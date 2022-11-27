УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7402 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
38 860 207

Хрюша і Стєпашка із радянської передачі "Спокойной ночи, малыши" та її ведуча Ангеліна Вовк збираються на фронт: "Нужно остановить как-то ту сторону". ВIДЕО

Ведуча радянської дитячої передачі "Спокойной ночи, малыши" Ангеліна Вовк, разом зі своїми персонажами Хрюшею та Стєпашкою збирається на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Вовк, спогади про "Спокойной ночи, малыши" та персонажі цієї передачі змусять українців "по другому посмотреть на эти события".

Читайте: Росіяни вербують на війну проти України студентів з Африки, - The Daily Beast

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії та на тимчасово окупованих територіях України окупанти готують нову хвилю прихованої мобілізації, - Генштаб

Автор: 

мультфільм (20) СРСР (349) мобілізація (3231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+102
Хрша та стєпашка-набагато розумнійші за цю дурну кацапську тьотю...
показати весь коментар
27.11.2022 12:20 Відповісти
+100
Мозги у нее из того же материала, что Хрюша и Степашка, однозначно...
показати весь коментар
27.11.2022 12:21 Відповісти
+83
Слушаешь эту дичь и диву даешься Кровожадные ублюдки пришли нас всех убить а эта дура в сказке живет
показати весь коментар
27.11.2022 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
ВЫЖИВШАЯ ИЗ УМА БАБА СКАЖИ СВОИМ РАШИСТАМ - ОСТАНОВИТЕСЬ
показати весь коментар
28.11.2022 07:32 Відповісти
Хрюша і Філя виховували з дитинства рускіх свинособак.
показати весь коментар
28.11.2022 07:53 Відповісти
🐷🐶
показати весь коментар
28.11.2022 08:52 Відповісти
Якраз українці навчились спритно вбивати тих свинособак
показати весь коментар
28.11.2022 09:02 Відповісти
Своїми казками,вовциця виховала на всій території параши:убийцнасильниковмародёров!
показати весь коментар
28.11.2022 16:37 Відповісти
Довбанута...
показати весь коментар
30.11.2022 00:38 Відповісти
Нехай пуціну стєпашку, а кадирці - хрюшу поглибше засуне.
показати весь коментар
30.11.2022 00:42 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 