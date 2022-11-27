УКР
19 686 48

Міноборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Україні ракет Brimstone 2. ВIДЕО

У Міноборони Великої Британії підтвердили, що надсилають в Україну нові ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Про це міністерство повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2", - йдеться в повідомленні.

Перша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008-му її модернізували, додавши лазерне наведення. Друга версія, Brimstone 2 надійшла на озброєння британських ВПС у 2016 році. Вона має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль (близько 59 км). В Україні вона зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці.

Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються.

Автор: 

Велика Британія (5802) допомога (8771) ракети (4184)
+47
.
показати весь коментар
27.11.2022 15:17 Відповісти
+37
.
показати весь коментар
27.11.2022 15:16 Відповісти
+28
Дякуємо . Це звісно гарна річ по рухомим(і не тільки) цілям , але нам дуже потрібно щось з дальністю хоча б 300 км.
показати весь коментар
27.11.2022 15:20 Відповісти
Аллилуя!...
показати весь коментар
27.11.2022 15:14 Відповісти
Два крайніх зуба вставимо ху@ лу у вуха 😡
показати весь коментар
27.11.2022 16:37 Відповісти
"Раша, гудбай." (с)
показати весь коментар
27.11.2022 15:15 Відповісти
.
показати весь коментар
27.11.2022 15:16 Відповісти
Москалі, радійте - буде чим вас зігріти.
показати весь коментар
27.11.2022 15:16 Відповісти
.
показати весь коментар
27.11.2022 15:17 Відповісти
Дякуємо . Це звісно гарна річ по рухомим(і не тільки) цілям , але нам дуже потрібно щось з дальністю хоча б 300 км.
показати весь коментар
27.11.2022 15:20 Відповісти
Я б був би радий навіть на 160 км, щоб хоча б в Крим. Але поки тиша...
показати весь коментар
27.11.2022 15:23 Відповісти
Нехочуть *уйла "екскалацировати"!
показати весь коментар
27.11.2022 15:25 Відповісти
Так, ліга націй як була довісой для сплати надр московії - так і залишилась... керована запугана безвольна маса простачків...

Як тут роман "машина часу" не згадувати чи асоціювати... Ми, нація русів, як були під знищення так і залишаємся, сам на сам з світовим Злом...
показати весь коментар
27.11.2022 19:33 Відповісти
Оце я розумію правільна русофобія!

Хоча все ще недостатня!
показати весь коментар
27.11.2022 15:22 Відповісти
"Русофобія", це коли росіян бояться!
А це вже форменна "русофілія"...
показати весь коментар
27.11.2022 15:32 Відповісти
******* касабів в хвіст і гриву?
показати весь коментар
27.11.2022 15:58 Відповісти
Ага, аж гай шумить...)))
показати весь коментар
27.11.2022 17:33 Відповісти
Так, пам'ятаєте як нептун хутко зник, що навіть СБУ не знайшло...
Чому б тепер грім-2 потайки б не наштампувати...
показати весь коментар
27.11.2022 19:35 Відповісти
Буде ще більше дохлих кацапів - чарівно...)))
показати весь коментар
27.11.2022 15:33 Відповісти
У Мокшандії давно підготовлені секретні підрозділи п'яних кацапів на бегемотах.
Проблема тільки в одному, - для бегемотів ніяк не можуть виготовити бронежилети необхідного розміру...

