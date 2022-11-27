Міноборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Україні ракет Brimstone 2. ВIДЕО
У Міноборони Великої Британії підтвердили, що надсилають в Україну нові ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.
Про це міністерство повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2", - йдеться в повідомленні.
Перша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008-му її модернізували, додавши лазерне наведення. Друга версія, Brimstone 2 надійшла на озброєння британських ВПС у 2016 році. Вона має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль (близько 59 км). В Україні вона зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці.
Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як тут роман "машина часу" не згадувати чи асоціювати... Ми, нація русів, як були під знищення так і залишаємся, сам на сам з світовим Злом...
Хоча все ще недостатня!
А це вже форменна "русофілія"...
Чому б тепер грім-2 потайки б не наштампувати...
Проблема тільки в одному, - для бегемотів ніяк не можуть виготовити бронежилети необхідного розміру...
І треба взагалі дякувати що Україні все ж таки поставляють зброю хоча вона і надходить із запізненням і невеликими партіями але це війна і на війні не буває так що зброї вистачає зброя потрібна кожного дня через заміну нової техніки яка знищена
не совсем понятно почему его собираются использовать с наземных установок, это же 100% авиационная ракета.
Геть русню з цього світу.