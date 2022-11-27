УКР
Терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім підсумком дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться.

Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних... – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою.

Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами.

І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти.

Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги.

Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей.

Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну.

Разом – усе пройдемо", - зазначив Зеленський.

+36
А коли вже в нас ракети будуть, гундосік?
Скільки ж наробити можна було замість телемарафону, пунктів незламності, мільярду дерев.. за асфальт взагалі мовчу.
27.11.2022 22:18 Відповісти
+25
Ще пару відосіків у відповідь і перемога буде не миничою
27.11.2022 22:17 Відповісти
+24
А наши ракеты где? Одни в асфальт другие на телемарафон ушли?
27.11.2022 22:28 Відповісти
Ще пару відосіків у відповідь і перемога буде не миничою
27.11.2022 22:17 Відповісти
Лише якщо їх Мендель зробить!
А, до речі, де вона? В батальйоні "Монако" чи "Відень"? Ще жебракує, як міліонерша, чи вже міліардершею стала?
27.11.2022 22:34 Відповісти
Арахамія привіз вєсточку з Відня.
27.11.2022 22:18 Відповісти
нужно представить к новому званию - капитан-Очевидность...!!!
27.11.2022 22:18 Відповісти
капітан-очковідєц
28.11.2022 07:01 Відповісти
А коли вже в нас ракети будуть, гундосік?
Скільки ж наробити можна було замість телемарафону, пунктів незламності, мільярду дерев.. за асфальт взагалі мовчу.
27.11.2022 22:18 Відповісти
нужно просто престать стрелять , хуже не будет.......
27.11.2022 22:46 Відповісти
Та як там гроші на телемарафон та асфальтоуклдчик у відосік не влазять?
27.11.2022 22:19 Відповісти
А Старуху ,Резниченко , Тимошенко , дерьмаку , сколько миллиардов прилипло ⁉️Если только ,полтора миллиарда любовнице Резниченко ⁉️А батальены Монако и Вена сколько вывезли ⁉️Он гниды не думают , что партнеры не слепые и не идиоты⁉️ Циничные зеутырки хуже рашистов , если не брезгуют ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ВОРОВАТЬ
показати весь коментар
27.11.2022 22:23 Відповісти
козломордий ?
27.11.2022 22:57 Відповісти
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди"- Симон Петлюра
27.11.2022 22:21 Відповісти
Ну так вже деяким подобається словосполучення "українські гниди"...ти українець?
27.11.2022 22:23 Відповісти
тикай-те язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям
28.11.2022 12:22 Відповісти
100%
27.11.2022 23:41 Відповісти
Як вже остогидли ці щоденні вечірні відосіки від цього хєрового блогера!
27.11.2022 22:23 Відповісти
Мені не остогидли, бо я їх просто не дивлюся. Бісить одне - він, бачите, попереджає про майбутні ракетні обстріли, а про те що війна буде, ****, не попередив!
27.11.2022 23:44 Відповісти
боневтік
зе-шобла то приховані вороги українського народу
