Терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім підсумком дня.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться.

Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних... – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою.

Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами.

І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти.

Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги.

Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей.

Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну.

Разом – усе пройдемо", - зазначив Зеленський.

