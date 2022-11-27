УКР
День народження в окопі: "Нappy birthday dear повар. У мене ще свічечка є для тебе. Піду зараз принесу". ВIДЕО

Бійці, що ведуть бої з російськими окупантами, показали як відзначають дні народження в окопах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували вітання своєму кухарю на ім'я Валерій. Імениннику подарували шоколадний батончик. 

"Завжи мріяв відзначити день народження в колі друзів. Мрії збуваються", - відреагував, стоячи в окопі, на вітання Валерій.

Щирі вітання імениннику!
Бажаю перемоги та довгих років життя
у вільній Україні!💛💙
27.11.2022 10:51 Відповісти
Оце пункт Незламності....
27.11.2022 10:53 Відповісти
С днем рождения ,Герой , спасибо за твой ратний труд , дай Бог здоровья Тебе и всех нашим Воинам.
27.11.2022 10:54 Відповісти
Боже!!! Бережи кожного з них і всіх...(вони неоціненні і безціні)
27.11.2022 11:12 Відповісти
Дякуємо матері за сина
27.11.2022 11:17 Відповісти
этим людям памятники в каждом дворе страны нужно ставить
27.11.2022 11:56 Відповісти
С днём Рождения , Герой❤️💙💛‼️🙏Счастья , здоровья , крепкой любви и скорейшей Победы ‼️✌🏼✌🏼✌🏼🍀🍀
27.11.2022 16:01 Відповісти
Певно цей День народження у окопах на передовій запам*ятується на все своє життя
27.11.2022 17:22 Відповісти
https://wishes.moonzori.com/happy-birthday-man-special-wishes-with-emojis-for-him/ Happy Birthday Man !
04.12.2022 22:29 Відповісти
 
 