одна лише третьякова наговорила на петельку або ешафот а все зе-кодло її покриває адже там таких "третьякових" більшість
28.11.2022 12:25 Відповісти
А наши ракеты где? Одни в асфальт другие на телемарафон ушли?
27.11.2022 22:28 Відповісти
Нужно было в 14 пастора выбирать. А так потеряли кучу времени
27.11.2022 22:34 Відповісти
Абсолютно , но историю не повернуть , поэтому нужно создать партию из ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ , прошедших кошмар войны , они ЗНАЮТ , ЧТО ДЕЛАТЬ , как выгнать и конфисковать награбленное всеми , кто был у корыта 30 лет Кучму , за то, что продал ЯО и подарил рашистским олигархам стратегически важные объекты и не подлежащим продаже - Богуслаев, Жеваго ……и всех московских Попов гебнявых
28.11.2022 09:20 Відповісти
бункерный нацист проиграл войну и он это прекрасно понимает. Признание поражения в войне, для любого российского сцаря равнозначно подписанию себе смертного приговора и безотлагательное приведение этого приговора к исполнению. Всех сцарей Помойки которые проигрывали в войнах, свергали через смертный приговор. Единственное что остается бкнкерному недоразумению, это поддержка пламени войны и пока есть ресурс баранов в Помойке, маньячело будет подкидывать этот ресурс в костер войны для поддержания пламени. На большее - Помойка уже не способна...
27.11.2022 22:31 Відповісти
Тем временем руснявая мразь, которая саботировала Украинское ПВО перед и во время вторжения русни по приказу Боневтика, наказана должностью посла в Швейцарии.
27.11.2022 22:44 Відповісти
А Баканов , подложивший СБУ под ФСБ НА СВОБОДЕ , Венедиктова в Швейцарии ВСЕ КОФМАНЫ ,АБРАМОВИЧИ ,Фирташ -:верхушка КОШЕР НОСТРЫ в Вене ЖИРУЮТ на награбленные в Вене и не только
28.11.2022 09:25 Відповісти
щось дуже дивне відбувається.
Раніше жодних таких попереджень. а зараз з кожного кутка чути про масований удар що готується.
невже там настільки все погано?
27.11.2022 22:32 Відповісти
Зараз це вже звучить як погроза, мовляв, "готуйтесь до фатальних наслідків, ракет ще багато, приймете всі до останньої", замість "отримаєте (хоча б) рівнозначну відповідь за кожен такий ракетний удар".
З таким нікчемним командуючим і війну не довго програти, тільки й думає якби з бюджету вкрасти і ту капітуляцію підписати щоб отримати свої криваві срібняки.
27.11.2022 23:51 Відповісти
Наслідки " величного правління" у Кривому Розі ( "брав під особистий контроль "?): 2 ракети пошкодили сьогодні транспортну інфраструктуру міста! Зате " Гденцевський міст" здали місяць тому, + ще новенької дороги кілометрів 5! Це все за це літо, + новенькі бар'єрчики понад дорогами в центрі міста! Старі прибрали - виглядали , як для війни, не модними!...
До речі, Дніпропетровська область - лідер по " розпилу" грошей на дорогах, а виділили ще більше!
Дермак - резніченку: " Дай п'ять!..."!
Фото в інтернеті, і в Бутусова є!...
До чого мова: сьогодні Кривий Ріг зрозумів, маю надію, що не міст, ні бар'єрчики від ракет не захищають!!!..
27.11.2022 22:34 Відповісти
в них ракети..у нас відосики й відсутнє світло, тепло, вода..

