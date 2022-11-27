Міноборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Україні ракет Brimstone 2. ВIДЕО

У Міноборони Великої Британії підтвердили, що надсилають в Україну нові ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Про це міністерство повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2", - йдеться в повідомленні.

Перша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008-му її модернізували, додавши лазерне наведення. Друга версія, Brimstone 2 надійшла на озброєння британських ВПС у 2016 році. Вона має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль (близько 59 км). В Україні вона зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці.

Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються.

