно .
26.11.2022 21:02 Відповісти
26.11.2022 21:02 Відповісти
малавато будєт!
26.11.2022 21:19 Відповісти
26.11.2022 21:19 Відповісти
Something tells me that they will find the Ukrainian passport on his dead body and call for International investigation.
26.11.2022 21:25 Відповісти
26.11.2022 21:25 Відповісти
Don't listen to that guy. Hi is lier. Seems to me : from russia
26.11.2022 21:43 Відповісти
26.11.2022 21:43 Відповісти
Look, I'm just telling what ruzzian always do when something bad happens there - blame Ukraine. If you don't understand that, too bad. I'm really sorry for your level of IQ. I've nothing to add.
26.11.2022 21:46 Відповісти
26.11.2022 21:46 Відповісти
What did he mean by "that guy"?
26.11.2022 23:55 Відповісти
26.11.2022 23:55 Відповісти
He meant me. But I give people with limited mental capacity a certain break.
27.11.2022 00:10 Відповісти
27.11.2022 00:10 Відповісти
ну це просто свято якесь... жаль що мало постріляв.... Кулемет би йому.... та побільше цих уйобків рашістських у купі.
27.11.2022 00:14 Відповісти
27.11.2022 00:14 Відповісти
Та якось похій на тих орків. І на того, хто пафкав із рушниці, і на тих, у кого він пафкав.
Хай би свинопси пожерли одні інших разом з касавароткамі, лаптямі та какошніками.
27.11.2022 04:04 Відповісти
27.11.2022 04:04 Відповісти
******* русня - это не мат, а научное определение, основанное на изучении поведения, миграции, инстинктов и действий человекоподобных приматов населяющих территорию РФ.
27.11.2022 07:04 Відповісти
27.11.2022 07:04 Відповісти
MALO!
27.11.2022 07:36 Відповісти
27.11.2022 07:36 Відповісти
Не, ну это - нормально...
27.11.2022 08:57 Відповісти
27.11.2022 08:57 Відповісти
а перестреляли бы они друг друга!желаю им победы с обеих сторон,до последнего ублюдка!
27.11.2022 11:51 Відповісти
27.11.2022 11:51 Відповісти
Так.. Ну с таким успехм сращисты могут начать просить вооружениедля самоликвидации оркостана от ЗСУ
27.11.2022 23:33 Відповісти
27.11.2022 23:33 Відповісти
 
 