таке враження, шо воно давить на жалість...кошти країни нададуть - а вони на Оман..

треба заарештувати все майно, грошові кошти, рахунки - без винятку у всіх тих керманичів - президента, міністрів, депутатів..звільнити всю армію радників та їх помічників..

нехай тільки на зарплатню свою живуть до кінця терміну..а все, що заарештоване - то застава..арешт знімати тільки після перевірки діяльності..
27.11.2022 22:50 Відповісти
справа в тому, що тих хто повинен ініціюювати арешти призначає Єрмак, а тих кто їх накладає контролює Татаров
27.11.2022 23:03 Відповісти
Это единственный ВЫХОД ,если власть возьмут здравомыслящие Генералы , знающие всю ПОДНАГОТНУЮ марадерства , договорняков с фирташем и Абрамовичами и предательства , готовивших сдачу Украины в рабство русских садистов , террористов варваров
28.11.2022 09:32 Відповісти
То роби щось, а не скавчи, нікчема.
27.11.2022 22:54 Відповісти
Він працює. Відосіки робить. Що, мало?
27.11.2022 22:57 Відповісти
Він, здається, забув, що більше не в Кварталі. Боже, як ми скотилися до такого?
27.11.2022 23:25 Відповісти
Это мир, мир в глазах Путина. Рускіе, они добрые и войны не хотять. В своей голове Зеленский уже кончил, ну и войну тоже кончил. Айда на Золотое, разминировать все.
27.11.2022 22:55 Відповісти
Про шашлики забув сказати. І що шампурами можна ракети збивати...
27.11.2022 22:55 Відповісти
А що, в орді повинні були закінчитись ракети?
Вони їх будуть робити і далі, візьмуть в Ірані, в Кореї, в Китаї.
Бубочка, а де наші ракети?
Чи вирішили знову засрати мізки зедібілам з "пунктами незламності Осла і Селедки"?
27.11.2022 22:56 Відповісти
А де зброя, яку ми самі виготовили?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у державі - теж...
27.11.2022 22:59 Відповісти
Таке велике речення заради одного прізвища...
27.11.2022 23:13 Відповісти
Говори уже прямо. Ю.Тимошенко нужно убрать из этого списка. А так все верно
27.11.2022 23:31 Відповісти
А в тебе, дебіла, є асфальт. А у нас в квартирі газ, а у вас? Держава непуганих ідіотів.
27.11.2022 23:03 Відповісти
Моцкалі роблять ракети цілодобово, 24/7. Тому ракети, в лаптєстані, закінчуються лише в головах Абдрістовича, Жданова та таких інших говорунів.
27.11.2022 23:10 Відповісти
"І поки в них є ракети-ми будемо класти асфальт"-закінчив свій спіч найвеличніший.
27.11.2022 23:27 Відповісти
Де наші ракети ? Ті що були і ті що повинні були з'явитись?
27.11.2022 23:54 Відповісти
За 9 міс. можна було уже сотні тих ракет виготовити, але ж немає політичної волі бєнєвтіка. Коротше кажучи, воно не хоче щоб Україна мала свої далекобійні ракети для ударів по військових об'єктах агресора
28.11.2022 00:03 Відповісти
Ініціював би Зеленський через братів Шиферів, формування окремої штурмової роти з доходях квартальних під орудою десятків генералів Армії, хоть якась користь буде від вгодованих !!!
Щоб квартальні перестали гадити під себе від страху перед снайпером!!!
Там же не одні особи жіночої статі, чи як..
28.11.2022 00:14 Відповісти
А кто дважды уже теряет дом ?? Иди ты в…..
28.11.2022 01:13 Відповісти
Майдан в Китае третий день идёт, Майдан в Иране почти. Месяц...Совпадение? ...Не думаю...🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
28.11.2022 01:51 Відповісти
Зе буде СперЗидентом років 50...а може й більше...🤣🤣🤣..Спер грошенят достатнього...
28.11.2022 01:55 Відповісти
Проти ракет діють тільки протиракетні зенітні комплекси накшталт Насамс, Петриот, Іріс та інші, але нам кажуть що поставки зброї таких держав як Німечина ті Франція яки мають потужний ВПК вже вичерпаний, так "українська" влада як кажуть провтикала і направила гроші не на виробництво ******** ЗРК, а на себе, але Україна відмовилася від третього ядерного потенціалу в світі бувшого СССР націленого на НАТО та і на весь Світ в обмін на гарантії беспеки і територіальної цілостності тому потрібно вимагати від НАТО та усього світу що давно настав час повертати борги та поставити ще вчора , що найменше 30 комплексів ******** ЗРК дря бородьби з ракетними обстрілами РФ в обмін на 2 тис. ядерних боеголовок яки Україна вже зруйнувала в інтересах миру у всьому Світі.
28.11.2022 03:27 Відповісти
Ці Будапештські гарантії безпеки вийшли за ініціативою України, яка не погодилася на знищення ядерних боєголовок. Натомість, вони всі були передані агресору.
28.11.2022 11:55 Відповісти
Та не заспокоїться орда ніколи, та й ракети в них не закінчаться і клепають вони їх цілодобово. Проблема на десятиріччя. Питання в тому, хто довше витримає: Україна, Європа, чи орда?
28.11.2022 06:33 Відповісти
Будемо прикриватись асфальтом!
28.11.2022 06:46 Відповісти
Вони заспокоються не тоді, коли в них ракети закінчаться, а тоді, коли в нас з"являться.
28.11.2022 07:35 Відповісти
Обстріли триватимуть доти, поки не будуть знищені всі російські ракетні заводи!
28.11.2022 09:27 Відповісти
 
 