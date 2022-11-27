Прем’єр Британії Сунак опублікував відео на підтримку України, озвучене українцями: "Ми віримо у свободу". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик "Ми віримо у свободу", озвучений голосами українців та присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас.

За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося.

Українському народу загрожують бомбардування вдень та відключення електроенергії ночами.

Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через це.

Велика Британія — один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити наш дух.

Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боротимемося за перемогу у цій війні.

З вашою допомогою ми забезпечимо собі волю. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, які ми всі так цінуємо", - йдеться у відео.

