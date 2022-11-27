День народження в окопі: "Нappy birthday dear повар. У мене ще свічечка є для тебе. Піду зараз принесу". ВIДЕО

Бійці, що ведуть бої з російськими окупантами, показали як відзначають дні народження в окопах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували вітання своєму кухарю на ім'я Валерій. Імениннику подарували шоколадний батончик.

"Завжи мріяв відзначити день народження в колі друзів. Мрії збуваються", - відреагував, стоячи в окопі, на вітання Валерій.

