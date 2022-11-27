Російські вантажні Ан-124 літають по десять разів на тиждень до Китаю у міста, де розташовані підрозділи оборонних гігантів, - Defence Express. ВIДЕО

Російські вантажні літаки щонайменще десять разів на тиждень літають до Китаю, свідчать дані сервісів відстеження польотів. Задля маскування літаки часто вимикають транспондери.

Про це повідомляє портал Defence Express, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Сервіс Radarbox зафіксував за тиждень дев'ять рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю, і лише три вильоти у зворотному напрямку, що свідчить про спроби Росії приховати маршрут під час здійснення частини рейсів. До перевезень залучені літаки з бортовими номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва – Новосібірськ –Чжэнчжоу – Новосібірськ – Москва. Однак кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі (велике місто на північному заході Китаю – ред.).

На активність російських літаків звернули увагу й у Китаї. Місцеві спотери викладають відео з посадкою Ан-124 в аеропорті Чженчжоу, у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб "забрати військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром, а також індустріальною високотехнологічною зоною. Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів.

У Чженчжоу розташовуються підрозділи китайського гіганта Norinco. Багатопрофільний холдинг виробляє автомобілі й автобуси, промислове обладнання, оптичну електроніку, хімічні продукти, вибухові речовини, озброєння й обмундирування. Також займається логістикою, будівництвом, видобутком корисних копалин, фінансовими операціями тощо.

Літаки експулатує російська компанія "Волга-Днепр", яка є одним із найбільших вантажних перевізників Росії. Серед іншого, спеціалізується на доставці надважкого і великогабаритного вантажу повітряним транспортом.

Російські літаки могли здійснити більше рейсів до Китаю, виявлена активність – лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. Використання для перевезення саме літаків може свідчити про те, що вантаж потрібен Росії терміново, а часу чекати на доставку залізницею немає, йдеться у матеріалі.