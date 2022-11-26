В російському Кримську невідомий убив із рушниці чотирьох відвідувачів торговельного центру. ВIДЕО

В російському Кримську невідомий убив із рушниці чотирьох людей поблизу місцевого торговельного центру "Славянский".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався два дні тому, а сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований розстріл одніє з жертв.

На записі видно озброєного чоловіка, що йде вздовж припаркованих автомобілів і стріляє. На опублікованому фрагменті запису, чоловік робить три постріли. Одним з них, він добиває раніше поранену жертву. Повідомляють, що стрілець застрелився.