показати весь коментар
27.11.2022 15:52 Відповісти
Привіт!
показати весь коментар
27.11.2022 16:45 Відповісти
Здоровенькі були..))
показати весь коментар
27.11.2022 17:32 Відповісти
Та маленькие выросли.
показати весь коментар
27.11.2022 19:40 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 15:40 Відповісти
З унітазами і вуликами!
показати весь коментар
27.11.2022 16:46 Відповісти
Давно. Спермоусов підтвердив.
показати весь коментар
27.11.2022 15:50 Відповісти
Ці ракети високоточні так вони обмежені по дальності але 59 км це значна відстань. Гради на 59 км не достають.
І треба взагалі дякувати що Україні все ж таки поставляють зброю хоча вона і надходить із запізненням і невеликими партіями але це війна і на війні не буває так що зброї вистачає зброя потрібна кожного дня через заміну нової техніки яка знищена
показати весь коментар
27.11.2022 15:51 Відповісти
59 км - пуск с воздуха. С земли будет меньше, минус набор необходимой высоты.
показати весь коментар
27.11.2022 16:47 Відповісти
могут работать роем до 24 ракет цели определяют самостоятельно делят между собой .1 ракетка 1 танк аминь!
показати весь коментар
27.11.2022 15:53 Відповісти
це чудова допомога від Британії, ці 2000 ракет допоможуть серйозно приглушити раша-фашистів і не тільки кацап-авіацію...
показати весь коментар
27.11.2022 16:00 Відповісти
Якщо 2000, то це супер, але інфи про кількість не бачу. В літак навскидку штук 200 влазить..
показати весь коментар
27.11.2022 16:49 Відповісти
Літаком то пілотна партія щоб кацапи сцялися а решту волонтери легковиками за добу перевезуть і на додачу попросять бо всі же за кавунами і помідорами херсонськими скучили
показати весь коментар
27.11.2022 22:13 Відповісти
Если будет количество, то можно выжигать кацапов в радиусе до 50+ км, что очень неплохо.
показати весь коментар
27.11.2022 16:01 Відповісти
нам надо 300
показати весь коментар
27.11.2022 17:05 Відповісти
юю
показати весь коментар
27.11.2022 16:04 Відповісти
Воно то так. Але кацапи нас випалюють з відстані в тисячу км. То яким чином ми їхнім паліям зможемо нашкодити цими ракетами.
показати весь коментар
27.11.2022 16:30 Відповісти
А отак по 50 км двадцять раз та й тисяча буде
показати весь коментар
27.11.2022 22:14 Відповісти
Щиро дякуємо Великій Британії за допомогу нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
27.11.2022 16:39 Відповісти
ДЯКУЄМО НАРОДОВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ!
показати весь коментар
27.11.2022 16:52 Відповісти
Поляки еще в 2020 начали совместно с Бритами создавать мобильные убийцы танков - пусковые Brimstone на гусеничных и колесных шасси.На фото - вроде шасси от БМП(?).
показати весь коментар
27.11.2022 16:52 Відповісти
И хорошо и плохо. Если бримстоуны собираются пускать с наземных установок. значит ракеты для хаймерсов заканчиваются.
показати весь коментар
27.11.2022 16:57 Відповісти
С чего такой вывод? Одно другому не мешает, или зрада зрадная?
показати весь коментар
27.11.2022 17:16 Відповісти
Потому что нам для авиации тоже ракеты нужны, а тут уже пилят конструкторы
показати весь коментар
27.11.2022 17:25 Відповісти
Так може тому що авіації не так вже і багато , а запускати з лінії зіткнення літаком дуже ризиковано ?
показати весь коментар
27.11.2022 22:16 Відповісти
даже не знаю, как теперь будет трудно подсчитывать зажареных руских чмобиков, ведь от них ничего не останется
показати весь коментар
27.11.2022 18:37 Відповісти
тот же Хеллфайр, немного модифицированный под британские нужды.
не совсем понятно почему его собираются использовать с наземных установок, это же 100% авиационная ракета.
показати весь коментар
27.11.2022 18:46 Відповісти
Их используют с наземных ПУ уже лет 8.
показати весь коментар
27.11.2022 20:39 Відповісти
Боже, бережи Короля
показати весь коментар
27.11.2022 21:47 Відповісти
Виказую своє незадоволення - М_А_Л_О!
показати весь коментар
28.11.2022 00:24 Відповісти
Чудово, але для паритету потрібна дальність. Щось затихли зі Скальпами, які по інфі, залитій Швецьом, вже оплачені і підвезені до наших кордонів. Хтось притормозив, Тойщоневтік відмовився ( і таке не виключаю ) чи Швець дезу запускав?
показати весь коментар
28.11.2022 01:21 Відповісти
Молодці, Британці! Дякуємо.
Геть русню з цього світу.
показати весь коментар
28.11.2022 04:31 Відповісти
 
 