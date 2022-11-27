Хрюша і Стєпашка із радянської передачі "Спокойной ночи, малыши" та її ведуча Ангеліна Вовк збираються на фронт: "Нужно остановить как-то ту сторону". ВIДЕО

Ведуча радянської дитячої передачі "Спокойной ночи, малыши" Ангеліна Вовк, разом зі своїми персонажами Хрюшею та Стєпашкою збирається на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Вовк, спогади про "Спокойной ночи, малыши" та персонажі цієї передачі змусять українців "по другому посмотреть на эти события".

