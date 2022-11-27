УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7402 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
4 113 14

Прем’єр Британії Сунак опублікував відео на підтримку України, озвучене українцями: "Ми віримо у свободу". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик "Ми віримо у свободу", озвучений голосами українців та присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас.

За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося.

Українському народу загрожують бомбардування вдень та відключення електроенергії ночами.

Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через це.

Велика Британія — один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити наш дух.

Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боротимемося за перемогу у цій війні.

З вашою допомогою ми забезпечимо собі волю. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, які ми всі так цінуємо", - йдеться у відео.

Також дивіться: Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5802) Україна (6203) Сунак Ріші (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Міркував що хоч в цьому роліку не побачу репу дерьмака, але мої сподівання виявилися марними ...
показати весь коментар
27.11.2022 14:28 Відповісти
+11
показати весь коментар
27.11.2022 14:17 Відповісти
+7
Дякуємо за підтримку! Але до чого дєрмак з "найвеличнішим" у відео?
показати весь коментар
27.11.2022 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
посмотрел я и увидел что идиотиков в твиттере под роликом тоже хватает, тоже зрады выискивают на каждом месте
показати весь коментар
27.11.2022 14:01 Відповісти
Порядна людина руки дерьмаку не подасть
https://www.youtube.com/watch?v=RQig40tgyT8
показати весь коментар
27.11.2022 14:48 Відповісти
Неймовірне відео про незламного Єрмака та Зеленського. Тримаймося
показати весь коментар
27.11.2022 14:10 Відповісти
Дякуємо за підтримку! Але до чого дєрмак з "найвеличнішим" у відео?
показати весь коментар
27.11.2022 14:16 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 14:17 Відповісти
Якраз вони йому і пропонували накивати п'ятами евакуацію ,, а не втік він , бо злякався реакції українського суспільства . .
показати весь коментар
27.11.2022 14:38 Відповісти
Куди б він без каломойського втік?
показати весь коментар
27.11.2022 14:44 Відповісти
каломойша і без нього злиняв , ще мабуть до 24 лютого . Бо його й досі не можуть знайти , де він переховується .
показати весь коментар
27.11.2022 14:50 Відповісти
У своєму готелі, в Карпатах.
У тому, в якому Бубочка з патріЙОтамі мордора, дерьмаком та демченком, готувались до кацапського вторгнення.
06/01/2022
показати весь коментар
27.11.2022 14:57 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.11.2022 14:38 Відповісти
Міркував що хоч в цьому роліку не побачу репу дерьмака, але мої сподівання виявилися марними ...
показати весь коментар
27.11.2022 14:28 Відповісти
Pri atsutsvii ruskih agentov v OP , mozhna bilo bi priniat ZE kak PREZIDENTA , no tak ........uvi
показати весь коментар
27.11.2022 14:31 Відповісти
Відосиками від Ze заразився?)))

Якщо без жартів, звичайно це теж потрібно. Для британців. Але Джонсон не відосики робив, а щось більш вагоме...
показати весь коментар
27.11.2022 14:40 Відповісти
Все вірно!Смерть до *****,хоч баб не треба буде ревнувати...
показати весь коментар
27.11.2022 14:40 Відповісти
 
 