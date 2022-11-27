УКР
Зеленський подякував Польщі за підтримку України: "Це означатиме перемогу над усією трагедією і агресією, яку нам принесла Росія". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував польській владі та польському народові за підтримку Києва у світлі російської агресії.

Про це він заявив у спільному відеоролику з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, який глава польського уряду розмістив в неділю на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я дуже вдячний пане прем'єр-міністре, що ви нам допомагаєте, що Польща нас підтримує і що ви сьогодні тут (в Києві - ред.)", - сказав Президент України.

Зеленський зазначив, що Голодомор був великою трагедією, внаслідок якої загинуло близько 5 мільйонів людей.

"І сьогодні тут наші брати і сестри, і, звичайно, сьогодні це означатиме перемогу над Росією, над гнівом, над усією трагедією і агресією, яку нам принесла Росія. Дякую, Польще, дуже дякую!", – наголосив Зеленський.

Своєю чергою Моравецький зауважив, що 90 років тому комуністична Росія спричинила голод і геноцид в Україні - Голодомор.

"Сьогодні Росія несе мирному населенню смерть, голод і переохолодження. Ми стоїмо пліч-о-пліч з українськими друзями та партнерами і завжди будемо підтримувати вас", - підкреслив глава уряду РП.

То які проблеми. Беріть його за шкуру і викиньте. Якщо вам щось не подобається писанина цього не зробить
Викинемо, не хвилюйтесь. І не тільки цю мавпу, там список великий...
Чомусь з кожним роком жертв голодомору, все меньше та меньше становиться. На "срср"е писали: що жертв було більше 20 мільйонів, тільки в Україні! Так дійде, що і ні чого такого не було...
PS: А 22, 47 роки, хіба жертв голодомору не було? Мої родичі загинули, у 1947 року, переживши 2 голодомора!
"Це означатиме перемогу над усією трагедією і агресією, яку нам принесла Росія"

Йа.
Український мова йє дуже-дуже важке!
..."у світлі російської агресії"....
блє@т, Укрінформ(((
