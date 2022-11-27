Терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім підсумком дня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться.
Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних... – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою.
Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами.
І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти.
Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги.
Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей.
Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну.
Разом – усе пройдемо", - зазначив Зеленський.
А, до речі, де вона? В батальйоні "Монако" чи "Відень"? Ще жебракує, як міліонерша, чи вже міліардершею стала?
Скільки ж наробити можна було замість телемарафону, пунктів незламності, мільярду дерев.. за асфальт взагалі мовчу.
зе-шобла то приховані вороги українського народу
одна лише третьякова наговорила на петельку або ешафот а все зе-кодло її покриває адже там таких "третьякових" більшість
Раніше жодних таких попереджень. а зараз з кожного кутка чути про масований удар що готується.
невже там настільки все погано?
З таким нікчемним командуючим і війну не довго програти, тільки й думає якби з бюджету вкрасти і ту капітуляцію підписати щоб отримати свої криваві срібняки.
До речі, Дніпропетровська область - лідер по " розпилу" грошей на дорогах, а виділили ще більше!
Дермак - резніченку: " Дай п'ять!..."!
Фото в інтернеті, і в Бутусова є!...
До чого мова: сьогодні Кривий Ріг зрозумів, маю надію, що не міст, ні бар'єрчики від ракет не захищають!!!..
таке враження, шо воно давить на жалість...кошти країни нададуть - а вони на Оман..
треба заарештувати все майно, грошові кошти, рахунки - без винятку у всіх тих керманичів - президента, міністрів, депутатів..звільнити всю армію радників та їх помічників..
нехай тільки на зарплатню свою живуть до кінця терміну..а все, що заарештоване - то застава..арешт знімати тільки після перевірки діяльності..
Вони їх будуть робити і далі, візьмуть в Ірані, в Кореї, в Китаї.
Бубочка, а де наші ракети?
Чи вирішили знову засрати мізки зедібілам з "пунктами незламності Осла і Селедки"?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у державі - теж...
Щоб квартальні перестали гадити під себе від страху перед снайпером!!!
Там же не одні особи жіночої статі, чи як..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